Instanța îi dă lovitura finală Andreei Bostănică în scandalul cu Abush. ANAF a ”taxat-o” pe TikTok

Andreea Bostănică a vrut să joace tare în conflictul cu Abush, cerând ordin de protecție împotriva lui, însă judecătorii i-au demontat rapid imaginea de „victimă”. Ca tabloul să fie complet, influencerița a mai primit o „lovitură de imagine” după ce a fost dată de gol cu o minciună!

După o perioadă în care și-au ținut relația la secret, Andreea Bostănică și Akbar Abdullaev, zis Abush, s-au despărțit cu mare scandal. Afaceristul uzbek a ieșit la atac cu dezvăluiri dure și a susținut inclusiv că a depus plângere la Parchet atât împotriva Andreei, cât și a mamei acesteia, pentru amenințări. Pe lângă toate astea, a somat-o să îi înapoieze inclusiv o mașină extrem de scumpă, dar și un împrumut consistent.

În replică, influencerița a făcut videouri pe Tiktok prin care insinua, ironic, că nu vrea să înapoieze nimic, ba chiar s-a pozat sfidător în fața mașinii care i-ar aparține, de fapt, lui Abush.

A mers și mai departe, cerând ordin de protecție împotriva lui, la Poliție. Unde l-a și primit. Ajunși în instanță însă, judecătorii nu au considerat că afaceristul uzbek reprezintă un pericol pentru ea. Așa că au anulat ordinul de protecție.

”Admite contestația împotriva ordinului de protecție provizoriu formulată de contestatorul AKBAR ABDULLAEV în contradictoriu cu intimata BOSTĂNICĂ ANDREEA. Dispune încetarea măsurilor de protecție instituite prin ordinul de protec?ie provizoriu nr. 8404117/30.04.2026 emis de către Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov. Definitivă”.

Bostănică, moment jenant pe Tiktok. ANAF a făcut mișto de ea

Bostănică a încercat să arunce și o „săgeată” cu iz de intimidare către fostul iubit, printr-o postare pe TikTok în care sugera că i-ar fi făcut o reclamație la ANAF. Doar că momentul s-a întors spectaculos împotriva ei: în loc de efectul scontat, a venit surpriza de proporții! Răspunsul asociat contului instituției, care i-a contrazis direct afirmația, lăsând impresia că povestea ei nu stă în picioare.

Echipa de avocați ai lui Abush susțin că ordinul de protecție ar fi, în realitate, o formă de presiune după ce acesta ar fi refuzat să renunțe la acțiunile judiciare prin care cere recuperarea banilor împrumutați și continuarea unor demersuri penale privind amenințările îndreptate împotriva lui.

”Conform celor relatate de domnul Abdullaev, între dânsul și Andreea Bostanica a existat un conflict minor la momentul despărțirii. Andreea își găsise deja la acel moment un nou prieten și dorea să rupă legătura cu domnul Abdullaev, dar nu avea motive. Pe acest fond, in mai multe randuri, dansul a fost invitat la locuința Andreei, unde, în prezența mamei și fratelui acesteia, au avut loc discuții în contradictoriu, cu un grad ridicat de tensiune emoțională. Astăzi, Andreea Bostanica pare să își amintească exclusiv reacția verbală a clientului nostru din acele discuții, dar nu și împrejurările care au generat-o.

Ceea ce nu se poate ignora, însă, este faptul că vreme de opt luni de la acele întâmplări, Andreea Bostanica nu a sesizat nicio autoritate, nu a depus nicio plângere și nu a întreprins niciun demers oficial. Tăcerea sa, întinsă pe o perioadă atât de lungă, vorbește de la sine despre lipsa unei stări reale și actuale de pericol standard de altfel confirmat în mod constant de instanțele române”, ne-a spus echipa de avocați ai lui Abush.

