Acasă » Știri » Cum arată apartamentul din Pipera al Ramonei Olaru. Asistenta de la Neatza și-a dorit o casă a ei, după ce a stat toată viața în chirie

Cum arată apartamentul din Pipera al Ramonei Olaru. Asistenta de la Neatza și-a dorit o casă a ei, după ce a stat toată viața în chirie

De: Elisa Tîrgovățu 19/05/2026 | 06:40
Cum arată apartamentul din Pipera al Ramonei Olaru. Asistenta de la Neatza și-a dorit o casă a ei, după ce a stat toată viața în chirie
Cum arată apartamentul din Pipera al Ramonei Olaru. Asistenta de la Neatza și-a dorit o casă a ei, după ce a stat toată viața în chirie / Sursa foto: Social media
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Ramona Olaru se pregătește să se mute într-o locuință exclusivistă, evaluată în prezent la aproximativ 300.000 de euro. Vedeta a dezvăluit însă că investiția făcută a fost considerabil mai mică, deoarece a achiziționat apartamentul încă din perioada în care proiectul era în construcție.

Pentru Ramona, această realizare are o semnificație aparte, mai ales datorită trecutului său modest. Crescută într-un mediu simplu, la o fermă de animale, și confruntată în copilărie cu numeroase lipsuri materiale, vedeta și-a dorit încă de mică să ajungă într-un punct în care să își poată oferi confortul și siguranța la care visa. Noua locuință reprezintă, spune ea, împlinirea unei promisiuni făcute sieși cu mulți ani în urmă. Și anume, cea de a avea, într-o zi, casa perfectă.

Imaginile pot fi văzute în galeria de mai jos 

Cum arată noua achiziție din Pipera

Asistenta de la „Neatza cu Răzvan și Dani” se declară extrem de mulțumită de felul în care prinde contur noua sa locuință. Ea le arată constant fanilor imagini din procesul de amenajare. Prin fiecare actualizare publicată în mediul online, vedeta demonstrează cât de implicată este în acest proiect și câtă muncă a depus pentru a ajunge în punctul în care visurile sale devin realitate.

„În câteva zile mă mut. M-am apucat să strâng lucrurile. După cum ți-am spus și în trecut, am foarte multe lucruri de donat. Acum sunt la acest capitol, la împărțit lucrurile, mă gândesc pe care le donez și pe care o să le duc acasă.

Valoarea lui atât era, (n.r. 300.000 de euro), dar nu am plătit atât de mult pentru că l-am luat când era în faza de construcție. Știm foarte bine că așa sunt mai ieftine față de variantele finale. Da, am mai investit și mult ca să fie cum am vrut pentru că este prima mea casă, casa mea de viitor, unde o să îmi petrec foarte multe zile și nopți, trebuie să fie perfectă, pe placul meu și inima mea!”, a declarat Ramona Olaru pentru Playtech.

Vedeta a mărturisit că și-a promis încă din tinerețe că nu va reveni niciodată la ferma unde a copilărit. Vedeta spune că perioada petrecută acolo a fost una dificilă. Ba chiar a recunoscut că nu își dorește să investească într-o locuință în acel loc, nici măcar din nostalgie sau de dragul amintirilor.

Ramona Olaru a trecut printr-o copilărie marcată de dificultăți și lipsuri materiale, experiențe care au motivat-o să muncească pentru a-și construi un viitor mai bun. Vedeta s-a concentrat serios pe educație și pregătire profesională. Astfel a ajuns să devină inginer agronom și absolventă a unui master în agricultură durabilă.

Pe lângă studiile din domeniul agricol, ea a obținut și mai multe calificări practice. Vedeta are diplome de barman, ospătar, bucătar și cofetar-patiser, semn că a fost mereu dispusă să învețe și să își creeze cât mai multe oportunități.

CITEȘTE ȘI: Ce a făcut Ramona Olaru cu cenușa pisicii ei: ”Abia aștept să ne revedem în următoarea viață”

