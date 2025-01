Ana Maria Mocanu tremură în preajma Revelioanelor: i-au spart arcada și… ”Eram plină de sânge!”

Noaptea dintre ani este de multe ori plină de peripeții, pentru multe persoane. Însă Ana Maria Mocanu a trecut printr-o întâmplare terifiantă de Revelion. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, fosta asistentă TV a povestit pe îndelete situația care a marcat-o profund. De atunci chiar a dezvoltat o teamă imensă pentru petarde. Totul s-a petrecut la un Revelion trecut, în timp ce se afla la munte cu mai mulți prieteni. Un „binevoitor” a aruncat în direcția ei o petardă, care, din nefericire, a ricoșat tocmai în fața frumoasei șatene. În urma incidentului, dansatoarea s-a ales cu leziuni serioase în zona arcadei, dar și cu o frică uriașă de zgomotoasele petarde, de care se face abuz în noaptea dintre ani.

Ana Maria Mocanu a avut parte de un moment extrem de neplăcut în trecut, chiar în perioada Revelionului. Nimeni nu se aștepta ca o distracție la munte, cu prietenii, să se transforme într-un adevărat coșmar. Aflată pe pârtie, șatena a fost victima unui accident, atunci când o petardă aruncată în direcția ei, a ricoșat direct în arcada acesteia. Fosta asistentă TV s-a ales cu arcada spartă, iar scena a devenit cu rapiditate una de groază.

De atunci, vedeta este îngrozită de petarde și nu suportă nici măcar zgomotul. Însă Ana se bucură, în schimb, în fiecare an, de Revelion, de artificii, care nu îi provoacă atât de multă anxietate. Cât despre noul an, dansatoarea are planuri mari și rezoluții serioase. Vrea ca anul 2025 să îi aducă…un bebe.

Ana Maria Mocanu vrea să devină mămică în 2025

Focoasa dansatoare ține cont de anumite superstiții în noaptea dintre ani, ca tot românul. Printre clasicele boabe de strugure, consumate la 12 noaptea, lenjeria roșie și bani la purtător, Ana Maria Mocanu nu uită nici să își pună câte o dorință la miezul nopții. Însă dorința de anul acesta este mult mai specială decât celelalte. Asta deoarece vrea ca 2025 să îi aducă un bebe. Așadar, este posibil ca în anul ce va veni să o vedem pe vedetă însărcinată.

„De Revelion nu voi lucra, mi se pare oricum o senzație ciudată atunci când lucrezi în noaptea dintre ani. Eu muncesc tot anul, de aceea prefer ca noaptea de Revelion să mi-o dedic mie. Îmi doresc să merg la munte, cu prietenii, oamenii apropiați sufletului meu. La fel ca toată lumea, la 12 noaptea mănânc cele 12 boabe de struguri, îmi pun și dorințe, am lenjeria roșie pe mine și bani la mine. Aș vrea ca în 2025 să am parte de liniște, să reușesc să fiu ok și pe partea profesională și pe cea sentimentală și poate și un bebe, dacă vrea Dumnezeu”, a spus Ana Maria Mocanu pentru CANCAN.RO.

Fosta asistentă a lui Dan Capatos, incident sângeros din cauza unei petarde

Ana Maria Mocanu ne-a povestit o întâmplare extrem de neplăcută de la un Revelion trecut. A fost victima unui accident, care aparent poate părea stupid. Totul s-a întâmplat din cauza unei petarde, iar șatena s-a ales cu arcada spartă, lucru care a marcat-o profund.

„Eu de Revelion am o teamă foarte mare de petarde. Am avut un incident extrem de neplăcut. Nu le suport, pentru că într-un an, când eram la munte, cineva a aruncat o petardă lângă mine. De acolo a ricoșat, nu știu cum și a ajuns fix în arcada mea. Eram undeva, aproape de o pârtie, era foarte multă zăpadă și m-am trezit cu arcada spartă, eram plină de sânge. Iar de atunci am rămas tare marcată și îmi e foarte frică de petarde. Artificiile îmi plac, în schimb, de acelea nu îmi e frică”, a mărturisit fosta asistentă TV.

