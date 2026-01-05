Dan Capatos, despre seara în care Vadim Tudor a “explodat”. Un moment scăpat de sub control a intrat în istorie: „Efectiv eram șocat”

Dan Capatos este pregătit pentru noua etapă din viața lui, care vine la pachet cu mult entuziasm și surprize pe măsură. Colaborarea cu CANCAN.RO vine în momentul perfect și promite să vă țină cu sufletele la gură. Dar până atunci, celebrul prezentator rememorează, într-un interviu exclusiv, cele mai incendiare episoade care au făcut deliciul telespectatorilor la vremea respectivă și au depășit granița timpului, fiind virale și astăzi.

Dan Capatos: „Am marcat un pic zona asta în acești 20 de ani”

CANCAN.RO: Cum ai început 2026 și cum ai rezuma în câteva cuvinte anul care tocmai s-a încheiat?

Dan Capatos: L-am terminat agitat pe 2025, pe 2026 l-am început, ca tot românul cu artificii, cu piftie și cu sarmale. O perioadă interesantă, aș putea spune. Un final de an interesant, nu că nu aș mai fi avut. Din păcate am avut în anii trecuți, într-o retorică tristă. Pentru că pe 2024 l-am terminat cu tata internat, s-a și prăpădit, la fel cu mama, s-a și prăpădit. Au fost niște începuturi de an foarte dureroase. Ăsta a fost cu totul altfel, dar cel puțin la fel de agitat. Pentru că am schimbat, până la urmă, un loc de muncă în care am stat 20 de ani.

CANCAN.RO: S-a încheiat și o etapă foarte importantă din cariera ta, dar și din istoria televiziunii românești.

Dan Capatos: Cea mai importantă de până acum și sper că, cea mai importantă, de aici înainte, să poată fi numită aceasta. Dar da, 20 de ani, după șapte ani de investigații, începând din 1992, vreo 4-5 ani de playboy și apoi televiziune. Cel puțin și nu numai, din punct de vedere al timpului este cea mai importantă perioadă, dar și din punct de vedere profesional.

Fără lipsă de modestie, cred că am marcat un pic zona asta în care am evoluat în acești 20 de ani de televiziune și rămân deocamdată cu acest record, să-i spunem, de cel mai longeviv late-night show din România.

CANCAN.RO: Dar ai vreun regret legat de toată perioada asta? Ceva poate e că n-ai făcut mai mult decât ți-ai fi dorit?

Dan Capatos: Nu, Doamne ferește, nu. N-am niciun regret. Întotdeauna e loc de mai bine și de făcut mai multe, dar ar suna un pic ciudat că după 20 de ani să spui că n-ai făcut destul de mult. Lumea s-a schimbat în acești 20 de ani. Facem cum sunt materialele alea acum, cum era lumea când am început. Cred că erau telefoanele cu butoane, aproape de televiziunea aia în negru. (n.r. râde). S-au schimbat multe din toate punctele de vedere în ultimii 20 de ani și felul în care publicul consumă aceste știri și show-uri și vedetele în sine. Vorbeam de ai mei care s-au prăpădit.

Pot spune lucrul ăsta și despre foarte mulți dintre invitații mei pe care le-am avut de-a lungul timpului și care nu mai sunt acum. Deci s-au schimbat foarte multe. Mi-aș fi dorit să am alți invitați. Așa a fost să fie și profilul emisiunii a fost de așa natură încât să se nișeze mult timp, mulți ani spre o anumită categorie de invitați. Dar, din fericire, am reușit să strecor și invitații pe care mi-am dorit. Și care au rămas așa și în amintirea mea, dacă ar fi să mă întrebi, la repezeală, n-am să-l uit pe Corneliu Vadim Tudor, n-am să-l uit pe Adrian Păunescu. Invitați din primul sezon, când eu credeam că late-night show în România o să meargă dacă îl fac la fel ca pe cele de afară. Și aduceam numai artiști, actori. Sergiu Nicolaescu, Papaiani, Anca Parghel, Gioni Raducanu. Foarte mulți artiști care, iată, nici nu mai sunt. Am făcut multe și sper să fac și de aici înainte, pentru că, din fericire, am rămas în aceeași zonă și putem explora în continuare împreună cu voi.

