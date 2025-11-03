Ce ascundea, de fapt, Amalia Bellantoni pe lângă bloc. Motivul incredibil pentru care vedeta Antenei și soțul și-au agresat vecinii!

Luni dimineața, polițiștii din București au intervenit în forță la blocul unde locuiesc Amalia și Domenico Bellantoni, ducând cuplul în cătușe la audieri. Cei doi sunt acuzați de furt calificat, complicitate la furt și lovire sau alte violențe, iar între timp am aflat detalii incendiare despre motivul scandalului!

Potrivit surselor CANCAN.RO, tensiunile dintre cuplul Bellantoni și vecinii lor, un cuplu de vârstnici, au început încă din anul 2020, iar conflictul ar fi fost alimentat de dispute privind restaurantul „Belli Siciliani”, pe care celebra familie îl deține la parterul blocului.

Vecinii au cerut în instanță închiderea parțială a terasei și restricții pentru accesul prin curtea comună, însă magistrații Judecătoriei Sectorului 2 au respins majoritatea cererilor lor.

Chiar dacă instanța a decis că restaurantul poate funcționa în continuare, parțial însă, nemulțumirile vecinilor nu s-au domolit! Aceștia susțin că, de-a lungul timpului, au fost agresați verbal și fizic de Amalia și Domenico.

Vecinii i-au închis parțial restaurantul de lângă bloc!

În urma procesului, cuplul Bellantoni a fost obligat să plătească despăgubiri și cheltuieli de judecată, însă tensiunile au continuat să escaladeze, după cum s-a văzut.

”Dispune incetarea activitatii restaurantului „Belli Siciliani” pe terasa amenajata in curtea comuna a imobilului situat in Bucuresti, …, sector 2. Respinge ca neintemeiata cererea de a se dispune incetarea activitatii bucatariei restaurantului „Belli Siciliani” amplasata la subsolul imobilului situat in Bucuresti, …, sector 2. Respinge ca neintemeiata cererea de obligare a paratei la a inchide accesul la restaurant prin curtea interioară a imobilului. Respinge ca neintemeiata exceptia lipsei calitatii procesuale a paratului Bellantoni Domenico cu privire la cererea de a permite accesul reclamantilor la mansarda situata în corpul dreapta al condominiului din Bucuresti, …, sector 2. Respinge ca neintemeiata exceptia lipsei calitatii procesuale a paratei Bellantoni Amalia cu privire la cererea de a permite accesul reclamantilor la mansarda situata în corpul dreapta al condominiului din Bucuresti, …, sector 2. Respinge ca neintemeiata cererea de obligare a paratilor la a permite accesul reclamantilor la mansarda situata în corpul dreapta al condominiului din Bucuresti, …, sector 2. Respinge ca neintemeiata exceptia lipsei calitatii procesuale a paratului Bellantoni Domenico cu privire la cererea de a repara prejudiciul cauzat reclamantilor. Respinge ca neintemeiata exceptia lipsei calitatii procesuale a paratei Bellantoni Amalia cu privire la cererea de a repara prejudiciul cauzat reclamantilor. Respinge ca neintemeiata cererea de obligare a paratei Belli Siciliani Ristorante S.R.L. la repararea prejudiciului cauzat reclamantilor. Obliga, in solidar, paratii Bellantoni Domenico si Bellantoni Amalia la plata catre reclamanti a sumei de 8.577 lei, reprezentand despagubiri pentru prejudiciul cauzat reclamantilor. Respinge ca neintemeiata exceptia lipsei calitatii procesuale a paratului Bellantoni Domenico cu privire la cererea de a restabili alimentarea cu apa potabila. Respinge ca neintemeiata exceptia lipsei calitatii procesuale a paratei Bellantoni Amalia cu privire la cererea de a restabili alimentarea cu apa potabila. Respinge ca neintemeiata cererea de obligare a paratilor la a restabili alimentarea cu apa potabila. Obliga parata Belli Siciliani Ristorante S.R.L. la demontarea panoului publicitar amplasat deasupra portii de la intrarea in curtea interioara comuna si a auto colantului publicitar fixat pe aceasta poarta. Respinge ca neintemeiata cererea de obligare a parata Belli Siciliani Ristorante S.R.L. la demontarea firmei in consola montata pe fatada cladirii, la parter, sub apartamentul, proprietatea reclamantilor. Respinge ca neintemeiata cererea de obligare a paratei Belli Siciliani Ristorante S.R.L. la inlaturarea bancomatului Euronet din curtea interioara comuna. Respinge ca neintemeiata cererea de obligare a paratei Belli Siciliani Ristorante S.R.L. la demontarea banner-ului publicitar (tip meniu) fixat pe poarta de la intrarea in curtea comuna a imobilului. Obliga parata Belli Siciliani Ristorante S.R.L. la plata catre reclamanti a cheltuielilor de judecata constand in taxa judiciara de timbru (40 lei), aferenta celor doua capete de cerere admise. Obliga, in solidar, paratii Bellantoni Domenico si Bellantoni Amalia la plata catre reclamanti a cheltuielor de judecata constand in taxa judiciara de timbru (20 lei + 533,85 lei), pentru cererea de asigurare dovezi si capatul de cerere admis, in onorariu expert (1000 lei), achitat in dosarul nr. 3118/300/2020. Obliga paratul Bellantoni Domenico la plata catre reclamanti a cheltuielor de judecata constand in taxa interpretare (460 lei). Obliga paratii, in solidar, la plata catre reclamanti a cheltuielor de judecata constand onorariu de avocat (7.000 lei). Respinge ca neintemeiata cererea de obligare a paratilor la plata diferentei din valoarea totala a cheltuielilor de judecata”, se arată în decizia Judecătoriei Sectorului 2.

În fapt, la data de 30 octombrie 2025, în jurul orei 19.50, polițiștii Secției 8 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, de către o femeie în vârstă de 66 de ani, cu privire la faptul că, în jurul orei 19.30, în timp ce se afla împreună cu soțul său, un bărbat de 67 de ani, la adresa de domiciliu, situată în Sectorul 2, ar fi fost agresați fizic, context în care le-ar fi fost sustrase mai multe telefoane mobile.

De asemenea, atât bărbatul, cât și femeia și-au exercitat dreptul de a formula plângere penală.

Din cercetările efectuate de polițiști a rezultat că, la data menționată, în jurul orei 19.50, în timp ce cei doi se aflau în curtea comună a imobilului de domiciliu, din Sectorul 2, ar fi fost loviți cu pumnii, picioarele și cu un obiect contondent, la nivelul capului și al membrelor inferioare, de către doi bărbați. Agresori fiind nimeni alții decât Amalia Bellantoni și soțul ei.

Citește și: Primele imagini cu Amalia Bellantoni încătușată! A fost ridicată de mascați din casă, alături de soțul ei

Citește și: Amalia Bellantoni, pusă la zid de influencerița Hype Fox. De necrezut ce a putut să apară în fața restaurantului fostei concurente de la Chefi la cuțite: ”Sunt dezgustată! Poate se sesisează cineva”