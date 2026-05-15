Cum să-ți faci casa să pară instant mai curată. Trucurile simple recomandate de experții în curățenie

Mulți oameni își doresc o casă curată, însă nu au întotdeauna timp pentru o curățenie completă. Experții în organizare și curățenie spun că nu este nevoie de ore întregi de muncă pentru ca locuința să pară mai ordonată, ci doar de câteva trucuri simple aplicate în zonele-cheie ale casei.

Specialiștii explică faptul că secretul unui aspect „curat instant” este reducerea dezordinii vizibile și concentrarea pe suprafețele care atrag cel mai mult atenția, precum podelele, blaturile și zonele de la intrare. Eliminarea obiectelor lăsate la vedere poate schimba rapid percepția generală asupra întregii locuințe, fără a fi necesară o curățenie profundă, potrivit Good Housekeeping.

Pentru a găsi cele mai eficiente strategii, jurnaliștii publicației au stat de vorbă cu doi experți în domeniul locuinței: Tricia Holderman, autoarea cărții Germinator: The Germ Girl’s Guide To Simple Solutions In A Germ-Filled World, și Sidney Ayers Young, specialist în organizarea locuinței din Carolina de Nord. Aceștia ne-au împărtășit sfaturi despre cum îți poți face casa să pară instant mai curată.

Cum să-ți faci casa să pară instant mai curată

Unul dintre cele mai importante trucuri este „resetarea vizuală” a încăperilor. Asta înseamnă strângerea obiectelor de pe podea, organizarea rapidă a lucrurilor împrăștiate și eliberarea suprafețelor precum mesele sau blaturile din bucătărie. Chiar și câteva minute dedicate acestui pas pot face o cameră să pară mult mai ordonată și mai aerisită.

Experții mai recomandă și atenția la detalii aparent minore, dar vizibile: aranjarea pernelor de pe canapea, întinderea patului sau ștergerea rapidă a oglinzilor și suprafețelor lucioase. De asemenea, lumina joacă un rol important – încăperile bine luminate sau cu o lumină caldă pot crea impresia de spațiu mai curat și mai îngrijit.

Un alt sfat util este folosirea unui coș „de urgență” pentru obiectele care nu își au locul în cameră. Acesta permite strângerea rapidă a dezordinii, urmând ca lucrurile să fie sortate ulterior. În acest fel, locuința poate fi „resetată” în câteva minute, iar curățenia generală devine mult mai ușor de gestionat pe termen lung.

