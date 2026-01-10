Acasă » Știri » Vedetele respinse la Survivor 2026. Fostul concurent de la Insula Iubirii, out din grațiile Antenei 1

De: Alina Drăgan 10/01/2026 | 10:33
Un nou sezon Survivor a luat startul. De această dată, fanii formatului s-au mutat pe Antena 1, acolo unde se difuzează concursul în acest an. Concurenții deja s-au aliniat la start, iar printre ei ar fi vrut să se numere și un fost concurent Insula Iubirii. Însă nu i-a impresionat pe producători și nu a trecut castingul.

După ce a zburat de la Kanal D la Pro TV, Survivor 2026 revine pe micile ecrane cu noi provocări și situații limită. În acest an, Războinicii și Faimoșii vor putea fi urmăriți pe Antena 1, format care promite să fie cel mai spectaculos de până acum. Probe noi, mult mai dificile, echipe puternice și stabile, o competiție la un alt nivel și un nou prezentator.

Cei care și-au dorit să testeze în acest an experiența Survivor au fost mulți, însă nu toți au reușit să își îndeplinească dorința. Mulți au fost la casting, însă puțini au trecut de el. Printre cei care nu au fost pe placul producătorilor se numără și Marian Grozavu, fostul concurent Insula Iubirii 2025.

Ei bine, se pare că domul Marian s-a obișnuit cu peisajul exotic și era dornic să testeze și experiența din junglă. Fostul concurent Insula Iubirii a declarat că știe cât de dificil este Survivor, menționând însă că a crescut la Tecuci, lucru ce l-a pregătit pentru condiții dure.

„Copilăria am făcut-o la bunici, în Tecuci”, a spus Marian Grozavu, cu zâmbetul pe buze.

Marian Grozavu nu a trecut de casting /Foto: Social media

Însă producătorii nu au fost impresionați de fostul concurent Insula Iubirii. La fel s-a întâmplat și în cazul altor vedete ce au fost respinse la casting. Pe lista celor respinși se înscrie și Denisa Despa. De asemenea, Stelian Ogică nu a reușit nici el să impresioneze, așa că nu a ajuns pe lista concurenților Survivor 2026. Respinsă a fost și Andreea BLD, cunoscută influenceriță pe TikTok.

×