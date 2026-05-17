S-au despărțit în mare secret, după 6 ani de relație! Cei doi actori și-au spus „adio”, dar au rămas prieteni

Ariel Winter din serialul „Modern Family” s-a despărțit de actorul Luke Benward. Potrivit PEOPLE, cei doi și-au spus „adio” în mare secret în luna august 2025. Secretomania a fost atât de reușită încât vestea tristă s-a aflat abia în luna mai 2026!

Actrița în vârstă de 28 de ani a preferat ca despărțirea să fie una secretă și i-a reușit. Potrivit sursei citate, cei doi „sunt foarte buni prieteni” în prezent.

Ariel Winter și Luke Benward s-au despărțit

Cei doi actori și-au început relația în 2019. Din păcate, după 6 ani de iubire, Ariel Winter și Luke Benward au ajuns la concluzia că funcționează mai bine ca prieteni decât ca iubiți. Motiv pentru care au ales să se separe, dar să își vorbească în continuare.

„Au realizat pur și simplu, după aproape șase ani, că le este mai bine ca prieteni”, a mărturisit sursa din anturajul celor doi pentru PEOPLE.

Potrivit presei de peste Ocean, despărțirea lor a fost lipsită de tensiuni. Cei doi au rămas prieteni și au grijă, împreună, de câinii lor.

„Sunt în continuare cei mai buni prieteni și au grijă împreună de cățeii lor, așa că totul este foarte bine”, a mai adăugat sursa citată.

Ariel Winter, extrem de îndrăgostită de Luke

De-a lungul relației, actrița din „Modern Family” l-a descris pe Luke Benward ca fiind „cea mai mare binecuvântare” din viața ei și locul ei sigur. În continuare, actrița îl descrie ca fiind „cel mai bun” și susține că „încă există multă iubire” între ei. Cu toate astea, funcționează mai bine ca prieteni.

Ariel Winter mai susține și că lucrează foarte bine alături de Luke deoarece „el este mult mai orientat spre partea creativă decât mine.”

Ultima lor apariție publică a fost în iulie 2025, la proiecția filmului „Don’t Log Off”, un thriller în care ambii au jucat și pe care l-au produs împreună. Atunci, ea s-a declarat fanul numărul unu al actorului, care încă îi era iubit.

„Pur și simplu cred că este grozav, în general”, a spus ea. „Sunt o fană înfocată. Sunt o fană înfocată a iubitului meu!”

Cu cine s-a mai iubit Ariel Winter

Înainte de relația cu Luke Benward, Ariel Winter a avut o relație cu actorul Levi Meaden, între anii 2016 și 2019. În prezent, actrița a fost ocupată cu promovarea noului film din franciza „Sofia the First” – „Sofia the First: Royal Magic”. Ea îi dă voce prințesei principale încă din 2012.

Într-o postare pe Instagram din 7 mai, ea i-a mulțumit creatorului Craig Gerber, despre care a spus că „m-a onorat acum 15 ani alegându-mă pentru rolul Sofiei”.

