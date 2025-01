Fosta asistentă a lui Capatos şi-a făcut „revizia”: a scos din buzunar 1200 de € şi… Ana Maria Mocanu a scăpat de cel mai mare complex!

Ana Maria Mocanu a pășit cu dreptul în noul an, dar și în…cabinetul medicului estetician. Celebra dansatoare avea un complex care nu îi dădea pace de multă vreme, iar acum și-a luat inima în dinți și a mers să-și facă „revizia”. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, frumoasa șatenă a dat tot din casă și a povestit cum a decurs operația de blefaroplastie, pentru că despre asta este vorba, dar și câți bani a scos din buzunar pentru a scăpa de insecuritatea care nu îi dădea pace. Cel mai probabil nopțile nedormite și evenimentele, multe la număr, din ultima perioadă și-au cam spus cuvântul, iar micile imperfecțiuni apărute nu s-ar fi tratat cu vreo cremă magică. Așadar, singura variantă a rămas tot bisturiul priceput al medicului.

Fosta asistentă a lui Dan Capatos s-a tunat iar acum arată țiplă! Bine, dansatoarea nu se află la prima intervenție de acest tip, deoarece Ana și-a corectat în urmă cu ceva timp pleoapa superioară. Însă de data aceasta, a venit rândul pleoapei inferioare, asta deoarece șatena nu mai era mulțumită de aspectul pielii și nici de cum se așeza makeup-ul în jurul ochilor. Așa că nu a mai stat pe gânduri și a mers la cabinetul medicului estetician pentru a rezolva situația.

CITEȘTE ȘI: Ana Maria Mocanu tremură în preajma Revelioanelor: i-au spart arcada și… ”Eram plină de sânge!”

Totul a decurs de minune, iar acum Ana Maria Mocanu se recuperează. Iar cum frumusețea costă, vedeta a scos din buzunar aproximativ 1200 de euro pentru intervenția cu pricina, însă ce importanță mai au banii atunci când încrederea de sine e la cote maxime?

Ana Maria Mocanu s-a tunat: „Eram foarte complexată”

Deși la prima vedere nu prea i-am putea găsi vreun cusur din punct de vedere fizic, fosta asistentă TV era măcinată de un complex care nu îi dădea pace nicicum. Este vorba despre un exces de piele pe pleoapa inferioară, problemă pe care vedeta a încercat să o trateze ba cu diferite creme, ba cu proceduri non invazive, însă nimic nu i-a putut oferi rezultatul pe care și-l dorea. Soluția se afla tot în mâna medicului estetician, care i-a făcut o operație de blefaroplastie.

„De data aceasta, am făcut o blefaroplastie pe pleoapa inferioară. În trecut am făcut și o intervenție la pleoapa superioară. Persoanele care mă știu în realitate știu despre ce este vorba, aveam un exces de piele mult prea mare pentru vârsta mea și niște pungi sub ochi, riduri. Dacă pielea s-a lăsat deja, trebuia să intervin cumva. Anul trecut, medicul mi-a zis că nu sunt de blefaroplastie și am mai continuat cu câte o injecție, dar tot nu aveam rezultatul pe care mi-l doream eu. Acum s-a lăsat pielea și mai mult și am apelat la această intervenție. Eu oricum eram foarte complexată de zona inferioară a ochilor, se strângea machiajul foarte mult.

NU RATA: Fosta asistentă a lui Capatos a făcut un apel către darnicul Moș. Lista cu dorinţe este lungă anul acesta. Are o cerinţă arzătoare și… piperată!

Nu aveam ce să fac cu acea piele în exces, care oricum nu trece cu absolut nimic, cu nicio cremă, poți să te dai cu orice. Crema e doar pentru hidratare, nu pentru altceva, iar eu am vrut să tratez cauza în sine. Am fost trează pe tot parcursul intervenției, a durat o oră, a fost cu anestezie locală, a decurs totul ok. Intervenția a costat aproximativ 1200 de euro, efectele durează între 5 și 10 ani, în funcție de organismul fiecăruia”, a declarat Ana Maria Mocanu pentru CANCAN.RO.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.