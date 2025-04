Despărțire-ȘOC în showbiz! Concurenta de la Survivor România și ispita de la Insula Iubirii și-au spus ADIO

Despărțire neașteptată în showbiz! Ispita de la Insula Iubirii și concurenta de la Survivor România și-au spus adio! Povestea de iubire a ajuns la final, chiar dacă existau multe planuri de viitor!

Un cuplu de senzație, care părea de neclintit, a ajuns la final! Diandra Moga și Beni și-au spus adio, iar vestea i-a luat prin surprindere până și pe apropiații lor! Nimeni nu se aștepta la așa ceva, mai ales pentru că păreau mai îndrăgostiți ca niciodată înainte ca fosta ispită de la Insula Iubirii să plece în jungla din Dominicană!

Cu doar câteva luni în urmă, cei doi își făceau planuri de viitor și vorbeau despre o afacere secretă în Cluj. Diandra părea topită după Beni, iar el părea să nu mai vadă altă femeie în afară de ea. Dar iată că, în ciuda aparențelor, povestea lor de iubire s-ar fi destrămat, iar adevărul iese la iveală abia acum.

Totul s-a schimbat de când Diandra a intrat în competiția Survivor. De mai bine de o lună, Beni nu a mai postat nimic cu ea. Zero apariții, zero declarații, doar mister! Pe data de 26 martie, tânărul a vorbit despre separare. Dar bomba a venit! S-a confirmat că s-au despărțit. Un detaliu subtil, ținuta fostei ispite, ar spune totul, potrivit fanatik.ro.

„Mă uit când apuc. De ce? Cred că încă sunt acolo, habar nu am! Nu are telefon acolo. Când să ne despărțim dacă nu are telefon și nu am vorbit? S-a întâmplat ceva? Ați văzut voi ceva? Nu s-a întâmplat nimic!”, spunea Beni atunci.