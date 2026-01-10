Acasă » Știri » Ce efect are ‘dieta cu orez’ de la Survivor 2026 asupra concurenților. Beneficii vs. riscuri pe termen lung

Ce efect are 'dieta cu orez' de la Survivor 2026 asupra concurenților. Beneficii vs. riscuri pe termen lung

De: Alina Drăgan 10/01/2026 | 11:37
Ce efect are 'dieta cu orez' de la Survivor 2026 asupra concurenților. Beneficii vs. riscuri pe termen lung
Ce efect are 'dieta cu orez' de la Survivor 2026 asupra concurenților /Foto: Freepik, Antena 1

Un nou sezon Survivor a luat startul, iar concurenții au simțit deja pe pielea lor condițiile grele din junglă. Prima problemă resimțită de aceștia este foamea. La Survivor primesc doar strictul necesar, iar pentru o lungă perioadă de acum dieta lor o să fie pe bază de orez. Însă, ce efecte are aceasta asupra lor? Concurenții se expun anumitor riscuri, potrivit csid.ro.

Orezul este unul dintre cele mai consumate alimente din lume, iar pentru concurenții Survivor reprezintă aproape sigura hrană. O „dietă cu orez” poate aduce beneficii, însă poate avea și efecte negative, mai ales pentru cei care îl consumă zilnic, așa cum este cazul concurenților Survivor.

Ce efect are ‘dieta cu orez’ de la Survivor 2026 asupra concurenților

Orezul este o sursă importantă de carbohidrați, principala formă de combustibil a organismului. Consumat zilnic, el furnizează glucoză, necesară funcționării creierului și mușchilor. De aceea, în condiții de efort fizic intens, precum probele din Survivor, orezul ajută la menținerea nivelului de energie.

De asemenea, „dieta cu orez” ajută la digestie și reglează tranzitul, iar fibrele din orez joacă un rol important și în controlul apetitului, prevenind mâncatul excesiv. Însă, consumul zilnic de orez poate aduce și probleme pentru concurenții Survivor.

Vezi ce efecte negative poate avea consumul zilnic de orez AICI.

 

