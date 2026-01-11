Acasă » Știri » Cine este logodnica lui Adi Vasile, prezentatorul Survivor 2026. Cu ce DJ celebru s-a iubit Delia înainte

Cine este logodnica lui Adi Vasile, prezentatorul Survivor 2026. Cu ce DJ celebru s-a iubit Delia înainte

De: Simona Tudorache 11/01/2026 | 08:40
Cine este logodnica lui Adi Vasile, prezentatorul Survivor 2026. Cu ce DJ celebru s-a iubit Delia înainte
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Adi Vasile și-a petrecut 33 de ani pe terenul de handbal, acum prezintă Survivor, dar adevărata fericire o găsește întotdeauna lângă Delia Tudose, iubita lui. De profesie manechin, șatena a reușit să îi pună inima pe jar. Cei doi se pregătesc acum să facă următorul pas în relația lor: să ajungă în fața altarului.

Delia Tudose a avut în trecut o poveste și cu DJ-ul Vali Bărbulescu. Cei doi au fost împreună 12 ani, dar în 2020 au renunțat la relație.

Cine este logodnica lui Adi Vasile, prezentatorul Survivor 2026

La doi ani de la despărțire, în 2022, Delia a descoperit că are sentimente pentru Adi Vasile. Treptat, legătura lor a devenit tot mai puternică. Adi Vasile a făcut marea cerere și acum urmează nunta. Prezentatorul de la Survivor vorbește cu multă dragoste despre jumătatea lui, care lucrează și ca make-up artist.

„Iubesc cu multă căldură, cu multă afectivitate, cu multă tandrețe, este un lucru de care am nevoie și pe care îl ofer și eu, este un schimb corect. Găsesc plăcerea în cele mai mărunte lucruri. Este o echipă de oameni care fac ceva împreună, este o temelie pentru un drum lung. Da, bineînțeles, sunt îndrăgostit, iubesc! Iar iubita mea face, din când în când, niște surprize foarte frumoase și merge ea și plătește nota de plată”, mărturisea Adi Vasile, în cadrul unei emisiuni TV.

Cum privește Adi Vasile competiția de la Survivor

A antrenat sute de campioane. A câștigat Champions League. A fost dirijorul tigroaicelor. A luat cupe europene la fete și la băieți. Știe să calmeze furtuni și să dea naștere provocărilor, iar acum se află în cea mai dură competiție a vieții lui, cea de la Survivor.

„Am condus campioni, acum o să conduc supraviețuitori. Cred că e nevoie de câteva lucruri foarte importante ca să câștigi o competiție precum Survivor. Pe de o parte ar fi rezistenţa mentală, psihică la cote înalte pentru a performa şi a trăi în acele condiţii grele de acolo, pe de altă parte ar fi să ai putere şi rezistenţă fizică, iar nu în ultimul rând cred că trebuie să fii un bun strateg. Cred că momentele cruciale de Survivor le voi trăi fix ca la meci.

Sunt convins că va fi o competiţie acerbă, sunt sigur că acea luptă este într-adevăr de supravieţuire şi atunci voi fi conectat 100% cu concurenţii noştri. O să fie un show foarte intens în primul rând! Survivor vine cu multă competiție, multă adrenalină, multe lipsuri. Cred că nu ai acolo nimic din ce ai și ești obișnuit acasă, iar toate acestea te vor scoate dintr-o zonă de confort”, preciza Adi Vasile.

Citește și: Antena 1 a făcut cel mai așteptat anunț despre Survivor 2026! Fanii au reacționat imediat

Citește și: Cum arată fratele Nabei Salem de la Survivor 2026. Tocmai ce a fost părăsit în direct, la TV

