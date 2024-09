Ce le-a făcut Dan Capatos celebrelor asistente! Bianca Drăgușanu, Daniela Crudu sau Andreea Tonciu au ”lovit” la ”Un show păcătos”, iar acum…

Dan Capatos este în plină „resuscitare” a emisiunii „Un show păcătos”. În încercările sale de a reînvia vechiul format, gazda emisiunii a uitat de principalele atracții ale vremurilor de odinioară. CANCAN.RO a aflat că nicio fostă asistentă nu a fost contactată de producătorii show-ului, pentru a reîntregi echipa. Nu de alta, dar să facem o scurtă retrospectivă a edițiilor vechi, unde toți ochii erau ațintiți pe fetele care au ridicat ratingul. Bianca Drăgușanu, Mădălina Pamfile, Daniela Crudu, Andreea Tonciu sau Ana Maria Mocanu, toate au poposit pe scaunul de asistentă și l-au ajutat pe Dan Capatos să facă audiență. Astăzi, prezentatorul se dezice de divele care i-au fost colege de platou și a uitat, pare-se, că fără ele emisiunea nu ar fi avut niciun farmec.

Toamna se numără bobocii, dar asistentele ba. S-a făcut zarvă mare după ce Dan Capatos a anunțat că scoate de la naftalină vechiul format al emisiunii „Un show păcătos”. Însă i-a scăpat un detaliu, ori totul a fost gândit dinainte. Unde sunt asistentele care bucurau retina telespectatorilor?

Vrea sau nu Capatos să recunoască, ele erau unul dintre punctele principale de atracție ale emisiunii. Dar iată că niciuna dintre celebrele bombe sexy nu au fost contactate pentru a reînnoda echipa de odinioară. Și chiar de ar fi fost contactate, unele dintre ele ar fi trântit un „nu” hotărât, după experiența de la show-ul nocturn.

Mădălina Pamfile și Andreea Tonciu i-ar spune „pas” lui Capatos

Vă amintiți cu siguranță perioada în care divele păcătoase făceau furori pe sticlă. Cea care a dat startul a fost Bianca Drăgușanu, care a părăsit scaunul de asistentă în anul 2011. La scurt timp, a venit în locul ei Mădălina Pamfile, care a făcut echipă cu Daniela Crudu. Deși emisiunea se vrea a fi o replică a celei de altădată, conducerea nu a luat în calcul varianta de a le contacta pe fetele care au făcut istorie în cadrul show-ului.

„Nu mi s-a propus, nu m-a contactat nimeni în sensul ăsta. Nici dacă mi s-ar propune nu aș mai accepta, am fetițele acum, nu aș mai vrea. Poate la un moment dat aș reveni la TV, dar într-un alt context față de cel anterior”, a declarat Mădălina Pamfile pentru CANCAN.RO.

La un moment dat, a venit și rândul Andreei Tonciu să țină cald scaunul asistentelor lui Capatos. Așa cum probabil vă închipuiați deja, nici brunetei nu i s-a propus să revină în emisiune. Și chiar dacă ar fi primit vreo ofertă, Andreea ar fi refuzat-o din start.

„Nu m-a căutat nimeni și nici nu e cazul să mă întorc la emisiune. Nu mai este jobul meu acela, eu acum sunt măritată, cu copil, nu stau la emisiuni. Poate doar să prezint vreo rubrică, dar ca asistentă nu”, a spus Andreea Tonciu.

Ana Maria Mocanu, pregătită să revină la „Un show păcătos”

Echipa de bunăciuni care dădea sarea și piperul emisiunii, formată din Ana Maria Mocanu și Loredana Chivu e istorie. Însă șatena nu ar refuza o eventuală colaborare. Asta, bineînțeles, dacă și conducerea își va asuma faptul că lucrurile nu se fac cu jumătăți de măsură. Să-i dăm Cezarului ce-i al Cezarului, show-ul lui Capatos fără faimoasele asistente e cam fad.

„Nu mi s-a propus nimic. Eu am făcut echipă atunci cu Loredana Chivu, dar și cu Daniela Crudu. Am văzut că a început din nou emisiunea și au un format asemănător cu cel vechi. Nu știu mai multe și nici nu am primit vreo ofertă.

Eu oricum sunt prietenă și cu Loredana, și cu Daniela și mi-ar plăcea să facem echipă, dacă va fi cazul. Era o perioadă aglomerată atunci, eram destul de obosită. A fost un moment atunci când am întârziat la emisiune, era drumul blocat. Iar Bordea a intrat cu niște pancarte și era când Ana Mocanu, când Loredana Chivu, a dansat în locul nostru”, a declarat Ana Maria Mocanu pentru CANCAN.RO.

