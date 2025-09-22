Acasă » Știri » Delir sau goană după like-uri? Cum și-a umilit Amalia Bellantoni, ex-Acces Direct, un angajat care o filmase

Delir sau goană după like-uri? Cum și-a umilit Amalia Bellantoni, ex-Acces Direct, un angajat care o filmase

De: Alina Drăgan 22/09/2025 | 22:46
Delir sau goană după like-uri? Cum și-a umilit Amalia Bellantoni, ex-Acces Direct, un angajat care o filmase
Cum și-a umilit Amalia Bellantoni un angajat care o filmase /Foto: TikTok
Amalia Bellantoni a luat cu asalt TikTok-ul, acolo unde și-a certat de mama focului un angajat. După ce a devenit patroană, blondina e foc și pară și îi pune la punct pe angajați. Problema nu ar fi neapărat „disciplina” pe care Amalia Bellantoni încearcă să o instaureze, ci faptul că o face public, pe rețelele sociale, părând mai mult că se află în goana după like-uri. Intranuții s-au amuzat copios când au văzut lecția publică de disciplină pe care a ținut-o.

În urmă cu doar câteva zile, Amalia Bellantoni a devenit proprietarul grupului Canal Sud Media. Prin această preluare, blondina își propune să deschidă o nouă etapă în jurnalismul local, cu accent pe profesionalism și apropiere de oameni, după cum anunța. Însă, nici bine nu a ajuns la conducere că deja s-a dezlănțuit. Prima victimă? Un cameraman care a fost certat public, pe TikTok. Cu ce a supărat-o acesta?

Cum și-a umilit Amalia Bellantoni, ex-Acces Direct, un angajat care o filmase

Așa cum spuneam, de câteva zile, Amalia Bellantoni este patroana de la Canal Sud Media. Însă, nici bine nu s-a instaurat la conducerea grupului că au și început problemele. Blondina este foc și pară pe unul dintre angajați. Cel care a greșit și s-a pus rău cu șefa este cameramanul M.S. Într-un clip postat pe TikTok, Amalia Bellantoni i-a ținu o morală de zile mari și l-a amenințat cu procese.

Supărarea Amaliei Bellantoni a pornit atunci când cameramanul a îndrăznit să o filmeze și a luat un cadru apropiat cu telefonul acesteia. Ei bine, după ce a văzut imaginile, blondina a izbucnit. Nu a stat pe gânduri, i-a trimis o notificare bărbatului și l-a chemat în fața Comisiei de Disciplină. Mai mult, la amenințat cu procese și pedepse aspre, totul public, într-un clip postat pe TikTok.

„În calitate de proprietar al trustului Canal Media Sud SRL doresc să-l informez pe domnul cameraman și operator M.S., angajat al acestei societăți, vreau să urmăriți și dumneavoastră acest video. Cum fără niciun fel de rușine și profesionalism un angajat, vă repun imediat să vedeți, un angajat al acestei societăți care, așa cum bine știți, premisa mea este că presa se face în spiritul adevărului. Nu se face prin sabotaj, nu se face prin violarea vieții private, violarea corespondenței, nu se face aducând grave atingeri demnității umane și nu se face prin interceptări și prin spionaj.

Aceste lucruri nu sunt permise nici de lege, dar nici de mine, Amalia Bellantoni, o persoană care am fost întotdeauna verticală și am fost împotriva ilegalităților. În presa pe care eu personal o cunosc a fi independentă, liberă și nesupusă, aceste lucruri nu sunt acceptate. De aceea astăzi vă notific oficial și o voi semna chiar în fața dumneavoastră, dragă domnule angajat operator M.S..
Mâine sunteți invitat la sediul din Comuna Belciugatele, județul Călăraș, pentru a da notă scrisă în fața Comisiei de Disciplină. Aici am celălalt proces de mâine, pentru activitatea ilegală pe care ați avut-o în cadrul societății, dar și împotriva mea ca cetățean al acestei Românii.

Aici avem nenumărate articole din Constituția României care au fost încălcate: dreptul la viață privată, la demnitate. Din codul penal, care evident sunt sancționate penal, cu închisoare chiar. Din codul civil pentru grave atingeri aduse vieții private a violării. Iar eu acest lucru nu îl tolerez.

Este imposibil ca la mine acasă să fie cineva spionat, eu, familia mea sau orice alt cetățean. Nu accept, nu permit și oricine greșește o singură dată, prima dată, este nu grav sancționat, este adus în fața justiției. De aceea, repet, mâine la orele 10, la sediul societății Canal Sud Media SRL vă aștept pentru a da notă scrisă în fața Comisiei de Disciplină, dragă domnule M.S. operator al acestei societăți”, a spus Amalia Bellantoni, în mediul online.