Cu ce dorințe începe Dan Capatos colaborarea cu CANCAN.RO

CANCAN.RO: Acum începe o nouă etapă alături de noi. Ce promiți publicului CANCAN?

Dan Capatos: Eu n-am promis niciodată nimic. Mai ales că nu puteam să promit ceva, pentru că am venit din postura de necunoscut. Eu am venit din presa scrisă și am fost aruncat brusc să prezint o emisiune. Nu mi-am dorit așa ceva. M-am luptat cu conducerea de atunci a Antenei și eram destul de îndărătnic. Le spuneam că nu o să fac așa ceva, că plec, îmi dau demisia. M-au convins oamenii și iată că pot spune că au avut ei o viziune pe care eu nu o sesizam vis-a-vis de persoana mea. Adică e foarte ciudat să vadă altcineva în tine mai mult decât vezi tu. Eu aveam o idee preconcepută, că nu sunt făcut pentru așa ceva. Nici nu știu dacă sunt sau nu, dar faptul că totuși am avut succes atâta amar de vreme.

Asta ar putea demonstra că ei au avut dreptate și nu eu. Așa că promisiunii, dacă nu am făcut atunci, nu aș vrea să fac nici acum. Dorințe aș avea.

Mi-aș dori să ating, cum spuneam, acel nivel de performanță ca timp. Nu știu dacă timpul o să mai ai vreodată cu mine, că pornesc de la o bornă destul de înaintată față de cum eram în urmă cu 20 de ani. Dar ce pot să promit este că o să mă străduiesc să fie bine într-o lume nouă. Într-o lume pe care în mare parte nu o cunosc.

CANCAN.RO: Te cunoaște lumea pe tine.

Dan Capatos: Pe rețelele de socializare nu sunt atât de cunoscut, eu acționând mai mult în zona asta media clasică. Cred că de data asta mă voi distra cu copiii celor cu care m-am distrat când am început un show păcătos. Așa că părințil ar putea să le spună că sunt un om de gașcă.

CANCAN.RO: Dar te sperie ceva în legătură cu ce urmează?

Dan Capatos: Nu mă sperie nimic. Ce ar mai putea să mă sperie profesional? Deși nu vreau să sune nici ca o aroganță. Este o nouă zonă în care evoluez. Mă sperie mai degrabă tehnic. Dar am meseriașii voștri în spate care sunt siguri că o să asigure cadrul ăsta perfect. Și poate, la început, o întâlnire cu un public nou. Nu mă sperie. Mă provoacă să-l cuceresc și pe acesta.

CANCAN.RO: Există vreo vredetă despre care ți-ai schimbat radical părerea în bine după ce a fost în emisiunea ta, sau poate în rău?

Dan Capatos: Nu știu dacă radical. Ce pot spune este că foarte mulți au schimbat părerea despre mine în bine. Câțiva și în rău, care nu au mai vrut să mai vină în funcție de context și de subiect.

Dar au fost foarte mulți din zona care nu mă creditau, dar care ajungeau până la urmă la noi în show, ori pentru că așa era conjuctura, ori pentru că le spuneau apropiații că poate nu e atât de rău. Să plece foarte încântați și să rămâne cumva în relație foarte bună și să revină în show. Asta s-a întâmplat așa.

Modificări de percepție din partea mea către ei au fost poate punctuale în funcție de ce s-a întâmplat în seara respectivă, dar teoretic cam știam pe cine aducem, mari schimbări ca percepție nuu am fi putut avea, decât, repet, dacă ieșeam demon din ei, ca la reality show-urile acelea acum. Dar nu s-a întâmplat de foarte multe ori.

E posibil să fi fost, nu mi-aduc aminte și cred că nici n-ar fi frumos să nominalizez, dar au fost situații în care am fost nevoiți să dau afară invitat, deci ăla pot să spun că m-am dezamăgit. Sau situații în care am cerut mai mult timp de emisie, și ne-am dus până la 2-3 dimineața ca Diaconescu, deși noi nu aveam prea mare marje de schimbări ca și structura a show-ului, și ca timp.

