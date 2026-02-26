Alimentul care s-a ieftinit în februarie 2026. Vești bune pentru milioane de români

Carnea de porc a ajuns la cele mai mici prețuri din ultimii ani, iar pentru cumpărători pare o veste bună.

În spatele acestei ieftiniri se află însă o criză severă în fermele românești, unde producătorii avertizează că prețurile de achiziție au coborât sub costurile reale și că multe exploatații riscă să intre în faliment.

Alimentul care s-a ieftinit în februarie 2026

O astfel de evoluție ar putea reduce semnificativ cantitatea de carne românească disponibilă în magazine. În timp ce la raft prețurile rămân ridicate, la poarta fermelor situația este complet diferită. Producătorii spun că sunt plătiți mult sub nivelul necesar pentru a-și acoperi cheltuielile.

„4,7 lei, pe medie. Între 4,5 şi 5 lei, în funcţie zona geografică, în funcţie de distanţa faţă de abatoare. Costul de producţie. Este în jur de 6,5 lei”, a explicat Adrian Balaban, preşedintele Asociaţiei Producătorilor de Carne de Porc din România.

Importurile masive și efectele pestei porcine africane sunt principalele cauze ale dezechilibrului. Producția internă a crescut ușor în ultima perioadă, dar nu reușește să acopere consumul național. În plus, piața europeană trece printr-o perioadă dificilă, iar România resimte consecințele.

„Avem preţuri foarte mici în toată Europa, mai ales din cauza apariţiei pestei porcine africane în Spania. Şi atunci Spania pierzând accesul pe ţări terţe, a trebuit să reverse această carne către România”, a mai spus Adrian Balaban.

Vești bune pentru milioane de români

Fermierii, afectați de pierderi considerabile, au cerut sprijinul Ministerului Agriculturii, însă soluțiile oferite au fost limitate.

Ministrul Florin Barbu a anunțat doar schimbări în regulile de etichetare, pentru a diferenția mai clar carnea proaspătă de cea congelată și ulterior decongelată.

„Dacă această carne este congelată, ea să aibă inscripţionat decongelare. Iar carnea care se valorifică ca şi carne fresh, ieşită din abator, să aibă 48 de ore şi un termen de valabilitate de 6 zile. În cazul în care aduci un produs congelat din UE, îl decongelezi în România şi îl bagi ca fresh în magazinele de retail, sigur preţul creşte. Probabil de acolo vine această practică comercială neloială”, a declarat ministrul Agriculturii.

Măsura nu reduce importurile, dar ar putea corecta prețurile finale pentru consumatori. România continuă să importe aproximativ 70% din carnea de porc necesară, în special din Germania, Spania și Ungaria, valoarea totală a importurilor ajungând la circa un miliard de euro anual. În acest context, Consiliul Concurenței a deschis o investigație privind modul de comercializare a cărnii de porc pe piața locală.

