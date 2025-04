Vedeta din România care NU merge în vacanțe: „Mă plictisesc. O singură dată am încercat”

Irina Margareta Nistor, o figură emblematică a cinematografiei românești, rămâne una dintre cele mai influente și admirate personalități culturale din România. Cunoscută publicului larg mai ales pentru activitatea sa din perioada comunistă, când a dublat mii de filme occidentale aduse pe casete video, Nistor a devenit o voce recognoscibilă pentru o întreagă generație. După 1989, și-a continuat cu consecvență și pasiune misiunea de promotor al valorilor artistice, atât în țară, cât și în afara granițelor.

Parcursul său profesional depășește cu mult activitatea de traducător sau critic de film. Irina Margareta Nistor a fost și rămâne un liant între public și lumea cinematografică, un reper cultural care reușește să transmită mai departe farmecul, istoria și esența filmului, indiferent de epocă sau context. De-a lungul anilor, a participat la numeroase festivaluri internaționale, a susținut evenimente, conferințe și emisiuni, contribuind activ la consolidarea unei culturi cinematografice sănătoase și relevante în România post-decembristă.

Experiențele sale de călătorie, începute timid în anii ’80, au fost întotdeauna motivate de dorința de a descoperi lumi artistice noi, de a promova cinematografia românească și de a conecta publicul local cu marile mișcări culturale internaționale. Astfel, fiecare plecare a devenit mai mult decât un simplu drum – a fost o formă de cercetare, de documentare și de aprofundare a pasiunii sale. Prezența sa la festivaluri europene importante, la întâlniri cu regizori de talie mondială sau în mijlocul unor comunități românești din diaspora, a întărit nu doar poziția sa ca ambasador al culturii, ci și legătura afectivă cu cei care trăiesc departe de casă.

„Prima dată am ieşit în Bulgaria, la Plovdiv, un orăşel minunat, vechi. Am fost cu ocazia unui festival de film, mi s-a prelungit perioada cu încă o săptămână, aşa am ajuns şi la Sofia. Dar, în Occident, după anii ’90, prima călătorie a fost prin Budapesta, traversând Europa cu maşina, ajungând în Franţa, visul meu de-o viaţă. Aş merge oricând. Acolo există o comunitate românească minunată, au cele mai multe cinematografe şi cel mai mare ecran din lume. Acolo se fac majoritatea filmelor. […] Este ca o Anglia a sec. al XIX-lea, pentru că există un respect extraordinar pentru minoritatea lor, care deţine propria televiziune, propriul lor loc unde poţi intra doar dacă ei îţi permit.”, a declarat Irina Margareta Nistor la Antena Stars.