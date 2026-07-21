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MAE, avertisment de călătorie pentru români. Zborurile din Italia vor fi afectate

De: Anca Chihaie 21/07/2026 | 09:34
MAE, avertisment de călătorie pentru români. Zborurile din Italia vor fi afectate
Sursa foto: Pexels
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Românii care au programate călătorii în Italia trebuie să fie pregătiți pentru posibile probleme în trafic. Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie după anunțarea unei greve naționale care va afecta transportul aerian pe întreg teritoriul Republicii Italiene.

Protestul este programat să se desfășoare pe parcursul întregii zile de marți, 21 iulie 2026, iar efectele sale sunt așteptate în majoritatea aeroporturilor din țară. În această perioadă, pasagerii se pot confrunta cu întârzieri semnificative, modificări de program sau chiar anularea unor curse.

MAE, avertisment de călătorie pentru români

Potrivit informațiilor transmise de autoritățile române, greva va implica personal din domeniul aviației, ceea ce poate afecta atât desfășurarea zborurilor, cât și activitatea de la sol din aeroporturi. Astfel, operațiunile de îmbarcare, manipularea bagajelor și alte servicii aeroportuare ar putea avea loc cu întârzieri, ceea ce va influența programul obișnuit al curselor interne și internaționale.

Situația îi poate afecta inclusiv pe românii care tranzitează aeroporturile din Italia pentru a ajunge în alte destinații. În cazul zborurilor cu escală, există riscul ca întârzierile să ducă la pierderea legăturilor către următoarele curse, motiv pentru care este recomandată verificarea constantă a informațiilor oferite de companiile aeriene.

Italia se numără printre cele mai frecventate destinații de către turiștii români, dar și printre principalele puncte de tranzit pentru zborurile către alte state europene sau extraeuropene. Din acest motiv, impactul grevei ar putea fi resimțit de un număr mare de pasageri.

În astfel de situații, companiile aeriene actualizează permanent programul curselor și informează pasagerii cu privire la eventualele modificări. În funcție de evoluția protestului și de gradul de participare al angajaților, unele zboruri pot decola conform programului, în timp ce altele pot înregistra întârzieri importante sau pot fi anulate.

Pasagerii care urmează să călătorească spre sau dinspre Italia sunt sfătuiți să consulte periodic informațiile disponibile pe site-urile companiilor aeriene și ale aeroporturilor înainte de plecarea către terminal. De asemenea, este recomandată verificarea notificărilor primite prin e-mail sau aplicațiile operatorilor de zbor, deoarece modificările pot apărea chiar și cu puțin timp înainte de ora programată a decolării.

În cazul anulării unei curse, drepturile pasagerilor diferă în funcție de motivul perturbării și de politica fiecărei companii aeriene. În general, operatorii oferă posibilitatea reprogramării călătoriei sau rambursarea contravalorii biletului, însă procedurile pot varia în funcție de fiecare situație.

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