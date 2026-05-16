Scandal uriaș în jurul lui Vinícius Júnior! Motivul exploziv al despărțirii de Virginia

De: Paul Hangerli 16/05/2026 | 08:10
Vinicius și Virginia au pus capăt relației, sursa-colaj CANCAN.RO
Vinícius Júnior traversează o perioadă complicată în viața personală. Starul lui Real Madrid și iubita sa, Virginia, au confirmat oficial despărțirea printr-un mesaj emoționant publicat online, însă presa braziliană susține că în spatele separării s-ar afla un scandal care implică mai multe modele din Brazilia.

Virginia a confirmat despărțirea printr-un mesaj emoționant

Anunțul separării a fost făcut chiar de Virginia, care a publicat pe Instagram un mesaj sincer despre finalul relației cu fotbalistul brazilian. Aceasta a spus că s-a implicat total în povestea lor de dragoste și că a trăit relația „fără frică și fără calcule”:

„Întotdeauna aleg să trăiesc intens, fără frică și fără calcule. Cât timp am fost împreună, m-am dedicat complet relației noastre”

Virginia a explicat că despărțirea a fost o decizie luată cu maturitate și respect reciproc. Aceasta a mai scris:

„Sunt însă și o femeie care nu va renunța niciodată la lucrurile care sunt nenegociabile pentru mine”

La finalul mesajului, iubita fotbalistului i-a urat lui Vinícius succes și fericire și a cerut discreție din partea fanilor și a presei.

Presa braziliană: ruptura ar fi pornit de la apariția unor modele

La scurt timp după anunțul despărțirii, în presa braziliană au apărut informații explozive despre motivele separării. Potrivit jurnalistului Leo Dias, relația dintre Vinícius Júnior și Virginia nu s-ar fi încheiat doar din cauza unor probleme obișnuite de cuplu.

Conform informațiilor apărute în Brazilia, starul lui Real Madrid ar fi adus în secret trei modele braziliene în Spania. Aceste dezvăluiri au alimentat imediat speculațiile legate de o posibilă infidelitate.

Presa braziliană susține că momentul decisiv s-ar fi petrecut într-un restaurant din Madrid. Virginia lua masa împreună cu Vinícius atunci când, întâmplător, ar fi întâlnit două dintre modelele pe care fotbalistul le-ar fi invitat în Spania.

Potrivit surselor citate, situația ar fi devenit extrem de tensionată și ar fi reprezentat lovitura finală pentru relația lor.

„Această situație incomodă și revelatoare a distrus complet încrederea dintre ei” notează publicațiile braziliene.

Vinícius nu a comentat acuzațiile

Până în acest moment, Vinícius Júnior nu a făcut nicio declarație publică despre despărțire și nici despre informațiile apărute în presa braziliană.

În schimb, mesajul publicat de Virginia confirmă că fotbalistul lui Real Madrid este din nou singur.

Despărțirea vine într-un moment important pe plan profesional pentru brazilian, considerat unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Carlo Ancelotti și unul dintre liderii noii generații de la Real Madrid.