Făceam o socoteală, de fapt 18 ani sunt de un show păcătos și 2 de matinal cu Cristina Cioran. Sunt între 16 și 19 ediții pe lună, facem o medie de 17 să zicem, ori 11 luni că o lună aveam vacanță, ori 18 ani, ori două ore de show, ies ca la piloți. Cred că ies zeci de mii de ore de direct. N-ai cum să nu le fi trăit cam pe toate, nu chiar pe toate, că s-ar mai putea întâmpla multe, nu mi-a picat decorul în cap.

N-a intrat cu bolovanul, dar a intrat, aveam un scandal, de exemplu, cu Mariana Moculescu și cu, avea ea un iubit, nu mai știu cum îi chema. S-a dus cu coșciugul la ea la ușă. Era un celebru în perioada aia, care a venit la un moment dat și mi-a aruncat un pahar cu apă. N-avea pază, n-avea nimic. Era un platou foarte mare. Din momentul acela s-a introdus și pază. Eu mergeam cu ideea „ce să-mi facă?” Și a venit, noroc că a venit cu apă, că putea să vină cu orice altceva de normal.Asta a fost cel mai dur moment. (10:01) Și altul, în care l-am mai povestit într-un podcast cu iubitul evei Kent. De fapt, între primele asistente, Oana. Când era gelos și venise să regleze.

„Trebuie să stai tot timpul cu creierul băgat în șapte prize”

CANCAN.RO:Ai putea spune că aceștia au fost cei mai greu de gestionat invitați din cariera ta sau mai există și alții?

Dan Capatos: Grei erau cei din zona super-freakshow, ca să zic așa, Nikita, Naomi, și mulți alții. Oana Zăvoranu era o invitată greu de gestionat până o aduceai. Se sucea 200 de mii de ori. Pe de altă parte, mai sunt invitați greu de gestionat de tip Corneliu Vadim Tudor, care în orice secundă te poate pune la podea, înțelegi, cu o propoziție. Mircea Badea, de exemplu.

Și atunci trebuie să stai tot timpul cu creierul băgat în șapte prize, ca să nu te prindă pe picior greșit. Și acela e un invitat greu. Tipul acela de invitat cu o inteligență peste medie și care la orice slăbiciune a ta te poate apuca și să te întoarcă pe dos.

CANCAN.RO: Mi-aduc aminte și de scandalurile cu Nicolae Guță.

Dan Capatos: Am avut și scandaluri chiar și Vadim, care se transforma la secundă dintr-un erudit, un intelectual în ultimul golan. El și spunea că a crescut în Ferentari și că oricând se poate schimba retorica. Iar era o problemă să gestionăm toată treaba asta, pentru că e surprinzător în direct să vezi…

Bine, cu timpul mă așteptam și știam cam ce ar putea să urmeze, dar au fost și situații care se întâmplau fără voia noastră și îl transformau.

CANCAN.RO: Ai putea să-l treci pe listă și pe Serghei?

Dan Capatos: Aș putea. La Serghei provocarea era că nu se transforma. Tocmai de aceea îl și aduceam, deși ne reproșau cei de la CNA, de ce îm mai aducem? Păi dom’le, știm noi ce zice în direct?

Da, Serghei are farmecul lui. Dar nu e un invitat greu de gestionat, dar mai ales dacă îl cunoști, sunt prieten de 25 de ani cu el, dar este invitatul din cauza căruia, fără să-l supere, că știe, am luat cele mai multe amenzi. Și i-am zis, băi, Serghei, ce ai mă cu mine? Că ți-am fost aproape mereu. De ce îmi faci numai mine asta?

CANCAN.RO: Ai vreun regret legat de felul în care ai tratat o situație sau vreun invitat? A părut că ai luat partea unuia:

Dan Capatos: Spuneai mai devreme de Adriana și cu Silviu Prigoană, Dumnezeu să-l odihnească, că ne-am distrat mult cu scandalul lor. ( Încă înainte să înceapă emisiunea pe la Dan Diaconescu, dar odată cu apariția copiilor, am zis, bă, nu mai este nu mai e deloc fun. Nu mai e nimic de râs, dar era atât de actual încât n-aveai cum să-l eviți. Adică până în zilele astea, până s-a prăpădit. Și poate regretul a fost că nu m-am oprit din a mai face genul ăsta de emisiuni, tocmai pentru că știam că suferă copiii. Pe de altă parte, copiii nu cred că s-ar fi liniștit dacă mă opream în abordarea subiectelor.

