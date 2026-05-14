Cum îți amenajezi dormitorul încât să pară mai mare, fără să cheltuiești mulți bani. Trucurile designerilor de interior

De: Daniel Matei 14/05/2026 | 06:10
Sursa foto: Shutterstock
Un dormitor mic poate părea rapid aglomerat și întunecat, însă specialiștii în design interior spun că există câteva soluții simple care pot transforma complet spațiul și îl pot face să pară mult mai mare și mai aerisit.

Potrivit experților citați de Good Housekeeping , alegerea corectă a culorilor, mobilierului și iluminării poate schimba radical percepția asupra dimensiunii unei camere. Designerii recomandă folosirea nuanțelor deschise pentru pereți, perdele și lenjerii, deoarece acestea reflectă mai bine lumina și creează senzația de spațiu. Tonurile de alb, crem, bej sau gri deschis sunt printre cele mai eficiente pentru dormitoarele mici.

Mobilierul multifuncțional economisește spațiu

Experții spun că piesele de mobilier care oferă spații suplimentare de depozitare pot face diferența într-o cameră mică. Paturile cu sertare integrate, noptierele compacte sau mesele rabatabile ajută la reducerea aglomerației vizuale.

Un alt truc recomandat este folosirea oglinzilor mari, amplasate strategic pentru a reflecta lumina naturală. Acestea creează iluzia unui spațiu mai amplu și fac încăperea să pară mai luminoasă.

Evită mobilierul masiv și decorațiunile excesive

Potrivit specialiștilor, mobilierul supradimensionat poate încărca rapid un dormitor mic. În schimb, sunt recomandate piesele simple, cu linii curate și picioare vizibile, care lasă mai mult spațiu liber la nivelul podelei.

Designerii atrag atenția și asupra obiectelor decorative prea numeroase. Un număr redus de decorațiuni și o organizare atentă pot face camera să pară mai ordonată și mai mare. Lumina naturală trebuie valorificată cât mai mult, spun experții. Perdelele grele pot face camera să pară mai mică, motiv pentru care sunt recomandate materialele ușoare și transparente. În plus, folosirea mai multor surse de lumină, precum veioze, aplice sau benzi LED, poate crea profunzime și poate schimba atmosfera întregii camere.

Specialiștii subliniază că un dormitor mic nu trebuie să însemne automat lipsă de confort. Cu câteva ajustări simple și alegeri inteligente de design, chiar și cele mai compacte spații pot deveni aerisite, moderne și funcționale.

De ce miroase urât în baie chiar dacă e curată. Greșelile frecvente care creează mirosuri neplăcute

Ce poți face cu zațul de cafea vechi. Trucuri utile pentru casă și grădină

