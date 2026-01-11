Cine este logodnica lui Adi Vasile, prezentatorul Survivor 2026. Cu ce DJ celebru s-a iubit Delia înainte

Adi Vasile și-a petrecut 33 de ani pe terenul de handbal, acum prezintă Survivor, dar adevărata fericire o găsește întotdeauna lângă Delia Tudose, iubita lui. De profesie manechin, șatena a reușit să îi pună inima pe jar. Cei doi se pregătesc acum să facă următorul pas în relația lor: să ajungă în fața altarului.

Delia Tudose a avut în trecut o poveste și cu DJ-ul Vali Bărbulescu. Cei doi au fost împreună 12 ani, dar în 2020 au renunțat la relație.

Cine este logodnica lui Adi Vasile, prezentatorul Survivor 2026

La doi ani de la despărțire, în 2022, Delia a descoperit că are sentimente pentru Adi Vasile. Treptat, legătura lor a devenit tot mai puternică. Adi Vasile a făcut marea cerere și acum urmează nunta. Prezentatorul de la Survivor vorbește cu multă dragoste despre jumătatea lui, care lucrează și ca make-up artist.

„Iubesc cu multă căldură, cu multă afectivitate, cu multă tandrețe, este un lucru de care am nevoie și pe care îl ofer și eu, este un schimb corect. Găsesc plăcerea în cele mai mărunte lucruri. Este o echipă de oameni care fac ceva împreună, este o temelie pentru un drum lung. Da, bineînțeles, sunt îndrăgostit, iubesc! Iar iubita mea face, din când în când, niște surprize foarte frumoase și merge ea și plătește nota de plată”, mărturisea Adi Vasile, în cadrul unei emisiuni TV.

Cum privește Adi Vasile competiția de la Survivor

A antrenat sute de campioane. A câștigat Champions League. A fost dirijorul tigroaicelor. A luat cupe europene la fete și la băieți. Știe să calmeze furtuni și să dea naștere provocărilor, iar acum se află în cea mai dură competiție a vieții lui, cea de la Survivor.

„Am condus campioni, acum o să conduc supraviețuitori. Cred că e nevoie de câteva lucruri foarte importante ca să câștigi o competiție precum Survivor. Pe de o parte ar fi rezistenţa mentală, psihică la cote înalte pentru a performa şi a trăi în acele condiţii grele de acolo, pe de altă parte ar fi să ai putere şi rezistenţă fizică, iar nu în ultimul rând cred că trebuie să fii un bun strateg. Cred că momentele cruciale de Survivor le voi trăi fix ca la meci. Sunt convins că va fi o competiţie acerbă, sunt sigur că acea luptă este într-adevăr de supravieţuire şi atunci voi fi conectat 100% cu concurenţii noştri. O să fie un show foarte intens în primul rând! Survivor vine cu multă competiție, multă adrenalină, multe lipsuri. Cred că nu ai acolo nimic din ce ai și ești obișnuit acasă, iar toate acestea te vor scoate dintr-o zonă de confort”, preciza Adi Vasile.

Citește și: Antena 1 a făcut cel mai așteptat anunț despre Survivor 2026! Fanii au reacționat imediat

Citește și: Cum arată fratele Nabei Salem de la Survivor 2026. Tocmai ce a fost părăsit în direct, la TV