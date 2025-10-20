Acasă » Știri » Amalia Bellantoni, pusă la zid de influencerița Hype Fox. De necrezut ce a putut să apară în fața restaurantului fostei concurente de la Chefi la cuțite: ”Sunt dezgustată! Poate se sesisează cineva”

Amalia Bellantoni, pusă la zid de influencerița Hype Fox. De necrezut ce a putut să apară în fața restaurantului fostei concurente de la Chefi la cuțite: ”Sunt dezgustată! Poate se sesisează cineva”

De: Maria Roșca 20/10/2025 | 22:16
Amalia Bellantoni, pusă la zid de influencerița Hype Fox. De necrezut ce a putut să apară în fața restaurantului fostei concurente de la Chefi la cuțite/ sursă foto: social media
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
10 poze
Vezi galeria foto

Amalia Bellantoni, fosta concurentă de la Chefi la cuțite, este în mijlocul unui scandal monstru, în timp ce renumitul ei restaurant e pe punctul de a fi călcat de Direcția pentru Protecția Animalelor. Influencerița Hype Fox a făcut publică o filmare în care o capră este folosită pe post de mascotă, legată de un stâlp, în fața localului. 

Cătălina Vlad, cunoscută pe rețelele de socializare drept Hype Fox, strigăt de disperate pe o rețea de socializare. Influencerița cere sprijinul și solicită intervenția Protecției Animalelor în cazul unei întâmplări delicate la care a fost martoră. Scenele greu de privit au avut loc în fața restaurantului Belli Siciliani, afacere care îi aparține Amaliei Bellantoni și soțului ei.

Localul atrage atenția clineților, în special pe timpul verii, datorită diverselor animale (capre, țapi, mici porcușori, câini și pisici) care umblă libere printre mesele clienților. Pentru că a venit sezonul rece, când majoritate clienților aleg să stea în interiorul restaurantului, Amalia Bellantoni a schimbat strategia de marketing, însă mișcarea a fost aspru judecată de către iubitorii de animale.

Ce a descoperit Hype Fox în fata restaurantului Amaliei Bellantoni

În timp ce se afla pe strada Mătăsari din București, la volanul mașinii sale, atenția influenceriței Hype Fox a fost atrasă de o imagine nu tocmai blândă. O capră era ținută legată de un stâlp în fața restaurantului celei poreclite ”scorpia de la Chefi la cuțite”, cel mai probabil folosită pe post de mascotă sau pe post de reclamă, poate, poate trecătorii vor fi cuceriți de bietul animal și vor intra în local – vezi AICI foto.

Luna Nouă din 21 octombrie 2025 aduce o resetare cosmică pentru zodii. Ce nativi își schimbă partenerul de viață
Luna Nouă din 21 octombrie 2025 aduce o resetare cosmică pentru zodii. Ce...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

Fiind iubitoare de animale, influencerița a tras mașina pe dreapta, a filmat animalul și și-a spus oful pe o rețea de socializare. În încercarea de a atrage atenția asupra faptului că animalul nu trebuie să stea în astfel de condiții, privat de libertate, roșcata a făcut un apel către organizațiile nonguvernamentale pentru drepturile animalelor, dar și către intituțiile publice: Direcția pentru Protecția animalelor sau Poliția Locală.

”Sunt de-a dreptul dezgustată, simt niște emoții negative și simt să împărtășesc asta cu voi, pentru că poate cândva, undeva, cineva o să ia măsuri. Eu sunt neputincioasă în momentul de față.

Mă întorc de la unghii și trec pe strada Mătăsari, unde se află acest restaurant: Bella siciliana italiana. Restaurant care mi-a apărut în continuu vara pe feed pentru că este un restaurant cu terasă unde obișnuiesc să aducă animăluțe, gen capre, țapi, mici porcușori și să-i lase acolo pe terasă, în timp ce lumea vine să mănânce, să interacționeze cu ei și așa mai departe. Da, super nice ideea. Încurajez interacțiunea cu animalele până într-un punct. Când te folosești de animale doar ca să atragi clientelă și să mai faci tu niște bani.

