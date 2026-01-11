Acasă » Știri » Cine sunt părinții lui Ceanu Zheng de la Survivor 2026, de fapt. Adevărul despre familia „faimosului” de la Antena 1

Cine sunt părinții lui Ceanu Zheng de la Survivor 2026, de fapt. Adevărul despre familia „faimosului” de la Antena 1

De: Alina Drăgan 11/01/2026 | 09:00
Cine sunt părinții lui Ceanu Zheng de la Survivor 2026, de fapt. Adevărul despre familia faimosului de la Antena 1
Cine sunt părinții lui Ceanu Zheng de la Survivor 2026, de fapt /Foto: facebook @ Ceaunu Zheng

Un nou sezon Survivor a luat startul. De această dată, fanii formatului s-au mutat pe Antena 1, acolo unde se difuzează concursul în acest an. Concurenții deja s-au aliniat la start, iar printre ei se numără și Ceanu Zheng. Acesta este unul dintre cei mai cunoscuți creatori de conținut din România. Cine sunt părinții lui Ceanu Zheng de la Survivor 2026, de fapt?

După ce a zburat de la Kanal D la Pro TV, Survivor 2026 revine pe micile ecrane cu noi provocări și situații limită. În acest an, Războinicii și Faimoșii vor putea fi urmăriți pe Antena 1, format care promite să fie cel mai spectaculos de până acum. Probe noi, mult mai dificile, echipe puternice și stabile, o competiție la un alt nivel și un nou prezentator.

Cine sunt părinții lui Ceanu Zheng de la Survivor 2026, de fapt

Deși are origini chineze, povestea lui Ceanu Zheng de la Survivor 2026 începe în România, pentru că s-a născut la Deva. Tânărul a devenit cunoscut publicului larg în urmă cu doar câțiva ani. Ascensiunea lui Ceanu a început pe YouTube, acolo unde a reușit să adune o comunitate mare de fani.

Clipurile sale despre diferențele culturale, experiențele din România și situațiile amuzante din viața de zi cu zi au atras rapid sute de mii de abonați. Puțin sunt cei care știu însă că numele real al acestuia este Lucian.

„Mama ținea foarte mult să îmi dea un nume mai european și a ales Lucian. În casă mă striga Lucianu, Lucianu, și am zis că în loc să mai pronunțe și ‘Lu’ de la început, am zis Ceanu. Și așa am ajuns la Ceanu”, declara tânărul, în urmă cu ceva timp.

Ceanu Zheng și mama lui, în anul 2013 /Foto: Facebook @ Ceaunu Zheng

Așa cum spuneam, Ceanu s-a născut în România, la Deva. Părinții sunt de origine chineză. Mama concurentului de la Survivor a locuit pentru o perioadă în țara noastră, dar ulterior s-a întors în țarar natală.

Ceanu și mama sa au fost separați o perioadă lungă, de 10 ani, fiecare locuind în părți diferite ale lumii. Cei doi s-au reîntâlnit în anul 2024, atunci când Ceanu a mers să își vadă mama. Tânărul a documentat această vizită emoționantă prin mai multe vloguri.

Ceanu Zheng și mama sa /Foto: facebook @ Ceaunu Zheng

Acum Ceanu Zheng a ajuns la Survivor 2026 și a intrat încrezător în joc. Vrea să demonstreze ce poate și intenționează să nu părăsească competiția prea curând. Rămâne de văzut care o să fie parcursul lui și dacă va ajunge să pună mâna pe marele premiu.

Vedetele respinse la Survivor 2026. Fostul concurent de la Insula Iubirii, out din grațiile Antenei 1

Câștigător Survivor 2026 | Cine va câștiga show-ul produs și difuzat de Antena 1, potrivit inteligenței artificiale

