Cum arată apartamentul din Pipera al Ramonei Olaru. Asistenta de la Neatza și-a dorit o casă a ei, după ce a stat toată viața în chirie

Ramona Olaru se pregătește să se mute într-o locuință exclusivistă, evaluată în prezent la aproximativ 300.000 de euro. Vedeta a dezvăluit însă că investiția făcută a fost considerabil mai mică, deoarece a achiziționat apartamentul încă din perioada în care proiectul era în construcție.

Pentru Ramona, această realizare are o semnificație aparte, mai ales datorită trecutului său modest. Crescută într-un mediu simplu, la o fermă de animale, și confruntată în copilărie cu numeroase lipsuri materiale, vedeta și-a dorit încă de mică să ajungă într-un punct în care să își poată oferi confortul și siguranța la care visa. Noua locuință reprezintă, spune ea, împlinirea unei promisiuni făcute sieși cu mulți ani în urmă. Și anume, cea de a avea, într-o zi, casa perfectă.

Imaginile pot fi văzute în galeria de mai jos

Cum arată noua achiziție din Pipera

Asistenta de la „Neatza cu Răzvan și Dani” se declară extrem de mulțumită de felul în care prinde contur noua sa locuință. Ea le arată constant fanilor imagini din procesul de amenajare. Prin fiecare actualizare publicată în mediul online, vedeta demonstrează cât de implicată este în acest proiect și câtă muncă a depus pentru a ajunge în punctul în care visurile sale devin realitate.

„În câteva zile mă mut. M-am apucat să strâng lucrurile. După cum ți-am spus și în trecut, am foarte multe lucruri de donat. Acum sunt la acest capitol, la împărțit lucrurile, mă gândesc pe care le donez și pe care o să le duc acasă. Valoarea lui atât era, (n.r. 300.000 de euro), dar nu am plătit atât de mult pentru că l-am luat când era în faza de construcție. Știm foarte bine că așa sunt mai ieftine față de variantele finale. Da, am mai investit și mult ca să fie cum am vrut pentru că este prima mea casă, casa mea de viitor, unde o să îmi petrec foarte multe zile și nopți, trebuie să fie perfectă, pe placul meu și inima mea!”, a declarat Ramona Olaru pentru Playtech.

Vedeta a mărturisit că și-a promis încă din tinerețe că nu va reveni niciodată la ferma unde a copilărit. Vedeta spune că perioada petrecută acolo a fost una dificilă. Ba chiar a recunoscut că nu își dorește să investească într-o locuință în acel loc, nici măcar din nostalgie sau de dragul amintirilor.

Ramona Olaru a trecut printr-o copilărie marcată de dificultăți și lipsuri materiale, experiențe care au motivat-o să muncească pentru a-și construi un viitor mai bun. Vedeta s-a concentrat serios pe educație și pregătire profesională. Astfel a ajuns să devină inginer agronom și absolventă a unui master în agricultură durabilă.

Pe lângă studiile din domeniul agricol, ea a obținut și mai multe calificări practice. Vedeta are diplome de barman, ospătar, bucătar și cofetar-patiser, semn că a fost mereu dispusă să învețe și să își creeze cât mai multe oportunități.

CITEȘTE ȘI: Ce a făcut Ramona Olaru cu cenușa pisicii ei: ”Abia aștept să ne revedem în următoarea viață”

Ramona Olaru a recunoscut de ce e din nou „pe liber”: „Voi aţi putea să stați cu unul care vă fugărește toată ziua cu..?”