Dar ce credeți! Nu mai e vară și nu mai stă lumea la terasă. Cum altfel să vadă lumea că mai există aceste animăluțe decât să legăm o capră în fața restaurantului. Nu vorbesc prostii, am trecut pe lângă restaurant și vă arăt cum această capră behăia încontinuu și făcea cercuri.

Eu nu am nicio putere în momentul de față. Dar poate se sesizează cineva despre această întâmplare: în mijlocul Bucureștiului, o capră este legată de un stâlp pentru a face reclamă unui restaurant. Pot înțelege multe lucruri, dar asta nu o pot înțelege. De ce să faci astfel de lucruri?!”, a spus Hypefox pe TikTok.

Cine este Amalia Bellantoni

Amalia Bellantoni a devenit cunoscută în spațiul public odată cu participarea sa la Chefi la cuțite. Cariera sa profesională nu s-a oprit la show-ul culinar, ajungând, ușor, ușor să se ”infiltreze” și în politica din România. Profitând de expunerea sa publică, în urmă cu un an, Amalia Bellantoni s-a înscris în partidul SOS România, condus de Diana Șoșoacă.

Tot în 2024, fosta concurentă de la Chefi la cuțite a candidat pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Călărași și a figurat pe poziția 12 pe lista partidului pentru alagerile europarlamentare.

După alegerile din vara anul 2024, relația dintre șefa SOS și Amalia Bellantoni a început să scârțâie, când cea din urmă fiind exclusă din partid. Ruptura dintre cele două s-a lăsat cu urmări , iar conflictul dintre ele a escaladat într-un scandal monstru. Amalia Bellantoni a jucat un rol important în validarea candidaturii Dianei Șoșoacă la alegerile prezidențiale din 2024, fiind una dintre cele două persoane care au depus constestație la CCR. După ce Diana Șoșoacă a primit interzis să mai participe la scrutinul prezidenția, Amalia Bellantoni a transmis un mesaj în care își anunță victoria în fața rivalei sale.

”După această victorie, Amalia Bellantoni a reacționat printr-un mesaj video pe pagina sa de Facebook, declarând: „Mulțumesc domnilor judecător pentru că ne-au salvat efectiv, în momentul de față pot să spun doar că România este salvată de cea mai falsă persoană care, din nefericire, a dus naționalismul în derâdere, a dus numele României într-un sens grotesc, grobian.

Mulțumesc tuturor celora care am făcut echipă ca luptăm împotriva acestui monstru. Mulțumesc lui Dumnezeu că ne-a salvat. Nu m-am așteptat, dar voi deschide o șampanie.”, spunea Amalia Bellantoni în urmă cu un an.

Amalia Bellantoni nu a mai suportat și a răbufnit în direct: „Au plâns în poala mea. Mi se face pielea de găină”

Delir sau goană după like-uri? Cum și-a umilit Amalia Bellantoni, ex-Acces Direct, un angajat care o filmase

