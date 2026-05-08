Cât de mult s-a schimbat Alexandra Stan în ultimul trimestru de sarcină. Când mami are pofte, tati se conformează

Cântăreața Alexandra Stan urmează să devină mămică spre finalul acestei veri. Micuța Eva, care a fost recent vedeta primei ecografii, încă nu s-a născut, dar se pare că e o pofticioasă! CANCAN.RO a fost martor la o ieșire în trei la un burger și o cola. Alexandra Stan și partenerul ei, Ștefan Oprea, toboșarul trupei ei dar și tatăl Evei, o ajută la fiecare pas, inclusiv să termine ditamai burgerul!

E o perioadă roz pentru cuplul Alexandra Stan, 36 de ani și partenerul ei de viață, Ștefan Oprea. Urmează să devină părinți pe la finalul lunii august, conform celor mai recente estimări. Deci, e normal să aibă poftă de niște cărniță bebelușa, din moment ce urmează să se nască în zodia Leului, o zodie extrem de puternică, necruțătoare cu prada! 😀 Așa pare să fie și Alexandra, care mărunțește burgerul și i-l livrează rapid bebelușei. Ăsta da food delivery!

Iată-i pe viitorii părinți la o terasă, într-o scurtă pauză de alimentare cu proteine, esențiale pentru o sarcină în al doilea trimestru. Când vine pofta, n-are ce să comentezi, te așezi, comanzi și mănânci. Gravidele știu de ce! Burtica Alexandrei este cât se poate de vizibilă sub tricoul roz. Eva se afirmă și deja rivalizează cu mama ei la atragerea privirilor. Eva mai are un pic și iese la lumina reflectoarelor din maternitate.

Alexandra Stan poartă o bluză mulată și e clar că vedeta nu se ferește să își etaleze burtica în toată splendoarea. În plus, se asortează cu pantofii sport, esențiali pentru o viitoare mămică. Alexandra trebuie să umble o perioadă cu un bagaj (și nu emoțional) interior, amplasat cum nu se poate mai incomod. În rest, o pereche de pantaloni numai buni pentru o plimbare prin București. Ochelarii de soare, care zilele acestea chiar sunt necesari, n-au nicio șansă să o ascundă pe Alexandra, o știe toată lumea pe frumoasa cântăreață blondă.

Ștefan Oprea poartă o borsetă, ca să pară că are și el „burtică”

Ca să empatizeze cu burtica Alexandrei, Ștefan Oprea și-a pus și el o borsetă mare la brâu. Probabil ține ceva greu acolo, să o înțeleagă mai bine pe Alexandra, să aprecieze precis ce nevoi are, mai ales că trebuie să stea mai des pe scaun.

Alexandra este într-o perioadă foarte bună, fericire cât cuprinde, dar nici Ștefan Oprea n-a scăpat de efectul endorfinelor. El râde cu mare poftă la ce-i spune Alexandra. Cu o poftă aproape la fel de mare se bucură și el de meniu. Sigur, cititorii care au devenit deja părinți le-ar putea transmite: „Râdeți cât mai puteți, că imediat intrați de serviciu pe alăptat, scutece etc.”. Deci, să le fie de bine și le ținem pumnii în continuare!

