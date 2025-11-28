Acasă » Exclusiv » Ce se va întâmpla cu Amalia Bellantoni și soțul ei! Strategie pentru a scăpa de arestul la domiciliu

Ce se va întâmpla cu Amalia Bellantoni și soțul ei! Strategie pentru a scăpa de arestul la domiciliu

De: Delina Filip 28/11/2025 | 17:41
Ce se va întâmpla cu Amalia Bellantoni și soțul ei! Strategie pentru a scăpa de arestul la domiciliu
Amalia Bellantoni și soțul ei, Domenico, au fost pe primele pagini ale ziarelor, după ce la începutul acestei luni au fost acuzați că au agresat fizic un cuplu de vârstnici, de 66, respectiv 67 de ani,  în Sectorul 2 al Capitalei. Victimele susțin că ar fi fost lovite cu pumnii, picioarele și un obiect contondent. În timpul incidentului, telefoanele celor doi ar fi fost confiscate de fosta concurentă Chefi la Cuțite și soțul ei. În urma acestui incident, Amalia Bellantoni și soțul ei au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. În urmă cu două săptămâni, vedeta a primit o veste bună și a aflat că a scăpat de arest la domiciliu și a fost plasată sub control judiciar. Iată ce s-a mai întâmplat între timp. CANCAN.RO are informații de ultimă oră. 

Amalia Bellantoni și soțul ei, Domenico, au trecut printr-o perioadă încărcată emoțional după ce a avut loc o dispută între ei și doi vecini de-ai lor. Cei doi soți au fost duși în cătușe la audieri, iar în urma cercetărilor efectuate au primit arest preventiv, respectiv arest la domiciliu. În urmă cu două săptămâni, cei doi soți au primit o veste bună, iar acum își fac strategia prin care vor primi o pedeapsă și mai ușoară.

Soțul Amaliei Bellantoni, strategie pentru a scăpa de arestul la domiciliu

Tribunalul București a hotărât în data de 13 noiembrie plasarea Amaliei Bellantoni sub control judiciar, din arest la domiciliu. Tot atunci și soțul ei, Domenico, a primit o veste bună, căci i s-a redus pedeapsa de la arest preventiv pentru 30 de zile, la arest la domiciliu. Bărbatul a ales să își ispășească pedeapsa la ferma lor, pentru a avea grijă de animale. Sursele noastre au aflat că cei doi nu se mulțumesc cu atât, ci au o nouă strategie. În urmă cu o zi a avut loc un nou termen în proces.

Amalia Bellantoni și soțul ei au cerut măsuri mai blânde
Amalia Bellantoni și soțul ei au cerut în instanță măsuri mai blânde

Joi, 27 noiembrie, a avut loc un nou termen în procesul în care Amalia Bellantoni a fost cercetată pentru complicitate la tâlhărie calificată, în timp ce soțul ei, Domenico a fost plasat în arest pentru infracțiunile de tâlhărie calificată, lovire și alte violențe și privare de libertate.

Ieri a avut loc un nou termen în procesul în care cei doi au cerut ridicarea măsurii arestului pentru Domenico. Momentan, cei doi soți așteaptă motivarea deciziei instanței privind cererea de ridicare a arestului la domiciliu, ceea ce ar putea modifica statutul lor dacă judecătorii acceptă. De asemenea, sursele noastre au dezvăluit că cei doi au adus numeroase probe în favoarea lor, astfel că sunt șanse mari ca judecătorii să le ia în considerare cererea.

