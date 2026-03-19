Florin Salam: „O durere pe care nu pot s-o explic în cuvinte”. „Regele manelelor”, dezvăluiri cutremurătoare despre dependența de droguri

De: Luciana Popescu 19/03/2026 | 20:35
Florin Salam a făcut dezvăluiri incredibile în direct, la Dan Capatos Show, despre perioada cumplită prin care a trecut din cauza dependenței de droguri. De o sinceritate debordantă, „regele manelelor” a povestit totul despre regretele care au venit la pachet cu adicția. Din fericire însă, artistul a reușit să depășească acel moment de cumpănă, însă recuperarea nu a fost deloc ușoară. CANCAN.RO are toate detaliile despre tratamentul care i-a salvat viața lui Florin Salam.

Florin Salam a făcut mărturisiri cutremurătoare despre chinul prin care a trecut, în perioada în care s-a luptat cu adicția de substanțe interzise. A urmat un tratament în Serbia, care, așa cum spune chiar el, i-a salvat viața. A stat internat o lună de zile, apoi a făcut tratamente complicate, în fiecare lună, pentru ca organismul său să revină la normal. Ba mai mult, îndrăgitul artist a vrut să-ți ceară scuze față de prieteni și față de oamenii cărora le-a greșit în vremea în care nu avea aceeași stăpânire de sine.

Florin Salam: „Ai impresia că nu o să mai scapi”

Dan Capatos: Poate sunt mulți acum care se luptă la fel cum te luptai tu și nu puteai să scapi și vor să știe cum și în ce fel se poate ajunge din nou într-o zonă luminoasă a vieții.

Florin Salam: Să fii hotărât, să zici: Bă, am făcut ce am făcut până acum. Zi mersi că încă ești sănătos, în viață și du-te la spitalul ăsta aici, în Serbia. E cam singurul. Altfel, mai aflăm și de celelalte noi». Asta e singurul din Serbia. Vreau să le mulțumesc. Nu mă înțeleg ei acum că eu vorbesc românește, poate o să vadă ei emisiunea asta. Le mulțumesc că mi-au salvat viața, ca să pot să stau lângă copiii mei.

Dan Capatos: A durat un an? Ai stat un an internat acolo?

Florin Salam: Am stat o lună de zile, după care m-am dus în fiecare lună la tratament. Indiferent câte nunți aveam, plecam de la nuntă direct acolo, făceam injecția, apoi mă întorceam înapoi la nuntă.

Regele manelelor a povestit, în exlusivitate la Dan Capatos Show și despre durerea fizică din spatele tratamentului.

Dan Capatos: O injecție îți făceau?

Florin Salam: Trei. Trei injecții în spate.

Dan Capatos: Greu de suportat?

Florin Salam: Primele… zici că mierlești, mai ales prima și a doua.

Dan Capatos: Mă gândesc că organismul se luptă cu substanțele pe care le are, se luptă cu substanțele pe care i le bagi.

Florin Salam: Da.

Dan Capatos: Și cum te manifestai? E cum vedem noi prin filme? E sevraj?

Florin Salam: Nu știu cum să zic… bine că am ocazia să vorbesc despre treaba asta. Roxana mea știe, că era acolo și se uita.

Dan Capatos: Durere?

Florin Salam: Ce, mă? Da. O durere de ai impresia că nu o să mai scapi.

CITEȘTE ȘI: Motivul real pentru care Florin Salam nu a acceptat ca Betty să cânte la evenimente: ”Eu știu ce am pățit!”

Betty Salam a renunțat la custodia fiului ei. Cătălin Vișănescu și fiica lui Florin Salam au semnat înțelegerea finală la notar

 

