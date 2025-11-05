A fost prins complicele Amaliei Bellantoni. Are 22 de ani și este italian

Un tânăr de 22 de ani, prietenul italian al familiei Bellantoni, a ajuns în arestul poliției. Acesta este al treilea suspect în cazul dosarului de agresiune în care este implicată Amalia Bellantoni și soțul ei, Domenico.

Recent, Amalia Bellantoni și soțul ei, Domenico, s-au ales cu dosar penal pentru tâlhărie și agresiuni împotriva unor pensionari, Incidentul a avut loc în curtea restaurantului deținut de cei doi soți. Flosta ”viperă” de la Chefi la cuțite și partenerul ei au avut complice un tânăr de 22 de ani, cetățean italian.

Un tânăr italian de 22 de ani este suspect în cazul altercației dintre soții Bellantoni și cei doi pensionari

Bătrânii (de 66 și 67 de ani) au susținut că au fost loviți cu puminii, cu picioarele și cu un obiect contondent la nivelul capului, dar și că li s-au furat telefoanele mobile, conflict care ar fi izbucnit pe fondul unor tensiuni mai vechi legate de curtea comună a imobilului în care soții Bellantoni și-au deschis restaurantul.

În prezent, Amalia Bellantoni a fost arestată la domiciliu. Domenico, soțul ei, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pentru tâlhărie, complicitate și lovire sau alte violențe. Dacă fosta concurentă de la Chefi la cuțite și soțul ei vor fi găsiți vinovați riscă între 3 și 10 ani de închisoare.

În timpul altercației, soții Bellantoni ar fi fost ajutați de alți trei complici, printre care și un bărbat de origine italiană, prieten cu ce doi. Este vorba despre un tânăr de 22 de ani, care ar fi fost prins în județul Călărași, în timp ce se deplasa cu mașina. Acesta a fost condus la Secția 8 de Poliție din Capitală pentru a fi audiat.

