Cine sunt părinții lui Ceanu Zheng de la Survivor 2026, de fapt. Adevărul despre familia „faimosului” de la Antena 1

Un nou sezon Survivor a luat startul. De această dată, fanii formatului s-au mutat pe Antena 1, acolo unde se difuzează concursul în acest an. Concurenții deja s-au aliniat la start, iar printre ei se numără și Ceanu Zheng. Acesta este unul dintre cei mai cunoscuți creatori de conținut din România. Cine sunt părinții lui Ceanu Zheng de la Survivor 2026, de fapt?

După ce a zburat de la Kanal D la Pro TV, Survivor 2026 revine pe micile ecrane cu noi provocări și situații limită. În acest an, Războinicii și Faimoșii vor putea fi urmăriți pe Antena 1, format care promite să fie cel mai spectaculos de până acum. Probe noi, mult mai dificile, echipe puternice și stabile, o competiție la un alt nivel și un nou prezentator.

Cine sunt părinții lui Ceanu Zheng de la Survivor 2026, de fapt

Deși are origini chineze, povestea lui Ceanu Zheng de la Survivor 2026 începe în România, pentru că s-a născut la Deva. Tânărul a devenit cunoscut publicului larg în urmă cu doar câțiva ani. Ascensiunea lui Ceanu a început pe YouTube, acolo unde a reușit să adune o comunitate mare de fani.

Clipurile sale despre diferențele culturale, experiențele din România și situațiile amuzante din viața de zi cu zi au atras rapid sute de mii de abonați. Puțin sunt cei care știu însă că numele real al acestuia este Lucian.

„Mama ținea foarte mult să îmi dea un nume mai european și a ales Lucian. În casă mă striga Lucianu, Lucianu, și am zis că în loc să mai pronunțe și ‘Lu’ de la început, am zis Ceanu. Și așa am ajuns la Ceanu”, declara tânărul, în urmă cu ceva timp.

Așa cum spuneam, Ceanu s-a născut în România, la Deva. Părinții sunt de origine chineză. Mama concurentului de la Survivor a locuit pentru o perioadă în țara noastră, dar ulterior s-a întors în țarar natală.

Ceanu și mama sa au fost separați o perioadă lungă, de 10 ani, fiecare locuind în părți diferite ale lumii. Cei doi s-au reîntâlnit în anul 2024, atunci când Ceanu a mers să își vadă mama. Tânărul a documentat această vizită emoționantă prin mai multe vloguri.

Acum Ceanu Zheng a ajuns la Survivor 2026 și a intrat încrezător în joc. Vrea să demonstreze ce poate și intenționează să nu părăsească competiția prea curând. Rămâne de văzut care o să fie parcursul lui și dacă va ajunge să pună mâna pe marele premiu.

Vedetele respinse la Survivor 2026. Fostul concurent de la Insula Iubirii, out din grațiile Antenei 1

Câștigător Survivor 2026 | Cine va câștiga show-ul produs și difuzat de Antena 1, potrivit inteligenței artificiale