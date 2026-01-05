Ce ar putea însemna pentru politica mondială capturarea lui Nicolás Maduro. „Cel mai rău lucru este că a funcționat”

Nicolás Maduro a fost înlăturat de la putere din Venezuela printr-o operațiune-fulger a forțelor americane, la comanda președintelui SUA, Donald Trump, iar acest lucru provoacă îngrijorare în rândul celor care susțin că liderul de la Casa Albă nu a procedat legal.

Deși multe voci susțin că îndepărtarea dictatorului din Venezuela era necesară, alții, precum editorialistul The Guardian Julian Borger, spun că Trump a încălcat prevederile dreptului internațional atunci când a decis să îl înlăture prin forță de la putere pe liderul de la Caracas.

„Atacurile de peste noapte asupra Venezuelei, răpirea liderului său, Nicolás Maduro, și a soției sale, precum și declarația lui Donald Trump că SUA vor «conduce» țara și îi va vinde petrolul, au încălcat dreptul internațional și normele globale încă o dată. Dar acesta nu este cel mai îngrijorător lucru”, scrie editorialistul.

Mai mult, el spune că „în ceea ce privește stabilitatea globală, cel mai rău lucru legat de capturarea lui Maduro este faptul că a funcționat”.

Ce înseamnă acțiunile lui Donald Trump din Venezuela

Încrederea lui Trump în propria omnipotență globală și dorința sa de a acapara teritoriile și resursele naturale ale altor țări au fost ținute în frâu până acum de teama sa de a se implica în războaie externe. El a susținut (în mod fals) că a pus capăt unui număr de opt ​​războaie, iar cea mai mare ambiție a sa în 2025 părea să fie câștigarea Premiului Nobel pentru Pace. În urmă cu mai puțin de o lună, el „flutura” un înlocuitor confecționat în grabă al Nobelului, Premiul FIFA pentru Pace. Temerile lui Trump cu privire la războaiele externe par să scadă. El a fost în mod clar încântat de drama operațiunii Maduro și de eficiența soldaților americani care au dus-o la bun sfârșit, declarând sâmbătă că „nu se teme” să desfășoare forțe terestre în Venezuela pentru a-și urmări interesele.

„Pentru un președinte îmbătrânit, care devine din ce în ce mai iritabil, irascibil și incoerent cu fiecare zi în care trece în funcție – confruntându-se cu o popularitate în scădere și disperat să distragă atenția de la scandalul traficului de copii Epstein – o îmbrățișare mai strânsă a puterii militare este o evoluție de rău augur”, mai scrie Borger.

În ultimele zile, Trump a declarat că SUA vor apăra protestatarii antiguvernamentali iranieni, iar oficialii Administrației sale au continuat să amenințe că vor prelua controlul asupra Groenlandei prin orice mijloace necesare. Luna trecută, Serviciul de Informații al Apărării danez a etichetat SUA drept un risc de securitate, o declarație care ar fi fost de neconceput cu puțin timp în urmă pentru un aliat NATO, mai notează sursa.

În conferința sa de presă de sâmbătă, Trump a adăugat Cuba pe lista țărilor pe care le are în vizor, sugerând că este „foarte similară” cu Venezuela „în sensul că vrem să ajutăm poporul din Cuba”. Secretarul american de Stat, Marco Rubio, a adăugat că Havana ar trebui să se simtă „îngrijorată” în urma evenimentelor din Venezuela.

Anunțul făcut de Donald Trump, după capturarea lui Maduro: „Vom conduce Venezuela!”

Președintele SUA, Donald Trump, a susținut o conferință de presă în care a oferit detalii despre capturarea de către forțele americane a președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro.

El a vorbit, totodată, și despre ce va urma după arestarea lui Maduro, care, alături de soția sa, au ajuns la New York, pentru a fi judecați. În urma operațiunii, președintele Donald Trump a declarat că Statele Unite vor „conduce” Venezuela, dar nu a oferit detalii despre cum intenționează Administrația sa să facă acest lucru.

Trump a spus că Administrația sa stabilește cine va fi la conducerea țării. El a refuzat să o susțină pe lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, care a câștigat Premiul Nobel pentru Pace în 2025, pentru a conduce țara. De asemenea, el nu a oferit un calendar pentru cât timp vor conduce SUA țara, spunând că va fi „o perioadă de timp” în care vor reconstrui infrastructura Venezuelei. Mai mult, el a spus că mediul privat din SUA va ajuta la reconstruirea infrastructurii petroliere a țării.

