Alimentele la care Bella Santiago de la Power Couple a renunțat. Așa se menține în formă la 36 de ani

De: Andreea Stăncescu 20/04/2026 | 06:20
Bella Santiago detalii despre dieta sa / Sursa foto: Facebook
Bella Santiago se poate lăuda cu o siluetă de invidiat, iar disciplina din spatele acesteia nu este deloc un secret. Artista a vorbit deschis despre stilul său de viață și despre regulile stricte pe care le respectă atunci când vine vorba de alimentație.

Bella Santiago este o cântăreață apreciată în industria muzicală, dar și pentru forma fizică pe care o are. Cu toate că a renunțat la multe tentații, Bella Santiago recunoaște că există momente în care mai face mici „abateri”, mai ales atunci când este influențată de cei din jur.

Cum arată dieta Bellei Santiago

Cântăreața spune că baza rutinei sale este echilibrul dintre sport și o dietă atent controlată. Evită complet dulciurile procesate, băuturile carbogazoase și produsele care i-ar putea afecta forma fizică. În locul acestora, alege variante naturale, precum sucurile proaspete și apa plată, iar atunci când simte nevoia de ceva dulce, preferă fructele. Interesant este că nici ciocolata nu se află pe lista preferințelor sale, lucru care o ajută să-și mențină mai ușor disciplina alimentară.

Totuși, chiar și cu reguli stricte, există momente în care mai gustă din „micile tentații” care apar în casă. Artista povestește că fiica sa mai aduce uneori gustări care o fac curioasă, însă nu exagerează niciodată. În plus, pe lângă alimentație și sport, Bella Santiago apelează și la tratamente corporale pentru a-și menține aspectul fizic, considerând că, în lumea artistică, imaginea joacă un rol extrem de important.

„În primul rând, eu mă duc la sală, nu mănânc dulciuri, nu beau suc cu acid. Beau doar sucuri naturale și apă plată. Ciocolată nu, nu-mi place ciocolata deloc. Nu-mi place, nu pot să mănânc. Când mi-e poftă de dulce, mănânc fructe. Fata mea mai are scăpări și mai cumpără niște chestii și mai gust. Dar nu pot să le mănânc mult, știi, pentru că nu suport. Atât și sportul. Și mă duc și la tratamente corporal să mă mențin. Noi artiștii avem nevoie să arătăm bine, mereu”, a declarat Bella Santiago pentru VIVA!

