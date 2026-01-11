Acasă » Știri » Orașul din România cu cele mai nefericite femei. Motivul pentru care sunt triste

Despre românce se spune adesea că sunt unele dintre cele mai frumoase femei. Însă, dincolo de aparențe, realitatea arată că nu toate se bucură de o viață fericită și împlinită. Statisticile scot la iveală faptul că un număr mare de femei se confruntă cu singurătatea, iar acest lucru le afectează starea de spirit și calitatea vieții. Care este orașul din România cu cele mai nefericite femei? Motivul pentru care sunt triste.

În România există un dezechilibru între numărul de femei și bărbați, dezechilibru care s-a accentuat în ultimii ani, mai ales în mediul urban. Femeile sunt mai numeroase decât bărbații în aproape toate județele țării, iar acest lucru creează, inevitabil, dificultăți în plan personal.

Conform unor cercetări realizate de Daedalus Millward Brown, orașul în care se regăsește cel mai mare procent de femei singure din România este Râmnicu Vâlcea. Aproximativ 46% dintre femeile din acest oraș nu au un partener, un procent care depășește media națională și plasează municipiul pe primul loc în acest clasament.

Astfel, femeile din Râmnicul Vâlcea sunt cele mai nefericite din țară, iar asta pentru că le este destul de greu să își găsească un partener. Explicația ține, în mare parte, de dezechilibrul demografic. La nivel național, femeile reprezintă 51% din populație, iar în mediul urban sunt semnificativ mai numeroase decât bărbații.

De asemenea, populația feminină din România este mai îmbătrânită decât cea masculină, cu o diferență medie de peste trei ani. Pe următoarele locuri în topul orașelor cu cele mai multe femei singure se află Iași cu 45% și Sibiu cu 44%.

Pe de altă parte, potrivit datelor oficiale de la nivel internațional, femeile sunt în minoritate față de bărbați. Raportul este de aproximativ 105 băieți la 100 de fete. Așadar, din totalul populației globale 49,6 % sunt femei.

×