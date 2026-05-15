Lora, dezvăluiri înfiorătoare despre adevăratul motiv al divorțului de Dan Badea: „Devenise agresiv fizic! Am urlat în pernă și m-am ascuns în baie, stăteam înghesuită și am plâns ca un copil mic”

Despărțirea dintre artista Lora (43 de ani) și comediantul Dan Badea (49 de ani) a fost, ani la rând, unul dintre cele mai comentate subiecte din showbiz-ul autohton. Deși mariajul lor a durat doar doi ani, ecourile divorțului au continuat mult timp după separare, mai ales după declarațiile făcute de artistă despre perioada dificilă prin care a trecut.

Cei doi s-au căsătorit în 2012, însă povestea lor s-a încheiat în 2014, într-un mod care a luat prin surprindere publicul. În timp ce în spațiul public au circulat numeroase speculații despre motivele rupturii, inclusiv zvonuri legate de o posibilă infidelitate, Lora a decis, la un moment dat, să vorbească deschis despre experiențele dureroase din timpul relației.

Lora, despre căsnicia cu Dan Badea

Artista a susținut că a trecut prin episoade de agresivitate verbală și fizică și că ar fi fost pusă în situația de a alege între carieră și relație. Mai mult, Lora a spus că a suferit enorm după ce a aflat că planurile privind întemeierea unei familii nu erau, de fapt, împărtășite de fostul partener.

„Regret nu căsătoria, ci ce am aflat după. S-au făcut nişte afirmaţii cu perdea. Nu am putut să păstrez ce a fost frumos, chiar dacă am încercat. Oamenii au nevoie de cineva pe care să dea vina, să pună degetul! Mă bucur că sunt liniştită acum.(…) E foarte important respectul. Când vine un om la tine şi îţi spune că vrea să fii mama copiilor lui din prima săptămână ceva nu este în regulă”, a spus artista, cu ani în urmă, în emisiunea „Dincolo de aparenţe”, de la Antena Stars.

„Devenise agresiv fizic”

La scurt timp după divorț, Lora și-a asumat relația cu Ionuț Ghenu, bărbatul care avea să îi devină soț după mulți ani de relație. Între timp, artista a povestit despre lecțiile dure pe care spune că le-a învățat în urma căsniciei eșuate. Ea a recunoscut că a stat într-o relație cu un bărbat agresiv și mincinos.

„O să fiu foarte sinceră fără să fiu melodramatică. Am acceptat să rămân într-o relaţie în care iubitul meu devenise agresiv fizic, lucru care s-a întâmplat după ce am tolerat agresivitate verbală. Mi s-a cerut să aleg între a cânta şi el, iar o altă limită a fost minciuna pe care mi-a spus-o când susţinea că îşi doreşte familie şi copil şi apoi mi-a spus că nu vrea copil. A durut cum nu vă puteţi imagina, pentru că îmi spunea cine o să mai meargă în locul meu la concerte! În momentul ălă, clar ai iubit o proiecţie. Ultima dată când am suferit foarte tare am urlat în pernă şi m-am ascuns în baie, stăteam înghesuită şi am plâns ca un copil mic. De când m-am despărţit de fostul meu soţ, ne-am mai întâlnit şi ne-am salutat, dar acum nu aş putea să-l mai salut. Ar fi modul meu de a spune „foarte urât din partea ta’. El a fost întrebat dacă nu îi este frică să se căsătorească atât de repede şi a răspuns că nu îi este teamă că … va fi din nou înşelat”, a mai spus ea.