Tags:
Iți recomandăm
Prima imagine cu fiica nou-nascută a lui Emily Burghelea. Ce nume aparte a ales: „Mi-a venit de nicăieri!”
Știri
Prima imagine cu fiica nou-nascută a lui Emily Burghelea. Ce nume aparte a ales: „Mi-a venit de nicăieri!”
Motivul REAL pentru care Alina Laufer și Ilan Laufer nu își vor boteza fiica: ”Nu există!”
Știri
Motivul REAL pentru care Alina Laufer și Ilan Laufer nu își vor boteza fiica: ”Nu există!”
Cum va fi vremea până la finalul lunii octombrie? Prognoza pentru următoarele două săptămâni pe regiuni
Mediafax
Cum va fi vremea până la finalul lunii octombrie? Prognoza pentru următoarele două...
Luna Nouă din 21 octombrie 2025 aduce o resetare cosmică pentru zodii. Ce nativi își schimbă partenerul de viață
Gandul.ro
Luna Nouă din 21 octombrie 2025 aduce o resetare cosmică pentru zodii. Ce...
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Mega-închisoarea cu condiții ca la hotel: camere single sau duble cu baie proprie, grădină cu iazuri, teren de fotbal și pistă de atletism
Adevarul
Mega-închisoarea cu condiții ca la hotel: camere single sau duble cu baie proprie,...
Reacția Kremlinului după ce Donald Trump a propus „înghețarea frontului” pe aliniamentul actual
Digi24
Reacția Kremlinului după ce Donald Trump a propus „înghețarea frontului” pe aliniamentul actual
Pensionarii cu venituri sub 2.500 de lei vor primi 400 de lei în decembrie. Cum a fost împărțită prima specială
Mediafax
Pensionarii cu venituri sub 2.500 de lei vor primi 400 de lei în...
Parteneri
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei. Imaginile care arată cât de mult s-a schimbat
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei. Imaginile care...
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
Prosport.ro
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Cum a ajuns Cornel Pasat din stripper, agent imobiliar? De la ce a pornit de fapt „râca” între el și soția Bianca ? „Mi s-a aprins scânteia! Are un succes fantastic ea!”
Click.ro
Cum a ajuns Cornel Pasat din stripper, agent imobiliar? De la ce a pornit de...
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
WOWBiz.ro
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a...
Un bărbat și-a înscenat moartea ca să vadă câți oameni vin la înmormântare. La crematoriu le-a provocat un șoc celor prezenți
Antena 3
Un bărbat și-a înscenat moartea ca să vadă câți oameni vin la înmormântare. La crematoriu...
Prima reacție din Guvern după ce legea pensiilor magistraților a picat la CCR. Ce spune ministrul Finanțelor
Digi 24
Prima reacție din Guvern după ce legea pensiilor magistraților a picat la CCR. Ce spune...
Explicațiile unui fost judecător, după ce CCR a respins reforma pensiilor magistraților: E total neconstituțională și discriminatorie
Digi24
Explicațiile unui fost judecător, după ce CCR a respins reforma pensiilor magistraților: E total neconstituțională...
Cele mai ieftine mașini în 2025: de la Dacia și Hyundai până la MG și Suzuki
Promotor.ro
Cele mai ieftine mașini în 2025: de la Dacia și Hyundai până la MG și...
Nicola Elena, fetița de 9 ani din București dată dispărută, a fost găsită
kanald.ro
Nicola Elena, fetița de 9 ani din București dată dispărută, a fost găsită
Vacanță de 19 zile pentru elevii din România! Important de știut
StirileKanalD
Vacanță de 19 zile pentru elevii din România! Important de știut
Reacția Adrianei Bahmuțeanu, după ce medicul Flavia Groșan a intrat în comă. Ce se întâmplă acum cu ea: “O profesionistă umilită.”
kfetele.ro
Reacția Adrianei Bahmuțeanu, după ce medicul Flavia Groșan a intrat în comă. Ce se întâmplă...
Avocata Vasilica Enache și-a prevestit moartea? Mesajul cutremurător pe care l-a postat cu puțin timp înainte să își piardă viața în explozia din Rahova: „Acolo ajungem. Suntem...”
WOWBiz.ro
Avocata Vasilica Enache și-a prevestit moartea? Mesajul cutremurător pe care l-a postat cu puțin timp...
SURSE: Motivul invocat de CCR pentru a nu da avizul pe reforma pensiilor magistraţilor
observatornews.ro
SURSE: Motivul invocat de CCR pentru a nu da avizul pe reforma pensiilor magistraţilor
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Când ai văzut uşa de la garaj deschisă mi-ai văzut şi Jaguarul?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Când ai văzut uşa de la garaj deschisă mi-ai văzut şi...
Noul Apple MacBook Pro obține cele mai bune performanțe în teste