Adică asta cumva ne făcea să ne împăcăm cu noi înșine. Dar ăsta ar putea fi un soi de regret. Altfel, știi cum e, nici formatul și nici ora la care se difuza nu ne permiteau să aducem copii. Deci aduceam doar oameni maturi. N-aș avea neapărat un regret vis-a-vis de ceva ce s-a întâmplat în emisiune, pentru că depindea și de ei. Adică nu le-am făcut niciodată chei.

Asta a fost un crez pentru care mă certa, mă contraziceam cu toți producători și cu toate echipele pe care le-am avut. Pentru că eu întotdeauna, au fost ani în care ne luptam cu multe alte emisiuni. Erau 4 late night show-uri, la prânz, numai Accesul și multe altele. Și eram printre puțini, dacă nu chiar singurii, care nu acceptau sau eu nu acceptam să aibă invitatul surprize. Și le spuneam oamenilor în echipă, cum o să le spun și aici, probabil, și producătorul, „bă, vreau să, ca invitatul, să știe tot ce îi se întâmplă”.

Adică orice facem, facem cu știrea lui. Nu vreau să văd din alea, ia, uite, cine a venit la noi și hâț să bag pe cineva, știi, după ce îi promisesem că nu fac asta. Situații de genul acesta nu au fost. Și mă bucur că în acești 20 de ani, o singură dată a fost și a ieșit și mare scandal, dar ăla e foarte lung de povestit, cu Vadim Tudor și cu Anca Cârcu, care este viral.

Noi trebuia să o avem și pe ea în linie, în transmisie, în direct, din alt platou, din platoul din Excelsior. Noi aveam atunci platoul la Romexpo, platoul mare. Vadim, când a auzit, a zis, „eu nu mai intru, dacă intră”. Și am zis, bine, dacă nu vreți, repet, tot în ideea în care niciodată n-am vrut să nu fie invitatul confortabil cu ceva. I-am anunțat pe producătorii de locație de acolo, trimite-ți-o acasă, că nu mai vrea. Ne cerem scuze, nu mai vrea. Nu vrem să pierdem invitatul principal. Se ducea naibii emisiunea, adică era doar Vadim. Femeia a înțeles, a plecat, a plecat cu lavaliera, culmea, a plecat supărată, s-a suit în mașina noastră, cu lavaliera, și pe drum zice, „dar Capatos unde are emisiunea?

Vreau să merg acolo, să vorbesc cu el după emisiunea”. Șoferul de la noi, a adus-o la noi. Când a văzut că n-aveam pază, că n-aveam nimic, a venit femeia ață până la, aveam platou în spate, lângă în fuii mei, a trecut printre toate platourile.În fundul, fundul halei. Regizorul de emisie, când a văzut-o cu lavaliera, a pregătit-o și-a băgat-o. A pus-o cumva în buza platourilor. Și acolo a văzut-o Vadim. Și a început toată nebunia. Ea a început să vorbească. Eu, dacă te uiți, dacă ai înregistrare, cred că mai e pe YouTube. Eu îi întreb la un moment dat dar cum a ajuns aici? Bine, lumea ar fi putut crede că fac eu la vrăjeală. Efectiv eram șocat. Pe telefon aveam un preot. A început Vadim să jure. Eu făceam „Sărutmâna, părinte”, Mă scuzam. Eram absolut șocat. Nimeni nu știa cum a ajuns în regie. Regia fiind undeva la etaj. Nu știm. Ne-am trezit cu ea. Bă, dar de ce e cablată? Cineva a făcut treburile astea, adică ce naiba echipă tehnică am?

Ca să ne dăm seama că de fapt ea a venit cablată din cealaltă parte. Și a ieșit unul dintre cele mai virale momente cu Vadim tuturor dintr-o prosteală. Și să fi pus-o la punct nu ne-ar fi ieșit așa.

CITEȘTE ȘI: Arc peste timp cu Dan Capatos! Top 10 momente virale care au aruncat showbiz-ul în aer

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.