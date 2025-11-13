Acasă » Știri » Tribunalul București a decis! Ce se întâmplă cu Amalia Bellantoni

Tribunalul București a decis! Ce se întâmplă cu Amalia Bellantoni

De: Irina Vlad 13/11/2025 | 18:04
Apar noi detalii în dosarul de vătămare corporală în care este implicată Amalia Bellantoni și soțul ei, Domenico Bellantoni. După ce a fost arestată preventiv pentru 30 de zile, fosta membră a partidului SOS România a primit o nouă veste din partea Tribunalului București. Iată despre ce este vorba!

La începutul lunii noiembrie, Amalia Bellantoni și soțul ei, Domenico Bellantoni au fost reținuți timp de 24 de ore pentru tâlhările calificată, complicitate și lovire sau alte violențe. Soții (împreună cu un alt complice) sunt acuzați de vecinii lor, doi soți de 66 și 67 de ani, că i-ar fi bătut și le-ar fi furat telefoanele mobile. Conflictul dintre cei patru datează de ani buni, mărul discordiei fiind curtea comună pe care o împart, în care se află restaurantul soților Bellantoni.

Ce se întâmplă cu Amalia și Domenico Bellantoni

După ce au dat declarații la poliție, Amalia Bellantoni a fost plasată de judecători în arest la domiciliu, iar soțul ei, Domenico Bellanton, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, decizia fiind luată de Judecătoria Sectorului 2 la cererea procurorilor.

Joi, 13 noiembrie 2025, potrivit unei hotărâri a Tribunalului București, Amalia Bellantoni a scăpat de arestul la domiciliu și a fost plasată sub control judiciar. Domenico Bellantoni, soțul ei, care s-a aflat în arest preventiv, a fost plasat în arest la domiciliu. Acesta a ales să își ispășească pedeapsa la ferma lor, pentru a avea grijă de animale.

Fosta membră a partidului SOS România este cercetată pentru complicitate la tâlhărie calificată și, dacă va fi găsită vinovată, riscă între 3 și 10 ani de închisoare, la fel ca soțul ei.

