Prima eliminare de la Survivor 2026! Am aflat ce echipă a câștigat jocul de imunitate și ce concurent a plecat acasă

La doar câteva zile de la debutul noului sezon Survivor, a fost dezvăluit numele primei concurente care părăsește competiția. Naba Salem este cea care spune adio show-ului de supraviețuire, fiind eliminată la scurt timp după începerea emisiunii. Ea a intrat în competiție cu multă ambiție, însă parcursul ei Republica Dominicană s-a încheiat mai devreme.

Debutul emisiunii Survivor a venit cu numeroase provocări pentru concurenți, care s-au lovit rapid de condițiile dure din junglă. Tensiunile nu au întârziat să apară, iar Călin Donca și Cristian Boureanu au fost la un pas de o confruntare fizică, după un conflict aprins. Lipsa confortului, foamea și traiul dificil au amplificat stresul din tabere.

Primul joc de imunitate al sezonului a fost câștigat de Războinici, iar aceeași ediție a adus și prima eliminare din competiție, Naba fiind cea care a părăsit show-ul. Concurenta a mărturisit că resimte puternic diferența față de viața de acasă și că nu se poate adapta condițiilor de sărăcie și frig din junglă, aspecte care au contribuit decisiv la plecarea ei.

„În avans și în exclusivitate pentru urmăritorii paginii de instagram Viperele Vesele, vă anunțăm că primul joc pentru imunitate va fi câștigat de Războinici. Naba este prima persoană care părăsește competiția Survivor România 2026!”, au transmis Viperele Vesele pe rețelele de socializare.

Naba Salem a explicat cum se simțea înainte să decoleze din București și să meargă în Republica Dominicană. Deși fiecare plecare din viața ei a fost însoțită de emoții, de această dată sentimentul este complet diferit. Vizibil afectată, ea a spus că se simte lipsită de trăiri și dorințe, descriind starea sa ca pe un gol interior, chiar dacă lacrimile erau evidente înainte de îmbarcarea în avion.

„Sunt puțin plânsă, dar nu contează. Ideea e că e pentru prima dată când zbor atât de goală. Efectiv, nu am niciun sentiment, nu simt nimic și nu pot să zic că îmi doresc absolut nimic. Mă simt goală, efectiv“, a declarat Naba Salem înainte de a pleca spre Republica Dominicană.

