Călin Donca, cel mai bogat concurent de la Survivor 2026? Ce avere are Faimosul care s-a luat la bătaie cu Cristi Boureanu

Călin Donca, Faimosul care poate fi văzut în aceste zile la Survivor, se poate lăuda cu o avere impresionantă. El are afaceri în domeniul energiei și în agricultură, care i-au adus bani frumoși. Deține o vilă, în care a investit un milion de euro, și mașini de milioane de euro. Casa în care stă alături de soție, Orianda, și cei cinci copii în Brașov are 16 camere, șase băi, o piscină interioară, salină, două saune, o sală de fitness și un cinematograf.

Călin Donca a avut în trecut și probleme cu legea, el fiind acuzat de evaziune fiscală. Potrivit anchetatorilor, antreprenorul a creat o monedă virtuală, pe care a promovat-o în mediul online, iar prin afirmațiile sale a manipulat piața de capital. Donca a fost eliberat după ce acuzațiile nu au putut fi demonstrate.

Călin Donca, cel mai bogat concurent de la Survivor 2026?

Acum participă la Survivor, iar de la prima ediție de vineri, 9 ianuarie, a fost implicat într-un conflict cu Cristi Boureanu. Mărul discordiei a fost adăpostul pe care urmau să îl construiască – Vezi aici detalii și imagini cu momentul intens.

„Acesta este un Lamborghini Aventador, e ultima mașină pe care am cumpărat-o, costă în jur de 400.000 de euro. Nu e neapărat ceva de suflet, dar îmi place cel mai mult pentru modul în care se conduce, viteză, putere. Am și un Lamborghini Urus, care a costat peste 270.000 de euro. E o mașină foarte confortabilă, adică ești într-un SUV, o mașină înaltă, mie îmi plac SUV-urile. Are 720 de cai putere, adică merge foarte bine, accelerează foarte bine. Plus că arată foarte bine. Adică te cobori dintr-un Lamborghini Urus, nu mai trebuie să te prezinți”, declara Călin Donca, la brasov.net.

Cum a făcut Călin Donca primii bani

Călin Donca a făcut primii banii în Portugalia, acolo unde a mers cu un prieten să vândă tablouri. Avea 18 ani și credea că lumea e a lui. Nu a reușit să facă ce și-a propus, dar asta l-a ambiționat și mai mult. De atunci, a fost de neoprit.

„Primul meu job a fost în Portugalia, când am fost să vând tablouri. Cumva, un prieten mi-a spus că dacă vreau să-mi iau mașină, să merg cu el în Portugalia. Vindem pe acolo ce vindem și ne întoarcem cu bani de mașină. Îmi doream foarte mult o mașină, pentru că nu am avut niciodată. Am fost primul din familie care a avut o mașină și cumva mi-am dorit foarte mult, așa că am mers în speranța că o să mă întorc cu bani. Însă, după nu mult timp, m-a luat poliția pe stradă, m-au întrebat de acte și m-au trimis acasă. Aveam 18 ani. Îi împlinisem în mai și în iunie plecasem deja dincolo. Mama se gândea dacă mă mai vede. Am început cu tablourile, deoarece în viață, întâi faci ceea ce trebuie și apoi ceea ce vrei. Dacă începi cu ceea ce vrei, atunci nu o să ajungi la ceea ce trebuie. De aceea am început cu ce mi s-a arătat. Eram un om timid, nu îmi plăcea ideea de vânzare. Aveam 19 ani când am început partea de vânzare de asigurări de viață. Mi-a fost greu, dar am tras foarte tare ca să mă dezvolt”, a povestit Călin Donca.

Călin Donca provine dintr-o familie modestă

Afaceristul a pornit de jos, dar a ajuns departe. Călin Donca a trăit în primii ani de viață alături de familia lui, într-o mică garsonieră. Treptat, a reușit să urce tot mai sus, deși parcursul nu a fost unul ușor.

„Eu am fost născut în Reșița, într-o garsonieră de 20/24 de mp, deci vin de la o condiție normală, iar lucrul acesta a fost o bucurie și mi-a creat foarte multă foame să reușesc. Eram sătul de sărăcie, mâncam în fiecare zi cu pâine și ulei, iar treptat am făcut totul pe mâinile noastre, a fost o bucurie că am putut să facem și cred că în România se poate. Ea se ocupă de casă și de copii, eu mă ocup de partea financiară. N-am voie să dau greș. Reușesc sau mor, dar nu mori, că duci”, spunea Călin Donca.

