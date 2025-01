Ana Maria Mocanu s-a dezbrăcat de secrete şi a spus totul! Imagini din intimitatea fostei asistente TV!

Ana Maria Mocanu și-a achiziționat un apartament cu două camere în Pipera, iar acum se ocupă de mobilarea și decorarea locuinței la care a visat multă vreme. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, frumoasa șatenă ne-a dezvăluit cum arată dormitorul său. Avem imagini din intimitatea fostei asistente TV, cu locul unde puțini au acces. Dansatoarea ne-a povestit că și-a dorit ca al ei cuibușor să fie decorat în stil clasic, elegant, în nuanțe deschise, pentru a da senzația de spațiu mai mare. Bine, nu că ar avea nevoie de mai mult, asta deoarece vedeta este tot singură, însă speră ca lucrurile să se așeze pentru ea și din punct de vedere sentimental. Până atunci, se bucură din plin de achiziție și se implică în decorarea apartamentului pe care a spart peste 100.000 de euro.

Fosta asistentă a lui Dan Capatos este tare ocupată în ultima perioadă. Roadele muncii sale se văd cu vârf și îndesat, iar anul trecut a reușit să își achiziționeze propriul apartament. A angajat un designer care să îi mobileze locuința astfel încât să profite de tot spațiul, iar acum, pentru că dormitorul vedetei este finalizat, ne-a arătat imagini din „cuibușorul ei de nebunii”.

Ana Maria Mocanu a recunoscut că ar fi vrut inițial să decoreze totul într-un stil mai „girly”, însă a renunțat rapid la idee și a optat pentru clasic, elegant. Nu de alta, dar cine știe când apare prințul pe cal alb și trebuie să se simtă confortabil acasă la ea. Se pare că toate sunt puse la punct în viața vedetei. Bine, aproape toate, pentru că mai lipsește să dea lovitura și pe plan sentimental.

Ana Maria Mocanu, dormitor de regină

Dansatoarea mai are doar câțiva pași de parcurs până când apartamentul visurilor sale va fi mobilat complet. Deocamdată se bucură de dormitorul elegant pe care l-a decorat cu ajutorul unui designer. În ceea ce privește bucătăria, vedeta recunoaște că nu are nici măcar frigider.

„Sunt tare mândră de apartamentul pe care mi l-am achiziționat prin munca mea. Acum sunt într-un proces de mobilat, de decorat. E foarte greu, fiind open space, am apelat la un designer, ca să îmi facă spațiul de depozitare cât mai eficient. Bucătăria nu este gata, spre exemplu, nici frigider nu am. Apartamentul este în Pipera, are două camere, pentru că am considerat că este suficient pentru mine. A costat în jur de 100.000 de euro.

În momentul în care am ajuns la dormitor, eu am schimbat oarecum ce mi-a făcut designerul, dar am ținut cont de sfaturile ei. Stilul e clasic, elegant, asta datorită faptului că am vrut să nu fie nici foarte girly, ci modern, cu accente clasice. Este în culori deschise, pentru a da senzația de spațiu mai mare, totul este bej cu auriu. Baia și holurile sunt gata, mai am doar living-ul și bucătăria. Am zis că anul ăsta vreau să mă focusez pe dragoste, dacă lucrurile s-au așezat, mi-am luat casă, următorul pas ar trebui să fie relație și bebe”, a declarat Ana Maria Mocanu pentru CANCAN.RO.

