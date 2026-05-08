Kris Jenner spune că injecțiile pentru slăbit au „îmbolnăvit-o”. Vedeta a renunțat rapid la tratament

Kris Jenner a vorbit deschis despre experiența sa cu Ozempic, medicamentul devenit extrem de popular la Hollywood pentru pierderea în greutate. Vedeta în vârstă de 70 de ani spune că tratamentul a făcut-o să se simtă atât de rău încât nu mai putea face aproape nimic.

Potrivit PEOPLE, Jenner a declarat în podcastul „SHE MD” că a făcut o schimbare importantă după ce și-a dat seama că acest medicament nu este potrivit pentru ea.

„Nu am făcut propriu-zis Ozempic. L-am încercat. L-am încercat o singură dată, când nimeni nu știa ce este, și m-a făcut să mă simt foarte rău”, a declarat ea.

Ce folosește acum Kirs Jenner

Vedeta a explicat că stările de greață au devenit atât de puternice încât a fost nevoită să își sune medicul.

Potrivit lui Jenner, medicul său i-a recomandat ulterior o altă abordare bazată pe injecții cu peptide și suplimente, pe care vedeta le-a descris drept o schimbare uriașă. Kris spune că noua rutină i-a oferit mai multă energie și a ajutat-o să își îmbunătățească starea generală de sănătate.

„Am realizat că injecțiile cu peptide au fost cu adevărat grozave pentru mine. Apoi continui cu suplimente”, a spus ea.

Peptidele injectabile, adică lanțuri scurte de aminoacizi, au devenit tot mai populare în ultimii ani. Aceste injecții pot fi folosite pentru a induce pierderea în greutate și pentru a îmbunătăți performanța sportivă, printre alte beneficii, potrivit Asociației Medicale Americane. Experții atrag însă atenția că efectele unor astfel de peptide nu au fost studiate suficient și pot provoca reacții adverse, de la disconfort gastric până la pancreatită.

Vedeta din „The Kardashians” a spus că medicul o sfătuiește cu privire la suplimentele pe care să le adauge în dietă, precum uleiul de pește și omega-3.

În ultimii ani, Kris Jenner s-a aflat frecvent în centrul speculațiilor privind transformarea sa fizică și presupusa utilizare a medicamentelor pentru slăbit. Aceasta este însă prima dată când vedeta confirmă public că a încercat Ozempic.

Ozempic face parte din categoria medicamentelor GLP-1, utilizate inițial pentru tratarea diabetului de tip 2, dar care au devenit populare și pentru efectele de pierdere în greutate. Printre cele mai frecvente reacții adverse raportate se numără greața, oboseala și problemele digestive.

