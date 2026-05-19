A murit omul considerat primul hacker din istorie. La 20 de ani lua micul dejun cu Einstein

Peter G. Neumann, unul dintre cei mai importanți cercetători americani în domeniul securității informatice, a murit la vârsta de 93 de ani. Timp de zeci de ani, acesta a avertizat că industria IT tratează cu prea multă superficialitate securitatea calculatoarelor și protecția datelor personale.

Cercetătorul care a avertizat decenii întregi despre pericolele din lumea digitală a lucrat până în ultimele zile la tehnologii folosite de Google și Microsoft

A lucrat până la 93 de ani

Neumann a murit duminică 17 mai la Santa Clara Medical Center din California, din cauza complicațiilor apărute după o căzătură recentă, potrivit fiicei sale, Helen Neumann.

Chiar și la această vârstă, cercetătorul lucra cu normă întreagă la un proiect avansat de securitate informatică susținut de Pentagon. Tehnologia dezvoltată de el, cunoscută sub numele CHERI, este adoptată în prezent de companii precum Google și Microsoft.

Peter G. Neumann a fost una dintre cele mai respectate voci din domeniul securității informatice. Încă din anii ’70, el atrăgea atenția că marile companii repetă constant aceleași greșeli care permit apariția vulnerabilităților și atacurilor cibernetice.

Începând cu 1985, a coordonat Risks Forum, o publicație celebră în lumea IT, unde erau documentate erori informatice, breșe de securitate și probleme legate de confidențialitatea datelor.

De la Einstein la primele computere moderne

În 1952, pe când era student la Harvard, Neumann a luat micul dejun timp de două ore cu Albert Einstein. Discuția despre ideea că „totul trebuie făcut cât mai simplu posibil, dar nu mai simplu de atât” l-a influențat pentru tot restul vieții.

La Harvard a devenit unul dintre primii „hackeri” din istorie, într-o perioadă în care termenul descria oameni pasionați de calculatoare, nu infractori informatici. Avea acces la unul dintre primele computere moderne din lume, Mark IV, pe care îl administra singur în fiecare weekend.

După doctoratul în matematică obținut la Harvard, Neumann a lucrat la Bell Laboratories și a participat la dezvoltarea sistemului Multics, considerat unul dintre proiectele care au pus bazele securității informatice moderne.

Pe lângă activitatea sa în tehnologie, Peter Neumann a avut o mare pasiune pentru muzică și a cântat la mai multe instrumente de-a lungul vieții. În 2024, el a donat anonim 4 milioane de dolari pentru salvarea corului San Francisco Symphony.

Chiar și după mai bine de 70 de ani dedicați informaticii, Peter G. Neumann a rămas până la final unul dintre cei mai respectați critici ai modului în care companiile tratează securitatea digitală și viața privată a utilizatorilor.