go4it.ro
Noul Apple MacBook Pro obține cele mai bune performanțe în teste
CE FACI dacă simți MIROS de GAZ în casă?
Descopera.ro
CE FACI dacă simți MIROS de GAZ în casă?
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Viva.ro
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie,...
Ce propunere neașteptată i-a făcut un faimos miliardar român lui David Popovici. Sportivul l-a refuzat direct
Fanatik.ro
Ce propunere neașteptată i-a făcut un faimos miliardar român lui David Popovici. Sportivul l-a refuzat...
Dezvăluire şoc! Darius Olaru şi Adrian Şut au ajuns pe lista neagră a lui Gigi Becali: „Are ceva în viaţa privată! Eu nu stau 2 ani după el!”
Fanatik.ro
Dezvăluire şoc! Darius Olaru şi Adrian Şut au ajuns pe lista neagră a lui Gigi...
Călin Georgescu, demascat. Mihai Tatulici a aflat ce e în spatele fațadei: Milioane de tembeli abia așteaptă să se îndrăgostească!
Capital.ro
Călin Georgescu, demascat. Mihai Tatulici a aflat ce e în spatele fațadei: Milioane de tembeli...
Gabriela Firea e în culmea fericirii. A devenit bunică! Ce nume superb a primit nepoțica ei! Primele imagini: Felicitări norei mele și primului meu fiu!
Romania TV
Gabriela Firea e în culmea fericirii. A devenit bunică! Ce nume superb a primit nepoțica...
Producătorii seriei au pus mâna pe licența oficială FIFA
Go4Games
Producătorii seriei au pus mâna pe licența oficială FIFA
Blocuri cu mai multe scări. Proprietarii plătesc reparațiile și la scara vecină. Lege în România pentru costurile comune
Capital.ro
Blocuri cu mai multe scări. Proprietarii plătesc reparațiile și la scara vecină. Lege în România...
Vedeta de la Pro TV, divorț în secret și nuntă surpriză
evz.ro
Vedeta de la Pro TV, divorț în secret și nuntă surpriză
Cât a ajuns să câștige un șofer profesionist din India angajat în România. E criză mare de șoferi de camion la noi
Gandul.ro
Cât a ajuns să câștige un șofer profesionist din India angajat în România. E criză...
Celebrul milionar s-a căsătorit cu “cea mai frumoasă femeie de pe planetă”
as.ro
Celebrul milionar s-a căsătorit cu “cea mai frumoasă femeie de pe planetă”
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
A1
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o...
Tragedie în familia legendarului fotbalist! Fiul sau in varsta de 21 de ani a murit intr-un cumplit accident de tractor
radioimpuls.ro
Tragedie în familia legendarului fotbalist! Fiul sau in varsta de 21 de ani a murit...
România conspirațiilor. Cum s-a transformat explozia din Rahova într-o armă de manipulare: „A apărut o sectă, Secta turului II”
Fanatik.ro
România conspirațiilor. Cum s-a transformat explozia din Rahova într-o armă de manipulare: „A apărut o...
Ungurii își cer drepturile în România! Președintele lui Csikszereda cere intervenția de urgență a UDMR
Fanatik.ro
Ungurii își cer drepturile în România! Președintele lui Csikszereda cere intervenția de urgență a UDMR
Știrile zilei, 15 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 15 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Prima imagine cu fiica nou-nascută a lui Emily Burghelea. Ce nume aparte a ales: „Mi-a venit de ...
Prima imagine cu fiica nou-nascută a lui Emily Burghelea. Ce nume aparte a ales: „Mi-a venit de nicăieri!”
Oana Matache și Radu Siffredi, perfect asortați și colorați până la ultimul detaliu! Semaforul ...
Oana Matache și Radu Siffredi, perfect asortați și colorați până la ultimul detaliu! Semaforul poate-l ratai, dar pe ei n-aveai nicio șansă
Nimic nu scapă de ochii vigilenți ai patronului FCSB! Și-a parcat Rolls Royce-ul pe trotuar, apoi… ...
Nimic nu scapă de ochii vigilenți ai patronului FCSB! Și-a parcat Rolls Royce-ul pe trotuar, apoi… Gigi Becali, inspecție serioasă la biserica monumentală din Pipera!
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, ...
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă apartamentul pulverizat al avocatei Vasilica Enache
Mara Bănică, ținta unui admirator obsedat. Șapte ani de coșmar și o luptă care nu s-a încheiat! ...
Mara Bănică, ținta unui admirator obsedat. Șapte ani de coșmar și o luptă care nu s-a încheiat! Detalii incredibile din dosarul ținut SECRET
Motivul REAL pentru care Alina Laufer și Ilan Laufer nu își vor boteza fiica: ”Nu există!”
Motivul REAL pentru care Alina Laufer și Ilan Laufer nu își vor boteza fiica: ”Nu există!”
Vezi toate știrile
×