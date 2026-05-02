De: Daniel Matei 02/05/2026 | 07:10
Sursa foto: Profimedia

Kris Jenner, mama lui Kim Kardashian, a vorbit deschis despre speculațiile din mediul online privind intervențiile sale estetice, după ce în spațiul public au apărut din nou zvonuri legate de un posibil facelift.

Afirmațiile au fost alimentate de aparițiile recente ale vedetei, în care fanii au observat schimbări în aspectul său fizic. Aceste comentarii au generat numeroase discuții pe rețelele sociale, unde utilizatorii au speculat că ar fi apelat la noi proceduri estetice.

Kris Jenner are probleme cu liftingul?

Într-un interviu, Kris Jenner a reacționat la aceste zvonuri, spunând că subiectul o deranjează și că este frustrată de modul în care sunt interpretate schimbările naturale sau procedurile cosmetice. Ea a explicat că a mai trecut prin intervenții estetice în trecut, dar că multe dintre speculațiile recente sunt exagerate sau nefondate, potrivit MSN.

„Mă scoate din minți”, ar fi declarat aceasta, referindu-se la discuțiile constante din mediul online despre aspectul său fizic.

Ea a insistat că zvonurile „nu ar putea fi mai departe de adevăr” și că îl „adoră” pe chirurgul ei estetician, dr. Steven Levine, și este „obsedată de el”.

Descriindu-l pe Levine ca fiind un „artist”, Jenner a sugerat că acesta are o listă de clienți foarte cunoscuți, dar a ales să nu dezvăluie nume.

Ea a explicat că principala ei preocupare este impactul acestor speculații asupra lui, spunând că s-a simțit nevoită să reacționeze deoarece narațiunea publică îl „rănește pe altcineva în mod nedrept”.

Zvonuri despre operația lui Kris Jenner

Presa a scris că Kris Jenner ar fi fost nemulțumită după ce ar fi plătit aproximativ 100.000 de dolari pentru un lifting facial, intervenție despre care se spune că i-ar fi creat ulterior anumite probleme estetice.

Potrivit informațiilor vehiculate, vedeta ar fi fost dezamăgită de rezultatele obținute la scurt timp după operație, unele surse susținând că efectul procedurii nu s-ar fi menținut așa cum se aștepta.

De asemenea, s-a zvonit că aceasta ar fi luat în calcul noi ajustări estetice, după ce ar fi observat schimbări considerate de ea drept nesatisfăcătoare.

În spațiul public au apărut și discuții legate de costul ridicat al intervenției, dar și de faptul că rezultatele nu ar fi corespuns pe deplin așteptărilor inițiale, însă informațiile au fost dezmințite acum de Kris Jenner.

CITEȘTE ȘI:

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
