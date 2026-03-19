Florin Salam: „O durere pe care nu pot s-o explic în cuvinte”. „Regele manelelor”, dezvăluiri cutremurătoare despre dependența de droguri

Florin Salam a făcut dezvăluiri incredibile în direct, la Dan Capatos Show, despre perioada cumplită prin care a trecut din cauza dependenței de droguri. De o sinceritate debordantă, „regele manelelor” a povestit totul despre regretele care au venit la pachet cu adicția. Din fericire însă, artistul a reușit să depășească acel moment de cumpănă, însă recuperarea nu a fost deloc ușoară. CANCAN.RO are toate detaliile despre tratamentul care i-a salvat viața lui Florin Salam.

Florin Salam a făcut mărturisiri cutremurătoare despre chinul prin care a trecut, în perioada în care s-a luptat cu adicția de substanțe interzise. A urmat un tratament în Serbia, care, așa cum spune chiar el, i-a salvat viața. A stat internat o lună de zile, apoi a făcut tratamente complicate, în fiecare lună, pentru ca organismul său să revină la normal. Ba mai mult, îndrăgitul artist a vrut să-ți ceară scuze față de prieteni și față de oamenii cărora le-a greșit în vremea în care nu avea aceeași stăpânire de sine.

Florin Salam: „Ai impresia că nu o să mai scapi”

Dan Capatos: Poate sunt mulți acum care se luptă la fel cum te luptai tu și nu puteai să scapi și vor să știe cum și în ce fel se poate ajunge din nou într-o zonă luminoasă a vieții.

Florin Salam: Să fii hotărât, să zici: Bă, am făcut ce am făcut până acum. Zi mersi că încă ești sănătos, în viață și du-te la spitalul ăsta aici, în Serbia. E cam singurul. Altfel, mai aflăm și de celelalte noi». Asta e singurul din Serbia. Vreau să le mulțumesc. Nu mă înțeleg ei acum că eu vorbesc românește, poate o să vadă ei emisiunea asta. Le mulțumesc că mi-au salvat viața, ca să pot să stau lângă copiii mei.

Dan Capatos: A durat un an? Ai stat un an internat acolo?

Florin Salam: Am stat o lună de zile, după care m-am dus în fiecare lună la tratament. Indiferent câte nunți aveam, plecam de la nuntă direct acolo, făceam injecția, apoi mă întorceam înapoi la nuntă.

Regele manelelor a povestit, în exlusivitate la Dan Capatos Show și despre durerea fizică din spatele tratamentului.

Dan Capatos: O injecție îți făceau?

Florin Salam: Trei. Trei injecții în spate.

Dan Capatos: Greu de suportat?

Florin Salam: Primele… zici că mierlești, mai ales prima și a doua.

Dan Capatos: Mă gândesc că organismul se luptă cu substanțele pe care le are, se luptă cu substanțele pe care i le bagi.

Florin Salam: Da.

Dan Capatos: Și cum te manifestai? E cum vedem noi prin filme? E sevraj?

Florin Salam: Nu știu cum să zic… bine că am ocazia să vorbesc despre treaba asta. Roxana mea știe, că era acolo și se uita.

Dan Capatos: Durere?

Florin Salam: Ce, mă? Da. O durere de ai impresia că nu o să mai scapi.

