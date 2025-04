Dorian Popa a început să doarmă cu buzele lipite. Care este motivul

Dorian Popa și-a surprins din nou fanii în această dimineață cu un moment inedit, filmat chiar din pat, imediat după ce a deschis ochii. Artistul, cunoscut pentru stilul său nonconformist și sinceritatea cu care își împărtășește viața personală în mediul online, a apărut de această dată cu buzele lipite. Nu, nu este o glumă, iar explicația lui a stârnit rapid curiozitatea urmăritorilor.

Dorian Popa se află de ani buni în lumina reflectoarelor și este urmărit de o mulțime de fani, care îl apreciază pentru energia și deschiderea sa. Recent, el le-a împărtășit acestora unul dintre cele mai neobișnuite trucuri la care apelează pentru a-și proteja sănătatea – mai exact, vocea. Iar motivul pare să fie unul cât se poate de serios.

(CITEȘTE ȘI: DORIAN POPA, PRIMA REACȚIE DUPĂ CE PIZZA PRIMITĂ DE ADELIN PETRIȘOR A FOST DATĂ CÂINELUI: ”NOI NE-AM DUS ACOLO ÎN SPIRIT DE CATERINCĂ”)

Într-un videoclip postat pe rețelele de socializare, Dorian Popa s-a filmat chiar la primele ore ale dimineții, arătând că peste noapte și-a lipit buzele cu ajutorul unor benzi speciale. Acesta a explicat că, deși a trecut printr-o intervenție chirurgicală de corectare a septului nazal și poate respira perfect pe nas, în timpul somnului obișnuia să respire pe gură, ceea ce îi provoca dureri de gât îngrozitoare și o stare generală de disconfort la trezire.

Trendul cu dormitul cu gura lipită l-a descoperit, spune el, la un influencer din străinătate, l-a încercat acum, iar rezultatele nu au întârziat să apară. Ei bine, în această dimineață, după ce a folosit benzile, Dorian Popa a anunța că s-a trezit fără dureri de gât și cu o dispoziție bună și a împărtășit cu fanii totul.

„Băi, băiatule! Prima oară în viața mea când dorm cu așa ceva. Am văzut la nenea ăla, Ashton, care aleargă, cu mușchi. Bă, nu mai am gâtul uscat. Știu că arată puțin ciudat, dar am vrut să fie așa… la trezire să o simți direct.

Deci nu mai am gâtul uscat, nu mai sunt bale pe pernă. Eu mi-am făcut operație de deviație de sept. Nasul meu e perfect, respir perfect, dar noaptea tot pe gură respiram, tot cu gura deschisă dormeam de ziceai că înghit pioneze dimineața. Și mi-am luat din astea de lipit… altă viață, wow”, a spus Dorian Popa.