Motivul real pentru care Oase și Maria Pitică au câștigat Power Couple 2026. Ce s-a întâmplat, de fapt

De: Iancu Tatiana 26/02/2026 | 08:53
Finala Power Couple 2026 a fost încărcată de emoții și de probe care au stârnit numeroase stări atât în sufletul concurenților, cât și în sufletul telespectatorilor. Ultima probă a fost una dintre cele mai grele din acea seară și s-a bazat pe foarte multă forță fizică și psihică. A fost o seară plină de ambiție, de conectare între parteneri și de empatie față de finaliști din partea colegilor de competiție. Ultimele două cupluri rămase în competiție au trecut printr-un calvar la înălțime, atunci când de la pusee de căldură au ajuns să dârdâie de frig. 

Ultima proba din finala Power Couple 2026 i-a făcut pe concurenți să-și depășească condiția. Echipele finaliste formate din Simona și Marius Urzică și Oase și Maria Pitică au fost supuse unui test extraordinar de dificil la care au trebuit să îndure condițiile meteo care se petrec pe durata unui an, în fiecare dintre anotimpuri. Asta nu e tot, deoarece finaliștii au fost și suspendați în aer. Unindu-și forțele, au trebuit să țină o geantă în care se adăugau lingouri de aur, care îngreunau și amplificau brutalitatea probei.

Oase și Maria Pitică au câștigat Power Couple 2026

În timpul ultimei probe, echipa formată din Simona și Marius Urzică a trecut prin momente de coșmar. După ceva timp în care concurenții au trecut prin toate anotimpurile, situația s-a înrăutățit pentru Simona, iar din cauza schimbărilor bruște de la un sezon la altul și al efortului depus, aceasta a suferit spasme puternice. Ghinionul a fost la locul lui, iar buretele plasat pentru a-i proteja de dureri s-a mișcat, fapt care le-a îngreunat proba.

Maria și Oase. SURSA FOTO: a1.ro

Totuși, în ciuda determinării pe care au avut-o cei doi, Marius Urzică a făcut un gest incredibil. Acesta nu a putut continua proba, după ce a văzut că soția sa se află în dureri cumplite, tot corpul tremurându-i incontrolabil.

„Of, săracii. Aici îmi vine să plâng rău”, a spus Cătălina de pe margine, în timp ce se uita la finaliști cum se chinuie să țină geanta grea.

După ce Marius a observat cum soția sa are dureri, acesta a dat drumul genții, dând dovadă de un gest de iubire pură. Totuși, gestul a avut și repercursiuni, iar cealaltă echipă formată din Maria și Oase a câștigat competiția.

După ce Marius și Simona au renunțat, câștigătorii sezonului Power Couple 2026 au devenit Maria și Oase. Determinarea Mariei a fost de admirat, iar soțul ei nu a putut să ignore forța de care a dat dovadă:

„Sunt foarte mândru de tine, iubita”, i-a declarat Oase.

„Eu nu mă dau jos de aici niciodată. Nici tu!”, a răspuns Maria.

