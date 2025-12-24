Reset major pe zona de late night show! Dan Capatos se alătură grupului Arcmedia și lansează o nouă emisiune împreună cu CANCAN

Anunț de ultim moment în zona de monden a online-ului românesc. Dan Capatos, regele late-night-show-ului românesc, a decis să se alăture grupului Arcmedia, în cadrul CANCAN.RO. Format recent, conglomeratul digital Arcmedia își consolidează poziția de lider incontestabil de piață prin cooptarea unui nou ”greu” în echipa editorială.

Zorii unei noi ere pentru Dan Capatos, titanul divertismentului din România! Omul de televiziune revine la matca mondenului autentic, quality, după ce a decis să-și canalizeze întreaga forță carismatica în generarea de conținut excepțional, apreciat de publicul fidel. Dan Capatos este un nume sinonim cu emisiunile pe subiecte irezistibile.

Venirea lui Capatos la CANCAN.RO vine ca o mutare seismică în presă, el renunțând la Antena. Experiența sa vastă în televiziune, precum și intransigența cu care alege să spună lucrurilor pe nume sunt calități perfect compatibile cu atitudinea curajoasă a cotidianului CANCAN.RO.

Dan Capatos se alătură grupului Arcmedia

Modul în care a reușit să bifeze cu bun simț și responsabilitate inclusiv subiecte delicate îi evidențiază versatilitatea profesională și morală. Dan Capatos a reușit întotdeauna să spună cu eleganță și bun-simț ceea ce alții afirmă fără perdea, iar acest lucru demonstrează abordarea sa plină de caracter.

CANCAN.RO prezintă declarația exclusivă a lui Dan Capatos:

Sunt onorat să mă alătur celui mai important trust de publishing din România. Dincolo de prietenia care mă leagă, de aproape 30 de ani, de cei care au construit acest trust, am acum ocazia să lucrez alături de ei, pentru a vă oferi împreună o surpriză de proporții, la începutul anului viitor. Pentru mine, de-acum înainte “Totul e Cancan”. Sărbători liniștite tuturor și să ne vedem sănătoși în 2026!

Desigur, și CANCAN.RO este onorat să aibă un asemenea coleg în cadrul echipei, având în vedere compatibilitatea enormă de ton și abordare a celor mai fierbinți și interesante story-uri pe monden. Colaborarea cu Dan Capatos va fi fără îndoială o simbioză firească între cel mai apreciat cotidian de monden și cea mai reprezentativă voce a divertismentului de late-night din România.

