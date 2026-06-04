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Andreea Popescu l-a luat la întrebări, Rareș Cojoc a ascultat cu capul plecat. După ce și-a refăcut viața, dansatorul milionar a dat ochii cu fosta soție

De: Andrei Iovan 04/06/2026 | 21:42
Andreea Popescu l-a luat la întrebări, Rareș Cojoc a ascultat cu capul plecat. După ce și-a refăcut viața, dansatorul milionar a dat ochii cu fosta soție
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Din seria imaginilor pe care nu credeam că o să le vedem prea curând, cele de astăzi pot fi situate lejer pe locurile fruntașe. Andreea Popescu și Rareș Cojoc, împreună! Da, ați citit bine! Când doi foști soți ajung să se întâlnească după divorț, există, de regulă, două variante. Fie își vede fiecare de drumul lui și schimbă două vorbe politicoase, fie urmează o discuție intensă. CANCAN.RO are imagini care par să indice, fără dubii, a doua variantă. 

Întâlnirea ridică destul de multe semne de întrebare și puține răspunsuri (deocamdată). Poate cei doi aveau ceva de discutat referitor la copiii pe care îi au împreună. Ori poate bruneta avea ceva să-i reproșeze, printre altele. După separarea care a pus punct mariajului lor, puțini și-ar fi imaginat că cei doi vor mai fi surprinși împreună, în mijlocul unei conversații care părea orice, numai relaxată nu. Și totuși, iată-i!

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au discutat la colț de stradă.

El, cu capul în pământ și cu o atitudine „spășită”, ea, ba gesticulând, ba cu brațele încrucișate. Au păstrat o distanță considerabilă. De zici că ambii ar fi fost obligați să nu se apropie mai mult de un metru unul față de celălalt. Dar cuvinte și-au spus. Poate prea multe, dacă ne uităm atent la reacțiile și postura dansatorului. Oare influencerița i-a reproșat faptul că el s-a afișat deja cu o altă domnișoară, după divorț? Ar fi ironic, nu-i așa? Având în vedere istoria lor.

Andreea Popescu și Rareș Cojoc, întâlnire de gradul zero la colț de stradă

La un colț de stradă, probabil convinși că nimeni nu îi observă, Andreea Popescu și Rareș Cojoc au avut o întâlnire cel puțin interesantă. De gradul zero, cum ar spune unii! Poate că nu a fost prima lor interacțiune după divorț, dar cu siguranță a fost intensă, nu glumă! Dacă cineva se aștepta la priviri tandre, regrete și eventuale încercări de reconciliere, realitatea din imagini pare să spună cu totul altceva. Andreea părea vizibil iritată și extrem de implicată în discuție, părea că are lucruri clare de transmis. Rareș? A ascultat liniștit. Nici nu a privit-o în ochi. Ba chiar la un moment dat, a luat telefonul la butonat. Niciun zâmbet nu a existat, niciun gest care să dea de înțeles mai multe, dimpotrivă.

La un moment dat, Andreea îi înmânează lui Rareș un recipient

Ce anume și-au reproșat? Ce subiect a reaprins tensiunile? Și, mai ales, ce a făcut-o pe Andreea să pară atât de deranjată? Deocamdată, plutește misterul peste toate aceste întrebări. Putem doar să presupunem că imaginile de la ziua de naștere a dansatorului au fost aduse în discuție. Însă, la un moment dat, apropierea s-a produs. Foarte timid. De la distanță. Andreea Popescu i-a întins fostului soț un recipient, fără să facă vreun pas către el, ci a preferat să întindă brațul cât de mult s-a putut, astfel încât să nu cumva să se treacă bariera imaginară pe care cei doi păreau că și-au pus-o. Și asta a fost tot. Probabil nici nu avea cum să fie loc de mai mult, din moment ce dansatorul pare că și-a găsit liniștea în brațele modelului Claudia Dumitru.

NU RATA – Andreea Popescu a făcut primele declarații, după ce fostul soț s-a afișat cu noua cucerire: „Pe mine mă intersează relația dintre mine și Rareș. Atat”

Rareș Cojoc și-a refăcut viața după divorțul de Andreea Popescu. Dansatorul milionar le-a prezentat părinților noua cucerire, chiar de ziua lui de naștere!

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