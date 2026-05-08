O nouă metodă de înșelăciune! Românii, păcăliți printr-un SMS că au de plătit amenzi pentru parcare

O nouă metodă de fraudă face ravagii printre români, iar hackerii profită de panica legată de amenzile de circulație. În ultimele ore, zeci de persoane au reclamat mesaje suspecte, trimise aparent în numele platformei Ghișeul.ro.

Escrocii încearcă să păcălească victimele printr-un SMS care pare oficial și extrem de convingător. Mesajul anunță existența unei amenzi neplătite și include un link fals pentru achitarea rapidă a sumei. Specialiștii în securitate cibernetică spun că atacul este construit special pentru a crea panică. Victima primește un mesaj care pare trimis chiar de platforma oficială folosită pentru taxe și amenzi. După accesarea link-ului, utilizatorii sunt redirecționați către o copie aproape identică a site-ului real. Acolo li se cere numărul de înmatriculare, iar apoi apare automat o presupusă amendă de 150 de lei.

Escrocii folosesc intenționat sume reduse, pentru ca oamenii să plătească rapid, fără să mai verifice informațiile primite. Mulți români cred că suma este prea mică pentru a ridica suspiciuni și cad imediat în capcană. Autoritățile avertizează că platforma Ghișeul.ro nu trimite asemenea notificări prin SMS sau email.

Românii, amenințați de fraudă prin SMS

Problema nu se rezumă doar la plata unei amenzi false și pierderea banilor de pe card. Specialiștii spun că atacatorii încearcă să obțină inclusiv parole, fotografii și alte date stocate în telefon. În unele cazuri, victimele nici nu realizează imediat că au fost compromise de atacul informatic. Totul se întâmplă în câteva secunde, după introducerea datelor personale pe site-ul fals.

Experții în securitate cibernetică spun că există câteva detalii care pot trăda rapid tentativa de fraudă. Printre ele se află adresa site-ului, litere lipsă sau mesaje formulate în grabă. De asemenea, oamenii sunt sfătuiți să verifice orice link primit prin SMS sau email.

Specialiștii recomandă contactarea urgentă a băncii, pentru blocarea cardului și oprirea eventualelor tranzacții suspecte. Cu cât reacția este mai rapidă, cu atât cresc șansele ca banii să poată fi salvați. Directoratul Național de Securitate Cibernetică a lansat și platforma DNSC Blacklist pentru verificarea link-urilor periculoase.