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Rebecca Cooke, logodnica lui Phil Foden. Cine este ancora din spatele starului lui Manchester City
Știri
Rebecca Cooke, logodnica lui Phil Foden. Cine este ancora din spatele starului lui Manchester City
Camelia Pătrășcanu nominalizează cea mai norocoasă zodie în 2026: Dragoste și bogăție pentru următorii 20 de ani
Știri
Camelia Pătrășcanu nominalizează cea mai norocoasă zodie în 2026: Dragoste și bogăție pentru următorii 20 de ani
Singurul aparat electrocasnic, prezent în orice casă, pe care trebuie să-l scoatem din priză atunci când plouă. Nu este smartphone-ul
Mediafax
Singurul aparat electrocasnic, prezent în orice casă, pe care trebuie să-l scoatem din...
L-au salvat lupii. Povestea incredibilă a unui bărbat găsit viu după 4 zile în zăpadă
Gandul.ro
L-au salvat lupii. Povestea incredibilă a unui bărbat găsit viu după 4 zile...
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
Prosport.ro
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
Mărturiile părinților ai căror copii au ajuns în moarte cerebrală după intervenții chirurgicale la Spitalul Județean Constanța
Adevarul
Mărturiile părinților ai căror copii au ajuns în moarte cerebrală după intervenții chirurgicale...
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană să prezinte raportul pentru anularea alegerilor în 2024
Digi24
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană...
De ce este mai bine să evităm plata cu cardul? Explicația experților și a 71 de studii
Mediafax
De ce este mai bine să evităm plata cu cardul? Explicația experților și...
Parteneri
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum arată acum, la 10 ani de când a renunțat la tv
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum...
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
Prosport.ro
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cum a fost distrusă una dintre cele mai mari fabrici de lactate din România. A fost un simbol al industriei alimentare românești
Click.ro
Cum a fost distrusă una dintre cele mai mari fabrici de lactate din România. A...
O capitală europeană ia în considerare sistemul „comunist” par-impar. Mașinile ar putea circula doar din două în două zile
Digi 24
O capitală europeană ia în considerare sistemul „comunist” par-impar. Mașinile ar putea circula doar din...
Washington Post: Vaticanul a negociat cu SUA pentru a-i oferi lui Nicolas Maduro o cale să fugă în Rusia înainte de capturarea sa
Digi24
Washington Post: Vaticanul a negociat cu SUA pentru a-i oferi lui Nicolas Maduro o cale...
Impozitul auto rămâne neschimbat în 2026. Guvernul ignoră anomaliile semnalate de șoferi
Promotor.ro
Impozitul auto rămâne neschimbat în 2026. Guvernul ignoră anomaliile semnalate de șoferi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de...
China scoate la rampă noul Type 19: blindatul 8×8 al PLA intră în serviciu operațional
go4it.ro
China scoate la rampă noul Type 19: blindatul 8×8 al PLA intră în serviciu operațional
Polul Sud tocmai s-a mutat! Cum a fost posibil?
Descopera.ro
Polul Sud tocmai s-a mutat! Cum a fost posibil?
Surpriză pregatită de Nintendo pentru fanii Switch 2
Go4Games
Surpriză pregatită de Nintendo pentru fanii Switch 2
L-au salvat lupii. Povestea incredibilă a unui bărbat găsit viu după 4 zile în zăpadă
Gandul.ro
L-au salvat lupii. Povestea incredibilă a unui bărbat găsit viu după 4 zile în zăpadă
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Rebecca Cooke, logodnica lui Phil Foden. Cine este ancora din spatele starului lui Manchester City
Rebecca Cooke, logodnica lui Phil Foden. Cine este ancora din spatele starului lui Manchester City
Camelia Pătrășcanu nominalizează cea mai norocoasă zodie în 2026: Dragoste și bogăție pentru ...
Camelia Pătrășcanu nominalizează cea mai norocoasă zodie în 2026: Dragoste și bogăție pentru următorii 20 de ani
Știai că a existat gumă de mestecat cu gust de broccoli? Află cine a creat-o și ce succes a avut
Știai că a existat gumă de mestecat cu gust de broccoli? Află cine a creat-o și ce succes a avut
Cine sunt părinții lui Ceanu Zheng de la Survivor 2026, de fapt. Adevărul despre familia „faimosului” ...
Cine sunt părinții lui Ceanu Zheng de la Survivor 2026, de fapt. Adevărul despre familia „faimosului” de la Antena 1
Viața secretă a nepoatei președintelui SUA: Kai vorbește despre Barron, politică și presiunea numelui ...
Viața secretă a nepoatei președintelui SUA: Kai vorbește despre Barron, politică și presiunea numelui Trump
Torta al Limone della Pasta Queen- dai chiccio, vieni qua, că asta e prăjitură adevărată, senza ...
Torta al Limone della Pasta Queen- dai chiccio, vieni qua, că asta e prăjitură adevărată, senza scherzi
Vezi toate știrile
×