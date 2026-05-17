Ce a ascuns Familia Regală pe celebrul balcon al Palatului Buckingham, de unde salută mereu mulțimea

Cel mai probabil ai văzut imagini cu Familia Regală a Marii Britanii salutând publicul de la balcon și ai zis că da, este ceva normal pentru Coroană. Apar mereu în ținute oficiale, cu zâmbetul la purtător și cu mâinile pregătite să salute oamenii care se adună să îi vadă. Dar știi ce face, de fapt, Familia Regală când apare la balconul Palatului Buckingham?

Surse din interiorul palatului au făcut o dezvăluire pe care nici cei mai înfocați fani ai Coroanei (probabil!) nu o știau.

Celebrul balcon al Palatului Buckingham

În curând vine luna iunie, când va avea loc unul dintre unul dintre cele mai importante evenimente din calendarul regal anual! Este vorba despre Trooping the Colour (13 iunie 2026), tradiționala celebrare a zilei oficiale de naștere a Regelui Charles al III-lea.

Evenimentul se concentrează pe parada militară și pe demonstrația aeriană a Royal Air Force deasupra Palatului Buckingham. Dar fanii vin pentru un singur moment pe care îl așteaptă mereu cu ardoare: apariția Familiei Regale la balcon!

Momente emblematice în acest loc

Acest balcon a devenit, de ani de zile, o bucată emblematică în istoria Marii Britanii. Este locul unde Regina Elisabeta a II-a apărea des, unul dintre momentele notabile fiind la Jubileul ei din anul 2022. Tot în acest loc au fost văzuți monarhi recent încoronați, înveșmântați în mantii de catifea, și cupluri regale însoțite de copiii lor.

Dar v-ați întrebat vreodată ce văd fețele regale atunci când ies la balcon, stau la poze și fac cu mâna? Răspunsul este cam dezamăgitor!

Ce văd ei de pe balconul Palatului Buckingham

Potrivit Hello!, Familia Regală Britanică nu vede mulțimea de oameni care se adună să îi admire. Dacă la TV celebrul bulevard londonez este plin de oameni, membrii Coroanei au o vedere limitată asupra lor. Care este motivul?

Se pare că monumentul dedicat Reginei Victoria, care se află în fața palatului, blochează o mare parte din vederea spre bulevard. Este locul în care, la fiecare eveniment major, englezii care iubesc monarhia se adună pentru a îi vedea live. Din acest motiv, Familia Regală a decis să instaleze televizoare discrete pe balcon, ascunse de ochii oamenilor.

Ce a ascuns Familia Regală pe balcon?

Potrivit sursei citate de revista Hello!, pe celebrul balcon sunt ascunse televizoare pe care se difuzează imagini live, cu mulțimea de oameni. Acestea sunt camuflate perfect pentru a nu fi observate niciodată în imaginile oficiale care se transmit.

„Sunt amplasate în colțurile balconului, ușor înclinate. Balustrada este acoperită cu material roșu, astfel încât tot echipamentul să fie ascuns în spatele acesteia”, a explicat sursa.

Cel mai probabil televizoarele sunt motivul pentru care, uneori, copiii regali se amuză și fac grimase către camerele de filmări. Un astfel de moment a avut loc în timpul Jubileului de Platină din 2022, când Prințul Louis când și-a acoperit urechile și a făcut expresii haioase în timpul demonstrației aeriene.

Când apare Familia Regală la balcon

Potrivit protocolului, membrii sunt nevoiți să apară la balconul Palatului Buckingham atunci când au loc evenimente notabile:

Trooping the Colour

nunțile regale

încoronările

jubileele

Cine poate apărea la balcon

Potrivit tradiției, aici au voie să stea:

regele sau regina și soțul ori soția;

primul și al doilea în linia de succesiune;

partenerii și copiii acestora.

Cu toate astea, decizia finală aparține mereu regelui. În ultimii ani, accesul a fost limitat la membrii activi, adică cei care îndeplinesc îndatoriri oficiale. Decizia a fost luată de Regina Elisabeta în 2022. Asta a însemnat că Prințul Harry și Meghan Markle, precum și Prințul Andrew și fiicele sale, Eugenie și Beatrice, nu au fost invitați pe balcon, deși au participat la unele evenimente festive.

Când a apărut tradiția salutului de la balcon

Potrivit sursei citate, tradiția datează din 1851 și a fost inițiată de Regina Victoria. Tot ea este cea care a transformat Palatul Buckingham în reședința principală a monarhului, după ce s-a mutat aici la scurt timp de la încoronarea ei, în 1837.

Cum Regina Victoria și Prințul Albert de Saxa-Coburg și Gotha au avut nouă copii, palatul a fost extins pentru ca numeroasa familie să aibă loc. Ea a cerut construcția Aripii de Est, iar el a propus adăugarea balconului devenit între timp simbolic.

Construcția a fost gata în 1849, iar balconul a fost folosit în mod oficial doi ani mai târziu. Membri Coroanei au salutat de pe el în timpul festivităților dedicate deschiderii Great Exhibition.

Sărutul de la balcon, o tradiție îndrăgită

O altă tradiție pe care fanii Familiei Regale o îndrăgesc este sărutul de la balcon al mirilor regali. Prințul William și Prințesa Kate au împărtășit două săruturi aici în ziua nunții lor din aprilie 2011, în fața a milioane de telespectatori.

Tradiția aceasta a fost inițiată de Regele Charles și Prințesa Diana, care s-au căsătorit în iulie 1981. El a uitat să o sărute la altar și a decis să o facă în momentul în care se aflau pe balcon. Publicul a adorat gestul, iar de atunci a devenit o tradiție.