Ramona Olaru a recunoscut de ce e din nou „pe liber”: „Voi aţi putea să stați cu unul care vă fugărește toată ziua cu..?”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Triplă eliminare la Chefi la cuțite. Ce s-a întâmplat cu Florinel? Gestul lui Richard l-a făcut să plângă în hohote
Știri
Triplă eliminare la Chefi la cuțite. Ce s-a întâmplat cu Florinel? Gestul lui Richard l-a făcut să plângă…
Un român de 52 de ani a căzut într-o râpă de 200 m în Italia. A anunțat că este bine, dar a fost găsit mort
Știri
Un român de 52 de ani a căzut într-o râpă de 200 m în Italia. A anunțat că…
19 ani de la referendumul pentru demiterea președintelui Traian Băsescu - Cronologia
Mediafax
19 ani de la referendumul pentru demiterea președintelui Traian Băsescu - Cronologia
Cu ce sume au fost ofertați bodyguarzii de lux pentru concertul Metallica. Mulți au izbucnit în râs
Gandul.ro
Cu ce sume au fost ofertați bodyguarzii de lux pentru concertul Metallica. Mulți...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV...
Principele maghiar care l-a umilit pe Mihai Viteazul. Culisele pactului care i-a legat complet mâinile voievodului
Adevarul
Principele maghiar care l-a umilit pe Mihai Viteazul. Culisele pactului care i-a legat...
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră pentru Bulgaria
Digi24
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră pentru...
Iranul înființează un nou organism pentru supravegherea Strâmtorii Ormuz
Mediafax
Iranul înființează un nou organism pentru supravegherea Strâmtorii Ormuz
Parteneri
Elena Udrea, imagine rară din sala de fitness. Cum s-a fotografiat în colanți, la 52 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Elena Udrea, imagine rară din sala de fitness. Cum s-a fotografiat în colanți, la 52...
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport.ro
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Horoscop marți, 19 mai. Capricornii sunt apreciați la locul de muncă, iar Racii iau o decizie radicală în viața personală
Click.ro
Horoscop marți, 19 mai. Capricornii sunt apreciați la locul de muncă, iar Racii iau o...
Șeful televiziunii publice din Republica Moldova și-a dat demisia, după scandalul creat de punctajul oferit la Eurovision
Digi 24
Șeful televiziunii publice din Republica Moldova și-a dat demisia, după scandalul creat de punctajul oferit...
Ce va face PNL dacă Nicușor Dan propune un premier tehnocrat. Emil Boc: „Lucrurile sunt foarte clare”
Digi24
Ce va face PNL dacă Nicușor Dan propune un premier tehnocrat. Emil Boc: „Lucrurile sunt...
Codul Rutier 2026: Trebuie să faci ITP la motocultor dacă circuli cu el pe drumurile publice?
Promotor.ro
Codul Rutier 2026: Trebuie să faci ITP la motocultor dacă circuli cu el pe drumurile...
Bancuri cu şoferi: – Ți-am zis că nu e ok cu BMW-ul pe linia de tramvai...
Râzi cu lacrimi
Bancuri cu şoferi: – Ți-am zis că nu e ok cu BMW-ul pe linia de...
E incredibil ce a apărut în deșert după primul test cu bomba atomică din istorie
go4it.ro
E incredibil ce a apărut în deșert după primul test cu bomba atomică din istorie
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Descopera.ro
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Go4Games
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Cu ce sume au fost ofertați bodyguarzii de lux pentru concertul Metallica. Mulți au izbucnit în râs
Gandul.ro
Cu ce sume au fost ofertați bodyguarzii de lux pentru concertul Metallica. Mulți au izbucnit...
ULTIMA ORĂ
Triplă eliminare la Chefi la cuțite. Ce s-a întâmplat cu Florinel? Gestul lui Richard l-a făcut ...
Triplă eliminare la Chefi la cuțite. Ce s-a întâmplat cu Florinel? Gestul lui Richard l-a făcut să plângă în hohote
Un român de 52 de ani a căzut într-o râpă de 200 m în Italia. A anunțat că este bine, dar a fost ...
Un român de 52 de ani a căzut într-o râpă de 200 m în Italia. A anunțat că este bine, dar a fost găsit mort
Plecare emoționantă la Real Madrid. Jucătorul care a cucerit de șase ori Liga Campionilor spune adio ...
Plecare emoționantă la Real Madrid. Jucătorul care a cucerit de șase ori Liga Campionilor spune adio după 23 de ani
Răsturnare de situație în cazul morții lui Cristian Staicu. Proba descoperită în apartament
Răsturnare de situație în cazul morții lui Cristian Staicu. Proba descoperită în apartament
Fac asta singură”. Mesajul emoționant al unei vedete după despărțirea de tatăl copilului ei
Fac asta singură”. Mesajul emoționant al unei vedete după despărțirea de tatăl copilului ei
Rareș Cojoc a recunoscut că a fost trădat de Andreea: ”Niciodată nu mi-am imaginat”
Rareș Cojoc a recunoscut că a fost trădat de Andreea: ”Niciodată nu mi-am imaginat”
Vezi toate știrile