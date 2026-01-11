Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Rebecca Cooke, logodnica lui Phil Foden. Cine este ancora din spatele starului lui Manchester City

Rebecca Cooke, logodnica lui Phil Foden. Cine este ancora din spatele starului lui Manchester City

De: Paul Hangerli 11/01/2026 | 09:30
Rebecca Cooke, logodnica lui Phil Foden. Cine este ancora din spatele starului lui Manchester City
Familia Folden, sursa foto- captură social media Rebecca Cooke
Discretă, rezervată și rar prezentă în lumina reflectoarelor, Rebecca Cooke este una dintre cele mai comentate partenere din fotbalul englez, datorită relației sale de lungă durată cu Phil Foden. Deși viața ei personală a devenit subiect de interes public, Rebecca a ales să rămână departe de notorietatea artificială, concentrându-se pe familie și pe viața privată.

Cine este Rebecca Cooke și de unde vine

Rebecca Cooke s-a născut pe 24 iunie 2000, în Stockport, Greater Manchester, Anglia. Este cetățean britanic, și a crescut alături de sora ei mai mică, Skylah. În prezent, locuiește împreună cu familia sa în Prestbury, Cheshire, o zonă exclusivistă preferată de mulți fotbaliști din Premier League.

Deși este partenera unuia dintre cei mai cunoscuți jucători ai Angliei, Rebecca a ales să-și păstreze viața departe de social media și de apariții publice constante. Tocmai această discreție a alimentat curiozitatea fanilor, care vor să știe mai multe despre femeia care îl susține pe Foden încă din adolescență.

O relație începută din copilărie

Rebecca Cooke și Phil Foden sunt împreună încă din anii adolescenței, o raritate în lumea fotbalului profesionist. Relația lor a evoluat rapid, iar cei doi au devenit părinți foarte tineri. Primul lor copil, Ronnie, s-a născut în ianuarie 2019, iar în 2021 familia s-a mărit cu încă un copil, o fetiță.

Cuplul formează astăzi o familie stabilă, iar Rebecca este adesea prezentă la evenimente importante din cariera lui Foden, inclusiv la sărbătorirea câștigării Ligii Campionilor UEFA în sezonul 2022/2023. Deși presa britanică a relatat și episoade tensionate în relația lor, cei doi au continuat să apară împreună, consolidând imaginea unui cuplu unit.

Rebecca Cooke, viață privată și profil personal

Rebecca are 1,65 m înălțime și aproximativ 50 de kilograme,  păr blond și ochi albaștri. Este cunoscută ca o persoană calmă și retrasă, fără ambiții publice de influencer sau vedetă media. Popularitatea sa vine exclusiv din asocierea cu Phil Foden, nu dintr-o activitate publică proprie.

Cei doi au devenit victimele  unei campanii sinistre de dezinformare online în toamna anului trecut,  după ce pe rețelele sociale au circulat zvonuri false potrivit cărora fiul lor de șase ani ar fi decedat, iar fiica sa de patru ani ar suferi de cancer. Postările, distribuite de conturi anonime, au fost însoțite de imagini generate cu inteligență artificială în care fotbalistul și partenera sa, Rebecca Cooke, apăreau plângând. În urma avalanșei de mesaje și a impactului emoțional puternic, Foden a apelat la avocați pentru eliminarea conținutului fals, iar Rebecca Cooke a reacționat public, catalogând informațiile drept dezgustătoare și cerând utilizatorilor să raporteze orice cont care răspândește astfel de minciuni despre copiii lor.

Phil Foden în formă excelentă

În plan sportiv, Phil Foden traversează una dintre cele mai solide perioade ale carierei sale. Jucător de bază la Manchester City, Foden este esențial în lupta pentru titlu din Premier League și rămâne o piesă importantă în angrenajul echipei antrenate de Pep Guardiola. Evoluțiile sale recente, marcate de goluri  și pase decisive, l-au readus în discuțiile pentru premii individuale.

La nivel internațional, Foden continuă să fie convocat constant la Anglia, fiind văzut drept unul dintre liderii noii generații. Presa britanică îl menționează tot mai des ca un jucător maturizat, atât pe teren, cât și în afara lui, rol în care sprijinul Rebeccăi Cooke este considerat esențial.

O familie tânără, sub presiunea faimei

În timp ce Phil Foden își consolidează statutul de star mondial, Rebecca Cooke rămâne ancora sa personală. Povestea lor este una atipică pentru fotbalul modern: o relație veche, doi copii și o viață de familie construită înainte de celebritate. Într-o industrie dominată de scandaluri și relații efemere, discreția Rebeccăi Cooke este poate cel mai puternic contrast cu lumina reflectoarelor care îl înconjoară pe Phil Foden.