Iți recomandăm
Toboșarul lui Smiley și al Andrei vrea să își lase mama bolnavă pe drumuri. Scandal fără precedent, la un an după ce a fost condamnat la închisoare
Știri exclusiv
Toboșarul lui Smiley și al Andrei vrea să își lase mama bolnavă pe drumuri. Scandal fără precedent, la…
Imaginile care prevesteau despărțirea. Andreea Popescu și Rareș Cojoc, ultimul party înainte de divorț
Știri exclusiv
Imaginile care prevesteau despărțirea. Andreea Popescu și Rareș Cojoc, ultimul party înainte de divorț
Chuck Norris a ajuns de urgență la spital
Mediafax
Chuck Norris a ajuns de urgență la spital
Chuck Norris, internat de URGENȚĂ! Nu este un banc: Actorul are 86 de ani
Gandul.ro
Chuck Norris, internat de URGENȚĂ! Nu este un banc: Actorul are 86 de...
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
Prosport.ro
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum...
Monumentul fotbalistului Ilie Balaci a fost profanat. Polițiștii fac cercetări pentru a descoperi autorii faptei
Adevarul
Monumentul fotbalistului Ilie Balaci a fost profanat. Polițiștii fac cercetări pentru a descoperi...
SUA ajung la cel mai scăzut nivel al libertății din istorie, în timp ce o țară din Europa obține scorul maxim
Digi24
SUA ajung la cel mai scăzut nivel al libertății din istorie, în timp...
Bloggerul pro-Kremlin care l-a numit pe Putin „președinte ilegitim”, internat într-un spital de psihiatrie
Mediafax
Bloggerul pro-Kremlin care l-a numit pe Putin „președinte ilegitim”, internat într-un spital de...
Parteneri
Cu ce se ocupă acum Monica Iacob Ridzi, după ce a dispărut din viața politică! Fostul Ministru s-a schimbat radical și suferă de o boală gravă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cu ce se ocupă acum Monica Iacob Ridzi, după ce a dispărut din viața politică!...
FOTO. Despărțirea momentului în showbiz. Manechinul a fost părăsit de iubitul milionar
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea momentului în showbiz. Manechinul a fost părăsit de iubitul milionar
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Preparatul delicios care i-a înnebunit pe doi români în vacanța din America de Sud. Prețul i-a surprins total: „Dacă la final nu ești sătul, primești câteva polonice în plus, din partea casei”
Click.ro
Preparatul delicios care i-a înnebunit pe doi români în vacanța din America de Sud. Prețul...
Una dintre cele mai mari țări din lume a trimis nave de război pentru a-și proteja petrolierele în Strâmtoarea Ormuz
Digi 24
Una dintre cele mai mari țări din lume a trimis nave de război pentru a-și...
Reacția Chinei după asasinarea lui Ali Larijani. Beijingul, „șocat” de declarațiile Israelului
Digi24
Reacția Chinei după asasinarea lui Ali Larijani. Beijingul, „șocat” de declarațiile Israelului
Noul Duster arată ca o „mașină de bogați” dar costă puțin. Varianta epuizată înainte de lansare
Promotor.ro
Noul Duster arată ca o „mașină de bogați” dar costă puțin. Varianta epuizată înainte de...
BANCUL ZILEI. – Ce faci dacă te trezeşti dimineața cu Angelina Jolie lângă tine-n pat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce faci dacă te trezeşti dimineața cu Angelina Jolie lângă tine-n pat?
Colegul actor din „Gladiatorul” care l-a dezgustat pe Russell Crowe
go4it.ro
Colegul actor din „Gladiatorul” care l-a dezgustat pe Russell Crowe
Descoperire arheologică rară în România! Ce s-a găsit?
Descopera.ro
Descoperire arheologică rară în România! Ce s-a găsit?
Unul dintre cel dorite jocuri de Xbox va fi lansat și pe PlayStation
Go4Games
Unul dintre cel dorite jocuri de Xbox va fi lansat și pe PlayStation
Chuck Norris, internat de URGENȚĂ! Nu este un banc: Actorul are 86 de ani
Gandul.ro
Chuck Norris, internat de URGENȚĂ! Nu este un banc: Actorul are 86 de ani
ULTIMA ORĂ
Avioane la preț de garsonieră. Oferta neașteptată după falimentul Blue Air
Avioane la preț de garsonieră. Oferta neașteptată după falimentul Blue Air
Toboșarul lui Smiley și al Andrei vrea să își lase mama bolnavă pe drumuri. Scandal fără precedent, ...
Toboșarul lui Smiley și al Andrei vrea să își lase mama bolnavă pe drumuri. Scandal fără precedent, la un an după ce a fost condamnat la închisoare
Zodiile care renasc după Paște. Își iau viața în piept și nu mai privesc înapoi
Zodiile care renasc după Paște. Își iau viața în piept și nu mai privesc înapoi
Fostă vedetă TV, găsită moartă în timpul unei vacanțe în Thailanda. Autoritățile au deschis ...
Fostă vedetă TV, găsită moartă în timpul unei vacanțe în Thailanda. Autoritățile au deschis o anchetă
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 20 martie, de la ora 20.00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 20 martie, de la ora 20.00
Imaginile care prevesteau despărțirea. Andreea Popescu și Rareș Cojoc, ultimul party înainte de ...
Imaginile care prevesteau despărțirea. Andreea Popescu și Rareș Cojoc, ultimul party înainte de divorț
Vezi toate știrile