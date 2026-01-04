Controlul judiciar nu a putut să-i oprească! Amalia Bellantoni: „Degeaba s-a pus presiune pe noi”

Amalia Bellantoni și soțul ei, Domenico, au trecut printr-o perioadă încărcată emoțional după ce a avut loc o dispută între ei și vecinii lor. Cei doi soți au fost duși în cătușe la audieri, iar în urma cercetărilor efectuate au primit arest preventiv pentru el, respectiv arest la domiciliu pentru ea. Ulterior li s-au schimbat încadrările, prima dată ei, în control judiciar, apoi lui. Cu toate că sunt în continuare sub control judiciar, cei doi au ales să petreacă sărbătorile în familie. CANCAN.RO a stat de vorbă cu vedeta și a aflat totul despre situația actuală și vestea primită de la instanță.

În urmă cu două luni, Amalia Bellantoni și soțul ei Domenico au trecut prin momente grele din cauza unei altercații pe care au avut-o cu niște vecini. Conflictul a escaladat, iar în urma acestuia, vedeta și soțul ei au fost duși în fața instanței.

Ea a fost cercetată pentru complicitate la tâlhărie calificată, în timp ce soțul ei, Domenico a fost plasat în arest pentru infracțiunile de tâlhărie calificată, lovire și alte violențe și privare de libertate. Amalia a primit control judiciar, iar soțul arest la domiciliu. Bărbatul a ales să-și ispășească pedeapsa la ferma lor. Cum au fost sărbătorile pentru ei, dar și ce veste bună au primit din partea instanței, aflăm de la ea.

Amalia Bellantoni și soțul ei, Domenico, sărbători „altfel”: „Am petrecut în Sicilia din România”

Amalia Bellantoni și soțul ei au avut parte de sărbători atipice anul acesta. Vedeta și Domenico și-au petrecut Crăciunul și Revelionul la restaurantul lor, căci se află sub control judiciar. Cu toate că finalul anului a venit cu o veste bună pentru ei, căci Domenico a scăpat de arestul la domiciliu și a primit control judiciar din partea instanței.

„Am petrecut sărbătorile în Sicilia din România. Am petrecut în Sicilia Bucureștiului, locul și de control judiciar al nostru pentru moment, la Belli Siciliani. Nu ne lipsește nimic. Suntem bine. Am petrecut sărbătorile cu familia întreagă care este destul de numeroasă, ținând cont că soțul meu are șase frați. Am petrecut de Revelion și de Crăciun în stil sicilian, nu s-a schimbat cu nimic viața. Îi mulțumim domnului avocat Cătălin Dancu. Fiind persoană publică au încercat să fiu mai asuprită, deși legea este egală pentru toți, nu face diferență de statut social sau financiar. Cel mai important lucru pe care oamenii ar trebui să îl știe este că Amalia Bellantoni e aceeași. Motto-ul meu în viață este: „Ce nu te omoară, te face mai puternic. Iar cei care nu mă înghit, să ia lămâie”, a povestit Amalia Bellantoni pentru CANCAN.RO.

Veste șoc primită de cei doi soți: „Până acum era sub controlul meu”

Se pare că lucrurile merg în direcția bună pentru Amalia Bellantoni și soțul ei, Domenico. După ce fiecare dintre ei a primit o pedeapsă mai blândă, sunt șanse ca în curând să scape complet de pedepse. Pe 11 ianuarie va avea loc un nou termen în proces. Atunci, cei doi vor afla dacă li se va prelungi măsura controlului judiciar. Așa cum vă spuneam, soțului ei i s-a schimbat încadrarea din arest la domiciliu, în control judiciar, fapt care nu a putut decât să-i bucure pe cei doi.

„Până acum era doar sub controlul meu. (n.r. glumește). Avem amândoi acum aceași încadrare juridică. Noi am ales să facem pedeapsa la fermă, arestul la domiciliu. Degeaba s-a pus presiune pe noi, că am rămas fermi și demni”, a spus Amalia Bellantoni pentru CANCAN.RO.

