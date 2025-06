Ce s-a întâmplat cu fosta asistentă a lui Capatos, după ce a făcut ”casting” pentru a-și găsi iubit stabil? ”Am stat cinci luni în geam!” O altă belea i-a picat pe cap

Ana Maria Mocanu tună și fulgeră! Celebra dansatoare nu reușește să își găsească pe deplin liniștea, după ce s-a mutat în noul său apartament. Deși toate sunt puse la punct, un singur detaliu, destul de important, ce-i drept, îi cam dă bătăi de cap fostei asistente TV. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, șatena a povestit cum de cinci luni de zile stă fără internet și fără cablu, deși a făcut toate demersurile necesare și a pus presiune pe compania care a promis de fiecare dată că va rezolva problema, dar în zadar. În plus, soarele nu a ieșit pe strada vedetei nici pe plan amoros, deoarece, în ciuda faptului că le oferă șanse domnilor care o curtează, se pare că nu-i surâde norocul. Vina e în tabăra masculină, deoarece, așa cum spune chiar Ana, „bărbații din ziua de astăzi nu mai vor relații serioase”.

Ana Maria Mocanu a ajuns la capătul răbdării, și pe bună dreptate! Să stai cinci luni de zile fără internet și fără cablu, iar singurele „soluții” care să ți se ofere să fie doar niște promisiuni în vânt, nu e plăcut deloc. Unde mai pui că vedeta ne-a povestit că apartamentul său este atât de bine izolat, încât nici semnal prea bun nu are. Așadar, și tabieturile zilnice, din fiecare dimineață, au trebuit adaptate în funcție de situație. Și iată cum frumoasa șatenă a fost nevoită să se retragă zi de zi la fereastră, pentru că acela e singurul loc unde mai poate prinde un strop de semnal, pentru a comunica cu cei dragi.

Nici vorbă de vreun film bun, după o zi aglomerată, nici muzică, nimic. Asta pentru că echipa de la compania de internet vine de fiecare dată acasă la vedetă nepregătită, fără echipamentul necesar, în ciuda numeroaselor solicitări pe care le-a făcut fosta asistentă a lui Dan Capatos.

Ana Maria Mocanu: „Am stat cinci luni la geam”

Vedeta speră ca, într-un final, situația să se remedieze. Asta după ce, din nou, a făcut încă o solicitare pentru ca echipa de la compania de internet să vină utilată cu toate cele necesare, nu ca până acum.

„Eu, când m-am mutat în acest apartament, nu aveam fibră optică trasă, avea blocul, doar că nu exista în apartamentul meu, ei trebuiau să suplinească. Eu i-am chemat să vină să rezolve problema, să vină să pună internet și cablu, iar ei au venit fără fibră optică, au venit doar cu routerul în brațe, să îl instaleze. Eu le-am explicat că nu au ce să facă doar cu acel router, atâta timp cât nu am fibră optică trasă. Am sunat iar la sediu, iar am făcut programare, iar mi-au trimis altă echipă și, din nou, și ei, au venit tot cu routerul în brațe. Evident că m-am enervat și le-am spus: „De ce îmi trimiteți echipă nepregătită, fără echipamentul necesar?”

Nici nu am putut să fac programare, și asta m-a deranjat la sistemul lor, că nu există un număr de programare, un număr de ordine, nimic. Eu tot sunam de două ori pe săptămână, îi tot presam să vină, îmi tot spuneau că sunt pe listă, să aștept să vină, iar eu îi întrebam: „Bun și când o să vină?” Și uite așa au trecut 5 luni, cu solicitări peste solicitări, am stat 5 luni fără internet, fără cablu, iar eu nici măcar nu am semnal în apartament, decât la geam, deci: „Pa și la revedere!” Nici hotspot nu puteam să fac, că nu aveam semnal, am stat 5 luni în geam, acolo îmi beam și cafeaua dimineața, să pot vorbi cu lumea”, a declarat Ana Maria Mocanu pentru CANCAN.RO.

Fosta asistentă a lui Dan Capatos, ghinion în amor: „Nu ai cu cine, efectiv!”

Așa cum vă spuneam, nici pe plan sentimental nu s-a produs vreo schimbare în bine pentru faimoasa dansatoare. Ea este deschisă către o relație și le dă domnilor șansa să o impresioneze, însă încă nu a apărut persoana potrivită, care să o facă să se îndrăgostească până peste cap. Unde mai pui că, așa cum spune chiar ea, bărbații din ziua de astăzi nu prea caută relații stabile. Cu toate acestea, șatena nu își pierde speranța, rămâne optimistă că totul se va așeza la timpul potrivit.

„Vara asta e full pentru mine, am multe evenimente, dar aș vrea totuși să merg și în vacanță, prin august. Voi merge singură, tot singură sunt, nu mi-am găsit jumătatea. Nu știu ce se întâmplă cu bărbații, eu sunt o femeie singură, chiar dau ocazii, șanse, ies la cină, dar nu ai efectiv cu cine. Nu e că nu vreau eu, e că nu ai cu cine, pur și simplu, ori nu-și mai doresc relații serioase, ori, nu știu ce se întâmplă, oricum, ce e al meu e pus deoparte”, a mai adăugat vedeta.

