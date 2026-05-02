Ritualul Nicoletei Luciu, pentru o siluetă de invidiat: ”Mănânc o dată pe săptămână. Ciugulesc”

Nicoleta Luciu continuă să atragă atenția prin forma fizică impecabilă pe care o afișează, chiar și după mai multe etape solicitante din viața personală, inclusiv sarcini și schimbări majore ale corpului. Imaginea ei actuală nu este rezultatul întâmplării, ci al unui stil de viață extrem de strict, construit în timp prin disciplină și consecvență.

Drumul către revenirea la o siluetă suplă nu a fost unul simplu. După perioade în care s-a confruntat cu fluctuații de greutate, vedeta a ales să își impună reguli alimentare dure, menite să o ajute să își controleze corpul și să revină la forma dorită. Transformarea nu s-a produs peste noapte, ci a fost rezultatul unor alegeri repetate zilnic, unele dintre ele dificil de urmat pentru majoritatea oamenilor.

Ritualul Nicoletei Luciu, pentru o siluetă de invidiat

În prezent, stilul ei alimentar este unul minimalist. Nu mai există mese consistente sau porții obișnuite, ci mai degrabă gustări mici distribuite pe parcursul zilei. Alimentația este formată din cantități reduse de alimente precum nuci, iaurturi, fructe sau legume, consumate doar atunci când apare senzația de foame. Organismul s-a adaptat treptat la acest ritm, iar senzația de sațietate apare rapid, chiar și după cantități foarte mici.

Un alt element important în rutina sa este controlul constant. Monitorizarea greutății și atenția acordată caloriilor fac parte din viața de zi cu zi, ceea ce îi permite să mențină un echilibru strict și să evite acumularea kilogramelor. Nimic nu este lăsat la voia întâmplării, iar fiecare alegere alimentară este făcută cu grijă.

Pe lângă acest regim zilnic foarte restrictiv, există și un moment de flexibilitate. O dată pe săptămână, își permite să consume alimentele preferate, fără restricții majore. Acest echilibru între control și mici libertăți contribuie la menținerea stilului de viață pe termen lung, fără a crea o presiune continuă imposibil de susținut.

„Nu mănânc, ciugulesc. Câteva migdale, sau alte nuci, un iaurt, o banană, câteva legume fierte sau crude… astea atunci când îmi este foame. În rest, mănânc ce vreau o dată pe săptămână. Corpul s-a obișnuit așa și parcă nici foame nu-mi mai este. Dar am în permanență la mine banane, semințe, iaurt. Senzația de saturație apare imediat la mine. Fix asta mi-a spus Nicoleta. Are o ambiție de fier, este de apreciat. Sigur, ea nu recomandă sa faci foamea, ea a ales să facă asta pentru ca la ea asta a funcționat. Înainte de a mânca așa puțin spunea că începuse dieta cu batoane proteice. Prima dată a înlocuit o masă cu un baton proteic, apoi când senzația de foame începuse să dispară tot mai mult și se micşorase stomacul, înlocuia două mese cu batoane. Practic avea o masă și la celelalte două mese mânca două batoane cu iaurt”, a mărturisit Nicoleta Luciu pentru o apropiată.

