Cum arată casa de lângă pădure în care locuiește Lora. A amenajat-o în stil balinez

Lora și soțul ei, Ionuț Ghenu, locuiesc într-o casă din nordul Capitalei, chiar la marginea pădurii. Deși inițial au fost simpli chiriași ai locuinței, în urmă cu mai mulți ani și-au dat seama că acolo se simt acasă, așa că au decis să o cumpere. Au amenajat-o după bunul plac, iar pasiunea artistei față de cultura balineză a avut un rol esențial.

Lora este una dintre cele mai apreciate cântărețe din țara noastră. Pe lângă cariera de succes pe care o are, artista duce o viață ca în basme. Aceasta s-a căsătorit cu Ionuț Ghenu și deși s-a zvonit că relația lor a ajuns la final, ea a ținut să clarifice totul și a explicat că se iubesc mai mult ca niciodată. Cei doi locuiesc într-o vilă fascinantă lângă pădure, care a fost decorată precum o insulă tropicală. Vezi imagini în GALERIA FOTO

Cum arată casa Lorei

Atunci când a început pandemia, artista se afla în Bali, acolo unde a fost nevoită să rămână o perioadă bună de timp. Aceasta s-a bucurat de peisajele fabuloase pe care le oferă insula. Pe atunci ea și Ionuț Ghenu locuiau în aceeași casă, doar că erau doar chiriași. Ulterior au devenit proprietari și au avut mână liberă să o decoreze după bunul plac.

Din acest motiv, casa cu piscină s-a transformat într-un loc în care dacă ai ajunge din întâmplare, ai spune că ai ajuns, de fapt, în Bali. Elementele balineze specifice sunt nelipsite.

Ne-am luat până la urmă casa în care stăteam cu chirie pentru că ne-am îndrăgostit de ea. Visul nostru este să construim pe acel teren pe care ni l-am achiziționat anul trecut. Îmi doresc să ne construim acolo căsuța visurilor noastre, a spus Lora anul trecut.

Casa este imensă, iar în curte se poate observa o masă de grădină uriașă, dar și câteva decoruri specifice stilului îndrăgit din Bali. De asemenea, piesele de mobilier sunt alese cu grijă și lumina din locuință este una caldă. În plus, un detaliu care a atras atenția din imaginile publicate pe rețelele de socializare, acolo unde postează adesea din căminul ei, este că florile sunt nelipsite, în toate formele posibile.

