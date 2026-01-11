Acasă » Știri » Viața secretă a nepoatei președintelui SUA: Kai vorbește despre Barron, politică și presiunea numelui Trump

Viața secretă a nepoatei președintelui SUA: Kai vorbește despre Barron, politică și presiunea numelui Trump

De: Diana Cernea 11/01/2026 | 08:50
Viața secretă a nepoatei președintelui SUA: Kai vorbește despre Barron, politică și presiunea numelui Trump
Kai Trump, nepoata președintelui Donald Trump, spune că politica a devenit „un lucru periculos” și că preferă să stea departe de ea. Într-un interviu amplu, tânăra a vorbit deschis despre diviziunile din societate, relația cu Barron Trump și viața sentimentală trăită sub supravegherea permanentă a agenților Secret Service.

„Politica ne-a împins în extreme”

Într-un podcast realizat de influencerul Logan Paul, Kai Trump, în vârstă de 18 ani, a explicat că evită complet implicarea în politică. Ea a mărturisit că nu își dorește să aibă „nimic de-a face” cu acest domeniu, pe care îl consideră tot mai periculos pentru societate.

„Cred că politica este un lucru foarte periculos”, a spus ea, subliniind că atât stânga, cât și dreapta au ajuns să adopte poziții tot mai radicale. În opinia ei, o mare parte din vină aparține rețelelor sociale, care îi împing pe oameni în bule informaționale din ce în ce mai înguste. „Dacă ambele părți s-ar întâlni la mijloc, toată lumea ar fi mult mai fericită. Dar există o stângă radicală și o dreaptă radicală, iar mulți oameni ajung să fie prea extremiști”, a explicat Kai, adăugând că algoritmii din social media accentuează această polarizare.

Deși a susținut că va fi întotdeauna alături de familia ei, Kai a ținut să precizeze că nu are resentimente față de adversara politică a bunicului său, Kamala Harris. „Nu-mi fac sânge rău. Sunt foarte echilibrată. E genul de situație în care spui: asta e.”

„Unchiul B” și viața sub pază permanentă

În cadrul interviului, Kai a vorbit și despre „Unchiul B”, așa cum îi spune ea lui Barron Trump, care este cu doar un an mai mare decât ea. Despre el spune că este „un tip grozav”, dar foarte retras. „Nu îi place prea mult atenția publică, ceea ce înțeleg perfect”, a mărturisit ea.

Barron Trump studiază în prezent la o facultate de business din cadrul Universității New York, iar Kai a sugerat că, în ciuda contextului politic intens din jurul familiei, acesta rămâne o prezență discretă și calmă.

Potrivit New York Post, un alt subiect delicat abordat a fost viața ei personală. Kai a recunoscut că întâlnirile romantice pot deveni incomode atunci când agenții Secret Service sunt „două mese mai în spate” la restaurant. „E puțin ciudat”, a spus ea, adăugând că a învățat, cu timpul, să ignore prezența lor. „La început a fost greu, în primele luni. Dar acum încerc să mă concentrez și să mă prefac că nu sunt acolo”, a explicat Kai, care urmează să joace golf pentru Universitatea din Miami anul viitor.

Interviul oferă o imagine rară asupra vieții unei tinere crescute în sânul uneia dintre cele mai puternice familii politice din lume, dar care își dorește, mai presus de toate, normalitate și echilibru.