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Rebecca Cooke, logodnica lui Phil Foden. Cine este ancora din spatele starului lui Manchester City
Știri
Rebecca Cooke, logodnica lui Phil Foden. Cine este ancora din spatele starului lui Manchester City
Camelia Pătrășcanu nominalizează cea mai norocoasă zodie în 2026: Dragoste și bogăție pentru următorii 20 de ani
Știri
Camelia Pătrășcanu nominalizează cea mai norocoasă zodie în 2026: Dragoste și bogăție pentru următorii 20 de ani
Singurul aparat electrocasnic, prezent în orice casă, pe care trebuie să-l scoatem din priză atunci când plouă. Nu este smartphone-ul
Mediafax
Singurul aparat electrocasnic, prezent în orice casă, pe care trebuie să-l scoatem din...
L-au salvat lupii. Povestea incredibilă a unui bărbat găsit viu după 4 zile în zăpadă
Gandul.ro
L-au salvat lupii. Povestea incredibilă a unui bărbat găsit viu după 4 zile...
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
Prosport.ro
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
Mărturiile părinților ai căror copii au ajuns în moarte cerebrală după intervenții chirurgicale la Spitalul Județean Constanța
Adevarul
Mărturiile părinților ai căror copii au ajuns în moarte cerebrală după intervenții chirurgicale...
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană să prezinte raportul pentru anularea alegerilor în 2024
Digi24
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană...
De ce este mai bine să evităm plata cu cardul? Explicația experților și a 71 de studii
Mediafax
De ce este mai bine să evităm plata cu cardul? Explicația experților și...
Parteneri
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum arată acum, la 10 ani de când a renunțat la tv
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum...
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
Prosport.ro
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cum a fost distrusă una dintre cele mai mari fabrici de lactate din România. A fost un simbol al industriei alimentare românești
Click.ro
Cum a fost distrusă una dintre cele mai mari fabrici de lactate din România. A...
O capitală europeană ia în considerare sistemul „comunist” par-impar. Mașinile ar putea circula doar din două în două zile
Digi 24
O capitală europeană ia în considerare sistemul „comunist” par-impar. Mașinile ar putea circula doar din...
Washington Post: Vaticanul a negociat cu SUA pentru a-i oferi lui Nicolas Maduro o cale să fugă în Rusia înainte de capturarea sa
Digi24
Washington Post: Vaticanul a negociat cu SUA pentru a-i oferi lui Nicolas Maduro o cale...
Impozitul auto rămâne neschimbat în 2026. Guvernul ignoră anomaliile semnalate de șoferi
Promotor.ro
Impozitul auto rămâne neschimbat în 2026. Guvernul ignoră anomaliile semnalate de șoferi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de...
China scoate la rampă noul Type 19: blindatul 8×8 al PLA intră în serviciu operațional
go4it.ro
China scoate la rampă noul Type 19: blindatul 8×8 al PLA intră în serviciu operațional
Polul Sud tocmai s-a mutat! Cum a fost posibil?
Descopera.ro
Polul Sud tocmai s-a mutat! Cum a fost posibil?
Surpriză pregatită de Nintendo pentru fanii Switch 2
Go4Games
Surpriză pregatită de Nintendo pentru fanii Switch 2
L-au salvat lupii. Povestea incredibilă a unui bărbat găsit viu după 4 zile în zăpadă
Gandul.ro
L-au salvat lupii. Povestea incredibilă a unui bărbat găsit viu după 4 zile în zăpadă
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Rebecca Cooke, logodnica lui Phil Foden. Cine este ancora din spatele starului lui Manchester City
Rebecca Cooke, logodnica lui Phil Foden. Cine este ancora din spatele starului lui Manchester City
Camelia Pătrășcanu nominalizează cea mai norocoasă zodie în 2026: Dragoste și bogăție pentru ...
Camelia Pătrășcanu nominalizează cea mai norocoasă zodie în 2026: Dragoste și bogăție pentru următorii 20 de ani
Știai că a existat gumă de mestecat cu gust de broccoli? Află cine a creat-o și ce succes a avut
Știai că a existat gumă de mestecat cu gust de broccoli? Află cine a creat-o și ce succes a avut
Viața secretă a nepoatei președintelui SUA: Kai vorbește despre Barron, politică și presiunea numelui ...
Viața secretă a nepoatei președintelui SUA: Kai vorbește despre Barron, politică și presiunea numelui Trump
Cine este logodnica lui Adi Vasile, prezentatorul Survivor 2026. Cu ce DJ celebru s-a iubit Delia înainte
Cine este logodnica lui Adi Vasile, prezentatorul Survivor 2026. Cu ce DJ celebru s-a iubit Delia înainte
Torta al Limone della Pasta Queen- dai chiccio, vieni qua, că asta e prăjitură adevărată, senza ...
Torta al Limone della Pasta Queen- dai chiccio, vieni qua, că asta e prăjitură adevărată, senza scherzi
Vezi toate știrile
×