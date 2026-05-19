Viitorul rege al Marii Britanii pregătește schimbări majore. Două prințese, excluse din monarhie

Potrivit unor surse apropiate Palatului, viitorul rege al Marii Britanii ar fi decis deja cine nu va avea un rol important în monarhia pe care o va conduce. Prințesele Beatrice și Eugenie ar fi fost eliminate din planurile lui William, din cauza scandalurilor care au afectat familia York.

O sursă citată de Radar Online susține că Prințul de Wales a exclus orice posibilitate ca prințesele Beatrice și Eugenie să devină membri seniori activi ai Familiei Regale.

William pregătește schimbări majore în monarhie

Prințul William nu și-a ascuns niciodată intenția de a moderniza și restructura Familia Regală după ce va urca pe tron. Însă, potrivit unor informații apărute în presa internațională, acesta ar lua deja decizii importante în culise.

Decizia lui William ar avea legătură directă cu scandalurile în care au fost implicați părinții celor două surori, prințul Andrew și Sarah Ferguson. Deși Beatrice și Eugenie nu au fost acuzate de nimic, apropierea lor de familia York continuă să fie privită ca un risc pentru imaginea monarhiei. Sursa citată declară:

„William consideră că monarhia nu poate supraviețui unor mesaje contradictorii în ceea ce privește scandalul York și impactul pe care acesta l-a avut asupra încrederii publicului”

Viitorul rege vrea o separare clară

Potrivit insiderului, Prințul William crede că trebuie să existe o delimitare clară între instituția monarhiei și orice persoană asociată, chiar și indirect, cu scandalurile care au afectat Familia Regală în ultimii ani:

„Din perspectiva lui, faptul că Beatrice și Eugenie continuă să apară la evenimente regale importante și să participe la ocazii oficiale riscă să estompeze limitele pe care familia încearcă de ani întregi să le stabilească”

Cum privesc Beatrice și Eugenie situația

Potrivit unei alte surse apropiate Familiei Regale, cele două prințese simt că poziția lor în cadrul monarhiei britanice devine tot mai nesigură.

„Ele au acceptat mereu că scandalurile legate de Andrew și Sarah vor avea consecințe pe termen lung, însă nu se așteptau ca William și Kate să adopte o poziție atât de fermă și necompromițătoare în privat”

Apropiații Palatului spun că William își dorește o monarhie mai restrânsă și mai atent controlată din punct de vedere al imaginii publice.

Astfel, deciziile pe care le ia acum în spatele ușilor închise ar putea schimba radical rolurile și influența unor membri ai Familiei Regale în anii care urmează.

