Amalia Bellantoni, pusă la zid de influencerița Hype Fox. De necrezut ce a putut să apară în fața restaurantului fostei concurente de la Chefi la cuțite: ”Sunt dezgustată! Poate se sesisează cineva”

Amalia Bellantoni, fosta concurentă de la Chefi la cuțite, este în mijlocul unui scandal monstru, în timp ce renumitul ei restaurant e pe punctul de a fi călcat de Direcția pentru Protecția Animalelor. Influencerița Hype Fox a făcut publică o filmare în care o capră este folosită pe post de mascotă, legată de un stâlp, în fața localului.

Cătălina Vlad, cunoscută pe rețelele de socializare drept Hype Fox, strigăt de disperate pe o rețea de socializare. Influencerița cere sprijinul și solicită intervenția Protecției Animalelor în cazul unei întâmplări delicate la care a fost martoră. Scenele greu de privit au avut loc în fața restaurantului Belli Siciliani, afacere care îi aparține Amaliei Bellantoni și soțului ei.

Localul atrage atenția clineților, în special pe timpul verii, datorită diverselor animale (capre, țapi, mici porcușori, câini și pisici) care umblă libere printre mesele clienților. Pentru că a venit sezonul rece, când majoritate clienților aleg să stea în interiorul restaurantului, Amalia Bellantoni a schimbat strategia de marketing, însă mișcarea a fost aspru judecată de către iubitorii de animale.

Ce a descoperit Hype Fox în fata restaurantului Amaliei Bellantoni

În timp ce se afla pe strada Mătăsari din București, la volanul mașinii sale, atenția influenceriței Hype Fox a fost atrasă de o imagine nu tocmai blândă. O capră era ținută legată de un stâlp în fața restaurantului celei poreclite ”scorpia de la Chefi la cuțite”, cel mai probabil folosită pe post de mascotă sau pe post de reclamă, poate, poate trecătorii vor fi cuceriți de bietul animal și vor intra în local – vezi AICI foto.

Fiind iubitoare de animale, influencerița a tras mașina pe dreapta, a filmat animalul și și-a spus oful pe o rețea de socializare. În încercarea de a atrage atenția asupra faptului că animalul nu trebuie să stea în astfel de condiții, privat de libertate, roșcata a făcut un apel către organizațiile nonguvernamentale pentru drepturile animalelor, dar și către intituțiile publice: Direcția pentru Protecția animalelor sau Poliția Locală.

”Sunt de-a dreptul dezgustată, simt niște emoții negative și simt să împărtășesc asta cu voi, pentru că poate cândva, undeva, cineva o să ia măsuri. Eu sunt neputincioasă în momentul de față. Mă întorc de la unghii și trec pe strada Mătăsari, unde se află acest restaurant: Bella siciliana italiana. Restaurant care mi-a apărut în continuu vara pe feed pentru că este un restaurant cu terasă unde obișnuiesc să aducă animăluțe, gen capre, țapi, mici porcușori și să-i lase acolo pe terasă, în timp ce lumea vine să mănânce, să interacționeze cu ei și așa mai departe. Da, super nice ideea. Încurajez interacțiunea cu animalele până într-un punct. Când te folosești de animale doar ca să atragi clientelă și să mai faci tu niște bani. Dar ce credeți! Nu mai e vară și nu mai stă lumea la terasă. Cum altfel să vadă lumea că mai există aceste animăluțe decât să legăm o capră în fața restaurantului. Nu vorbesc prostii, am trecut pe lângă restaurant și vă arăt cum această capră behăia încontinuu și făcea cercuri. Eu nu am nicio putere în momentul de față. Dar poate se sesizează cineva despre această întâmplare: în mijlocul Bucureștiului, o capră este legată de un stâlp pentru a face reclamă unui restaurant. Pot înțelege multe lucruri, dar asta nu o pot înțelege. De ce să faci astfel de lucruri?!”, a spus Hypefox pe TikTok.

Cine este Amalia Bellantoni

Amalia Bellantoni a devenit cunoscută în spațiul public odată cu participarea sa la Chefi la cuțite. Cariera sa profesională nu s-a oprit la show-ul culinar, ajungând, ușor, ușor să se ”infiltreze” și în politica din România. Profitând de expunerea sa publică, în urmă cu un an, Amalia Bellantoni s-a înscris în partidul SOS România, condus de Diana Șoșoacă.

Tot în 2024, fosta concurentă de la Chefi la cuțite a candidat pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Călărași și a figurat pe poziția 12 pe lista partidului pentru alagerile europarlamentare.

După alegerile din vara anul 2024, relația dintre șefa SOS și Amalia Bellantoni a început să scârțâie, când cea din urmă fiind exclusă din partid. Ruptura dintre cele două s-a lăsat cu urmări , iar conflictul dintre ele a escaladat într-un scandal monstru. Amalia Bellantoni a jucat un rol important în validarea candidaturii Dianei Șoșoacă la alegerile prezidențiale din 2024, fiind una dintre cele două persoane care au depus constestație la CCR. După ce Diana Șoșoacă a primit interzis să mai participe la scrutinul prezidenția, Amalia Bellantoni a transmis un mesaj în care își anunță victoria în fața rivalei sale.

”După această victorie, Amalia Bellantoni a reacționat printr-un mesaj video pe pagina sa de Facebook, declarând: „Mulțumesc domnilor judecător pentru că ne-au salvat efectiv, în momentul de față pot să spun doar că România este salvată de cea mai falsă persoană care, din nefericire, a dus naționalismul în derâdere, a dus numele României într-un sens grotesc, grobian. Mulțumesc tuturor celora care am făcut echipă ca luptăm împotriva acestui monstru. Mulțumesc lui Dumnezeu că ne-a salvat. Nu m-am așteptat, dar voi deschide o șampanie.”, spunea Amalia Bellantoni în urmă cu un an.

