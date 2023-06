Amalia Bellantoni nu a mai suportat și a răbufnit în direct: „Au plâns în poala mea. Mi se face pielea de găină”

Amalia Bellantoni, în vârstă de 42 de ani, cunoscută după participarea ei din cadrul show-ului culinar Chefi la cuțite, a fost invitată în emisiunea Showbiz Report de la Antena Stars. În cadrul acesteia, Bellatoni a vorbit despre cazul make-up artistului Dana Roba.

Amalia Bellantoni: „Bărbatul nu are voie să atingă nici cu un suflu femeia”

Bellantoni s-a arătat extrem de scandalizată de existența violenței domestice și crede cu tărie că aceasta trebuie stopată cât mai rapid.

După ce faimoasa make-up artist a fost agresată de propriul ei soț cu un ciocan și a ajuns la spital, în stare gravă, Amalia Bellantoni și-a arătat indignarea față de această situație și a insistat asupra faptului că un bărbat nu ar trebui să lovească niciodată o femeie.

„Din nefericire, femeia asta riscă să moară! Ea este un personaj public și putem vorbi despre ea, dar sunt sute de mii în situația ei. (…) Bărbatul nu are voie să atingă nici cu un suflu femeia.”, este de părere Amalia Bellantoni.

Vedeta se implică activ în sprijinirea victimelor violenței domestice

Vedeta nu doar că vorbește, ori de câte ori are ocazia, despre acest subiect arzător în România, dar ea se și implică activ în sprijinirea victimelor violenței domestice. În plus, Amalia a transmis un mesaj chiar și autorităților. Deși ea nu este o victimă a violenței domestice, are grijă de foarte multe femei pe care le ajută și, văzându-le prin ce trec și cât de mult se chinuie să scape dintr-o astfel de situație, Amalia le cere oamenilor legii să nu mai fie atât de indulgenți când există un astfel de caz.

„Nu sunt victima violenței domestice, dar am foarte multe femei care vin la mine, pe care le găzduiesc, le ajut să divorțeze, le ajut să își ia copiii! Mi se face pielea de găină. Am foarte multe femei care au câștigat procese pentru că le-am dat eu de muncă, au plâns în poala mea, pentru că sunt bătute de către soții lor! Terminați odată cu această indulgență împotriva unor bestii. Ce faceți acolo în Parlament? Ce faceți acolo? Protejați pe cine? Pe noi trebuie să ne protejați, țărăncile României.”, a adăugat Amalia Bellantoni.

Cum se simte Dana Roba